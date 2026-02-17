MacBook ve Mac serisi daha da güçleniyor: İşte bu yıl beklenen modeller

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda bahar etkinliğinin tarihini duyurdu. 4 Mart özel Apple etkinliğinde iPhone 17e’nin yanı sıra A18 Pro çipli MacBook gibi Mac bilgisayarların da tanıtılması bekleniyor. Peki, bu yıl hangi Mac modellerinin tanıtılması bekleniyor?

Laptoplar: Uygun fiyatlı MacBook, M5 MacBook Air ve yepyeni OLED MacBook Pro

2026, Apple’ın MacBook serisi için büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Şirketin bu yıl içinde dört farklı modeli piyasaya sürmesi bekleniyor: M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro, A18 Pro işlemcili MacBook, M5 MacBook Air ve M6 Pro/Max işlemcili MacBook Pro.

Aynı yıl içinde iki farklı MacBook Pro’nun gelmesi şaşırtıcı değil. Daha önce, M2 MacBook Pro’nun ardından M3 işlemcili model piyasaya sürülmüştü. Ancak, bu sefer iki model arasındaki tek fark işlemci olmayacak. M5 MacBook Pro, mevcut tasarımı koruyan son model olacakken, M6 MacBook Pro tamamen yeni bir tasarımla gelecek. M6 çipli MacBook Pro'nun daha ince, daha hafif, OLED ekranlı ve hatta dokunmatik destekli olacağı söyleniyor.

iPhone işlemcisini taşıyan (A18 Pro) düşük maliyetli MacBook modeli merakla beklenirken, MacBook Air bu yıl yalnızca işlemci güncellemesi alacak. MacBook Air M5 çip dışında bir yenilik sunmayacak.

Mac Studio, Mac mini ve iMac de yenileniyor

Apple'ın masaüstü bilgisayar serisi de bu yıl revize ediliyor. M5 Max ve M5 Ultra işlemciyle güçlendirilecek yeni Mac Studio'nun yılın ilk yarısında, belki de Apple'ın yeni Studio Display'iyle birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Apple'ın M4 neslinde 'Ultra' çipini atlamış olması nedeniyle, M5 Ultra'nın varlığı özellikle ilgi çekici.

Mac mini için M5 ve M5 Pro modellerinin gelmesi bekleniyor. Bloomberg'in iMac'in geleceğini söylemesi dışında, iMac hakkında henüz çok az şey biliniyor. Ancak Apple'ın geçmişine bakıldığında, muhtemelen sadece temel M5 konfigürasyonunda satışa sunulacak.

Çip güncellemeleri dışında, Apple'ın masaüstü bilgisayarları için daha büyük tasarım veya özellik değişikliklerinin planlanıp planlanmadığı şu anda bilinmiyor.

Apple 4 Mart etkinliği

Apple’ın 4 Mart’ta düzenleyeceği etkinlikte A18 Pro çipli uygun fiyatlı MacBook, yeni M5 MacBook Air, yeni M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro modelleri, yeni Mac ekranının yanı sıra iPhone 17e, A18 çipli iPAd ve M4 iPad Air’ı tanıtması bekleniyor.

