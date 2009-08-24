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Apple Mac OS X Snow Leopard'ın çıkış tarihini açıkladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,6b
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14
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Mobil tüketici elektroniğinde gündemden düşmeyen Apple kullanıcılarının merakla beklediği Mac OS X Snow Leopard'ın 28 Ağustos Cuma günü satışa sunulacağını duyurdu.

Tahmin edilenden daha önce piyasaya merhaba diyecek olan Snow Leopard, dahili Exchange desteğine sahip ilk işletim sistemi olmasının yanında Apple tarafından geliştirilen Grand Central Dispatch ve OpenCL desteğiyle de dikkatleri üzerine topluyor.

Apple'ın “Dünyanın en gelişmiş işletim sistemi” olduğunu iddia ettiği Snow Leopard'a, Leopard kullanıcıları 29 dolardan (5 bilgisayara kadar izin veren aile paketine 49 dolardan) sahip olabilecekler.


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BlackHs 10 yıl
"Dünyanın en gelişmiş işletim sistemi" iddialı slogan.
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grafiker 10 yıl
pc ye kuruluoyor arkadaşlar zaten son çıkan maclerde x86 tabanlı işlemciler kullanıldığı için sorun yok ama yanılmıyorsam sadece intele. AMD biraz sorunlu
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Guest-9D9369ED2 10 yıl
ben 10A432 sürümünü kurdum fakat macbook da yüklü bir işlem yapmadığım için farkını göremedim.
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onurkeles 10 yıl
@DEATH71 arkadasim, normel pc lere kurabilinior mac sistemleri, hackintosh denir hatta, ama crackli kernelerin cikmasi zaman alir biraz.
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mrcn[KAL] 10 yıl
Bu tarihten sonra alınacak cihazlarda Snow Leopard olur değil mi?Yoksa yeniden işletim sistemi aldırmaz heralde.
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quexstre48 10 yıl
@DEATH71
Normal pc de apple chip olmadığından malesef kuramazsın satın alsan bile.
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Tolgá 10 yıl
ben kendi pc me kurabilirmiyim
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muss99 10 yıl

DEATH71

ben kendi pc me kurabilirmiyim


taş gibi oluyor hemde.

uphuck.com
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asilx 10 yıl
Biz de ön sipariş verebilir miyiz şuan acaba, Türkiye'den?
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