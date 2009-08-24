Apple Mac OS X Snow Leopard'ın çıkış tarihini açıkladı

Mobil tüketici elektroniğinde gündemden düşmeyen Apple kullanıcılarının merakla beklediği Mac OS X Snow Leopard'ın 28 Ağustos Cuma günü satışa sunulacağını duyurdu.

Tahmin edilenden daha önce piyasaya merhaba diyecek olan Snow Leopard, dahili Exchange desteğine sahip ilk işletim sistemi olmasının yanında Apple tarafından geliştirilen Grand Central Dispatch ve OpenCL desteğiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Apple'ın “Dünyanın en gelişmiş işletim sistemi” olduğunu iddia ettiği Snow Leopard'a, Leopard kullanıcıları 29 dolardan (5 bilgisayara kadar izin veren aile paketine 49 dolardan) sahip olabilecekler.