Apple, MacBook Neo üretimini ikiye katladı: Satış rekoru kırıyor

Tam Boyutta Gör Apple'ın bütçe dostu dizüstü bilgisayarı MacBook Neo için talep beklentilerin üzerine çıktı. Şirketin CEO'su Tim Cook, son finansal sonuç toplantısında MacBook Neo'ya olan ilgiyi yanlış tahmin ettiklerini ve tedarik tarafında sınırlamalar yaşadıklarını açıklamıştı. Yeni bir rapora göre Apple, üretimi artırmak amacıyla TSMC'ye ek A18 Pro çip siparişi verdi.

Apple, MacBook Neo üretimini artırıyor

Sektör analisti Tim Culpan'ın paylaştığı bilgilere göre Apple, MacBook Neo'da kullanılan A18 Pro işlemcisi için yeni bir üretim süreci başlattı. Böylece şirketin cihaz üretimini ciddi ölçüde artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Hatta Apple'ın toplam üretim hedefini 10 milyon adede çıkarmayı planladığı konuşuluyor. Kaçıranlar için MacBook Neo, başlangıçta iPhone 16 Pro serisinde kullanılan ancak GPU çekirdeğinde kusur bulunan A18 Pro çiplerinin değerlendirilmesiyle üretilmişti.

Bu yöntem sayesinde Apple'ın maliyetleri düşük tuttuğu ve cihazı 599 dolar seviyesinde satışa sunabildiği belirtiliyor. Ancak TSMC'nin sıfırdan yeni A18 Pro üretimine başlaması bazı maliyet artışlarını beraberinde getirebilir. Özellikle devam eden bellek tedarik sorunlarının Apple'ı da etkilemeye başladığı belirtiliyor. Bu nedenle ilerleyen dönemde MacBook Neo fiyatında artış yaşanabileceği gündemde.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan söylentilerde Apple'ın gelecekte A19 Pro işlemcili ve 12 GB RAM'li yeni bir MacBook Neo modeli üzerinde çalıştığı da iddia edilmişti. Şimdilik şirketin mevcut modeli koruyarak yalnızca üretim kapasitesini artırmaya odaklandığı söyleniyor.

