Apple Mac Studio 2026: M5 Max ve M5 Ultra ile geliyor

Tasarım aynı, donanım daha güçlü: İşte M5 Max ve M5 Ultra, SSD ve Studio Display 2 yenilikleri
Yeni Mac Studio’nun kalbinde Apple’ın henüz resmi olarak duyurmadığı M5 Max ve M5 Ultra çiplerinin yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan M5 çipine kıyasla M5 Max’in hem CPU hem de GPU tarafında çok daha yüksek performans sunacağı ifade ediliyor. Bu artışın özellikle video düzenleme, 3D modelleme ve yapay zekâ tabanlı iş akışları gibi yoğun kaynak tüketen profesyonel senaryolarda belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor. M5 Ultra ise mimari olarak M5 Max’in iki katı performans sunacak şekilde konumlandırılabilir.
Son iOS 26.3 sürüm adayında M5 Max ve M5 Ultra çiplerine dair izlerin tespit edilmiş olması, Apple’ın bu yeni nesil silikon üzerinde aktif olarak çalıştığını gösteren önemli bir teknik işaret olarak değerlendiriliyor. Mac Studio'nun tasarım tarafında ise radikal bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut modelde olduğu gibi yuvarlatılmış köşelere sahip, karemsi ve kompakt form faktörünün korunacağı konuşuluyor. 3,7 inç yüksekliğe ve 7,7 inç genişliğe sahip gövde, masaüstünde minimal alan kaplarken yüksek performans sunma iddiasını sürdürüyor.
Yeni Mac Studio ile birlikte gündeme gelen bir diğer başlık ise Studio Display 2. Apple, ilk Studio Display modelini Mac Studio ile eş zamanlı tanıtmıştı. Bu yıl yeni bir Studio Display 2 modelinin geleceğine yönelik söylentiler bulunuyor. Yeni ekranın tasarım açısından mevcut modele benzemesi, ancak teknik özellikler bakımından güncellenmesi bekleniyor. 90Hz yenileme hızı, mini-LED panel ve A19 çipi gibi bileşenlerin gündemde olduğu belirtiliyor. Daha yüksek yenileme hızı, özellikle animasyon ve kaydırma deneyiminde daha akıcı bir görüntü sunarken; mini-LED teknolojisi kontrast ve parlaklık seviyelerinde kayda değer iyileştirmeler sağlayabilir. Entegre A19 çipi ise görüntü işleme ve akıllı özellikler tarafında ekranı daha bağımsız ve yetenekli bir donanım haline getirebilir.
Takvim açısından bakıldığında raporlara göre yeni Mac Studio'nun bahar dönemindeki Mac yenilemesinden çok uzun süre sonra gelmeyeceğini işaret ediyor. Yeni MacBook Pro modellerinin 2 Mart haftasında tanıtılabileceği konuşulurken Mac Studio'nun bu lansmandan sonraki bir tarihte duyurulması bekleniyor. Son olarak cihazın başlangıç fiyatında ise şu aşamada bir artış beklentisi bulunmuyor ve mevcut modelde olduğu gibi 1.999 dolar seviyesinin korunabileceği ifade ediliyor.