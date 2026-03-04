Giriş
    Uygun fiyatlı MacBook Neo tanıtıldı: A18 Pro işlemciyle geliyor

    Apple, uygun fiyatlı MacBook modelini tanıttı ve Türkiye fiyatını açıkladı. MacBook Neo, Apple'ın ilk kez iPhone'da kullandığı A18 Pro çipiyle çalışan ilk dizüstü bilgisayarı.

    Apple MacBook Neo tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, merakla beklenen uygun fiyatlı MacBook’u tanıttı. “MacBook Neo” olarak adlandırılan yeni model, Apple'ın iPhone'da kullandığı A18 Pro çipiyle çalışan ilk dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. İşte MacBook Neo Türkiye fiyatı ve özellikleri:

    MacBook Neo özellikleri ile neler sunuyor?

    Apple MacBook Neo işlemci, ekran, pil ömrü, kamera Tam Boyutta Gör
    MacBook Neo, iPhone işlemcisi kullanan ilk Mac. A18 Pro, 2024'teki iPhone 16 Pro modellerinde kullanılmıştı.

    MacBook Neo, 2408x1506 çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip 13 inç Liquid Retina ekranla geliyor. Ekranın çentikli bir çerçevesi yok; bunun yerine iPad tarzı düz çerçevelere sahip. Gümüş, pembe, sarı ve indigo renk seçeneğiyle geliyor. Renk, daha açık tonlarda Magic Keyboard'a da yansıtılmış ve uyumlu duvar kağıtlarıyla geliyor. Bilgisayarın ağırlığı 1,23 kg.

    MacBook Neo, 16 saatlik pil ömrü, 1080p ön kamera ve Uzamsal Ses özellikli çift hoparlörler sunuyor.

    MacBook Neo Türkiye fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    38 bin TL’den başlayan fiyatıyla MacBook Neo, giriş seviye MacBook ve Apple'ın şimdiye kadarki en uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı. Eğitime özel başlangıç fiyatı ise 32 bin TL.

    MacBook Neo, 256 GB depolama alanı ve Magic Keyboard ile 37.999 TL ya da 512 GB depolama alanı ve Touch ID özellikli Magic Keyboard ile birlikte 42.999 TL’ye satışa sunuluyor. MacBook Neo'nun ön siparişleri bugünden itibaren alınmaya başlandı, 11 Mart Çarşamba günü de satışa sunulacak.

    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

