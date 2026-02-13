Apple Mac Studio 2026: M5 Max ve M5 Ultra ile geliyor

Tam Boyutta Gör Apple Mac Studio 2026 modeli için geri sayım başladı. Apple’ın kompakt masaüstü bilgisayar serisini 2026 yılının ilk yarısında güncellemesi bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre yeni model, M5 Max ve M5 Ultra çipleriyle gelecek ve performans tarafında ciddi bir sıçrama sunacak. Tasarımda büyük bir değişiklik öngörülmezken, daha hızlı SSD ve yeni Studio Display 2 ile birlikte ekosistemin güçlendirilmesi planlanıyor.

Yeni Mac Studio’nun kalbinde Apple’ın henüz resmi olarak duyurmadığı M5 Max ve M5 Ultra çiplerinin yer alması bekleniyor. Geçtiğimiz ekim ayında tanıtılan M5 çipine kıyasla M5 Max’in hem CPU hem de GPU tarafında çok daha yüksek performans sunacağı ifade ediliyor. Bu artışın özellikle video düzenleme, 3D modelleme ve yapay zekâ tabanlı iş akışları gibi yoğun kaynak tüketen profesyonel senaryolarda belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor. M5 Ultra ise mimari olarak M5 Max’in iki katı performans sunacak şekilde konumlandırılabilir.

Son iOS 26.3 sürüm adayında M5 Max ve M5 Ultra çiplerine dair izlerin tespit edilmiş olması, Apple’ın bu yeni nesil silikon üzerinde aktif olarak çalıştığını gösteren önemli bir teknik işaret olarak değerlendiriliyor. Mac Studio'nun tasarım tarafında ise radikal bir değişiklik beklenmiyor. Mevcut modelde olduğu gibi yuvarlatılmış köşelere sahip, karemsi ve kompakt form faktörünün korunacağı konuşuluyor. 3,7 inç yüksekliğe ve 7,7 inç genişliğe sahip gövde, masaüstünde minimal alan kaplarken yüksek performans sunma iddiasını sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Depolama tarafında da önemli bir güncelleme ihtimali bulunuyor. M5 tabanlı MacBook Pro modellerinde daha hızlı SSD çözümlerine geçilmişti. Benzer bir depolama yenilemesinin 2026’da tanıtılması beklenen Mac Studio modellerinde de yer alması muhtemel görünüyor. SSD hızındaki artış, yalnızca dosya kopyalama sürelerini değil, büyük projelerin açılış hızını ve veri yoğun uygulamaların genel tepkiselliğini doğrudan etkiliyor. Özellikle yüksek çözünürlüklü video projeleri veya büyük veri setleriyle çalışan kullanıcılar için bu tür bir iyileştirme, işlemci performansındaki artış kadar kritik olabilir.

Yeni Mac Studio ile birlikte gündeme gelen bir diğer başlık ise Studio Display 2. Apple, ilk Studio Display modelini Mac Studio ile eş zamanlı tanıtmıştı. Bu yıl yeni bir Studio Display 2 modelinin geleceğine yönelik söylentiler bulunuyor. Yeni ekranın tasarım açısından mevcut modele benzemesi, ancak teknik özellikler bakımından güncellenmesi bekleniyor. 90Hz yenileme hızı, mini-LED panel ve A19 çipi gibi bileşenlerin gündemde olduğu belirtiliyor. Daha yüksek yenileme hızı, özellikle animasyon ve kaydırma deneyiminde daha akıcı bir görüntü sunarken; mini-LED teknolojisi kontrast ve parlaklık seviyelerinde kayda değer iyileştirmeler sağlayabilir. Entegre A19 çipi ise görüntü işleme ve akıllı özellikler tarafında ekranı daha bağımsız ve yetenekli bir donanım haline getirebilir.

Takvim açısından bakıldığında raporlara göre yeni Mac Studio’nun bahar dönemindeki Mac yenilemesinden çok uzun süre sonra gelmeyeceğini işaret ediyor. Yeni MacBook Pro modellerinin 2 Mart haftasında tanıtılabileceği konuşulurken Mac Studio’nun bu lansmandan sonraki bir tarihte duyurulması bekleniyor. Son olarak cihazın başlangıç fiyatında ise şu aşamada bir artış beklentisi bulunmuyor ve mevcut modelde olduğu gibi 1.999 dolar seviyesinin korunabileceği ifade ediliyor.

