MacBook Neo vs M2 MacBook Air: Aynı fiyata hangisi daha iyi?

|Model
|MacBook Neo
|MacBook Air
|Ekran
|13 inç, 2408x1506, 500 nit, Liquid Retina
|13.6 inç, 2560x1664, 500 nit, True Tone, Liquid Retina
|İşlemci
|
Apple A18 Pro çip
2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
5 çekirdekli GPU
Donanım hızlandırmalı ışın izleme
16 çekirdekli Neural Engine
60 GBps bellek bant genişliği
|
Apple M2 çip
4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU
10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU
16 çekirdekli Neural Engine
100 GBps bellek bant genişliği
|Bellek
|8GB RAM
|8GB, 16GB, 24GB RAM
|Depolama
|256GB, 512GB SSD
|256GB, 512GB, 1TB, 2TB
|Batarya
|36.5 Wh
|52.6 Wh
|Bağlanabilirlik
|WiFi 6E, Bluetooth 6
|WiFi 6, Bluetooth 5.3
|Bağlantı noktaları
|
1x USB 3 (USB-C)
1x UBS 2 (USB-C)
|2x Thunderbolt / USB 4
|Boyut ve ağırlık
|206.4 x 297.5 x 12.7 mm, 1.23 kg
|215 x 304.1 x 11.3 cm, 1.24 kg
|Renk
|Gümüş, Pembe, Sarı, Indigo
|Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Uzay Grisi, Gümüş
Tasarım, malzeme kalitesi ve ekran
Ekranlara gelince, hem MacBook Neo hem de M2 MacBook Air benzer ekran kalitesine, çözünürlüğe, parlaklığa ve diğer özelliklere sahip. Ancak, Neo, True Tone teknolojisine ve çentik tasarımına sahip değil. MacBook Air M2 çipli modelin çentik tabanlı ekranı, çerçeveleri daha ince hale getiriyor, bu da biraz daha premium bir görünüm sağlıyor. Ekranı da biraz daha büyük.
Ayrıca, MacBook Air’ın tüm sürümlerinde TouchID sensörü bulunurken, MacBook Neo'nun yalnızca daha üst düzey sürümünde TouchID mevcut. Temel modelde bu özellik yok. Bu özellik olmadan, bilgisayarı her açışınızda ve parola gerektiren işlemleri yaptığınızda oturum açma parolasını girmek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden bunu aklınızda bulundurun.
Verimlilik ve performans
Geekbench 6’da, Apple A18 Pro tek çekirdekli kıyaslama testinde kazanırken, Apple M2 çipi çok çekirdekli kıyaslama testinde daha iyi performans gösteriyor. Aslında, birkaç hafif uygulama çalıştırıyorsanız, A18 Pro'da aynı ya da daha iyi performans gösterecek. Ancak, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro gibi daha ağır uygulamalar çalıştırmayı planlıyorsanız, MacBook Air’daki M2 çipinde daha iyi performans gösterecekler. Yapay zeka performansında A18 Pro çipi kolayca kazanıyor.
Pil, özellikler ve fiyatlandırma
Aslında Apple, yeni MacBook Neo'nun video izlemede 16 saate kadar dayanabildiğini, MacBook Air M2'nin ise 18 saat dayanabildiğini iddia ediyor. Bu nedenle, Air aslında daha iyi ancak fark o kadar büyük değil.
Ayrıca, MacBook Neo çift hoparlörlü bir kuruluma sahipken, MacBook Air M2 dört hoparlörlü bir kuruluma sahip. Her ikisi de Dolby Atmos ile özel olarak ayarlanmış ancak MacBook Air net bir şekilde daha iyi ses veriyor.
Fiyatlandırmaya gelince, Apple MacBook Neo Türkiye’de 38 bin TL’den başlıyor. Buna karşılık, MacBook Air M2 artık Apple tarafından resmi olarak satılmıyor ancak e-ticaret siteleri başta olmak üzere yakın fiyatlarda bulmak mümkün.
