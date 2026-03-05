Giriş
    MacBook Neo vs M2 MacBook Air: Aynı fiyata hangisi daha iyi?

    iPhone işlemcili MacBook Neo uygun fiyatlı olsa da MacBook Air M2 çip ile aynı fiyat seviyesinde. Peki, hangisi alınır? MacBook Neo vs M2 MacBook Air karşılaştırması sizlerle.

    MacBook Neo vs M2 MacBook Air karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Apple, MacBook Neo modelini Türkiye’de 38 bin TL’den başlayan fiyatla satışa sundu. Bu fiyatlandırmayla Apple’ın bugüne kadarki en ucuz MacBook modeli oluyor ancak aynı fiyata M2 çipli MacBook Air bulunabiliyor. Apple, her ne kadar kendi mağazasında MacBook Air M2 çip modelini satmasa da piyasaya bulmak mümkün. Peki, A18 Pro işlemcili MacBook Neo mu yoksa M2 işlemcili MacBook Air’ı alınmalı? MacBook Neo ve M2 MacBook Air karşılaştırması, tercihinizde yardımcı olacak.

    MacBook Neo vs M2 MacBook Air karşılaştırma
    Model MacBook Neo MacBook Air
    Ekran 13 inç, 2408x1506, 500 nit, Liquid Retina 13.6 inç, 2560x1664, 500 nit, True Tone, Liquid Retina
    İşlemci

    Apple A18 Pro çip

    2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

    5 çekirdekli GPU

    Donanım hızlandırmalı ışın izleme

    16 çekirdekli Neural Engine

    60 GBps bellek bant genişliği

    Apple M2 çip

    4 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 8 çekirdekli CPU

    10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU

    16 çekirdekli Neural Engine

    100 GBps bellek bant genişliği
    Bellek 8GB RAM 8GB, 16GB, 24GB RAM
    Depolama 256GB, 512GB SSD 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
    Batarya 36.5 Wh 52.6 Wh
    Bağlanabilirlik WiFi 6E, Bluetooth 6 WiFi 6, Bluetooth 5.3
    Bağlantı noktaları

    1x USB 3 (USB-C)

    1x UBS 2 (USB-C)

    		 2x Thunderbolt / USB 4
    Boyut ve ağırlık 206.4 x 297.5 x 12.7 mm, 1.23 kg 215 x 304.1 x 11.3 cm, 1.24 kg
    Renk Gümüş, Pembe, Sarı, Indigo Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Uzay Grisi, Gümüş

    Tasarım, malzeme kalitesi ve ekran

    MacBook Neo vs M2 MacBook Air tasarım karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Yeni MacBook Neo, M2 MacBook Air ile aynı alüminyum tasarıma sahip. Bu nedenle, aynı yapı kalitesine sahipler ancak Neo, Air’dan daha fazla renk seçeneği sunuyor. Bununla birlikte, MacBook Neo biraz daha kompakt ancak Air da biraz daha ince.

    Ekranlara gelince, hem MacBook Neo hem de M2 ​​MacBook Air benzer ekran kalitesine, çözünürlüğe, parlaklığa ve diğer özelliklere sahip. Ancak, Neo, True Tone teknolojisine ve çentik tasarımına sahip değil. MacBook Air M2 çipli modelin çentik tabanlı ekranı, çerçeveleri daha ince hale getiriyor, bu da biraz daha premium bir görünüm sağlıyor. Ekranı da biraz daha büyük.

    Ayrıca, MacBook Air’ın tüm sürümlerinde TouchID sensörü bulunurken, MacBook Neo'nun yalnızca daha üst düzey sürümünde TouchID mevcut. Temel modelde bu özellik yok. Bu özellik olmadan, bilgisayarı her açışınızda ve parola gerektiren işlemleri yaptığınızda oturum açma parolasını girmek oldukça can sıkıcı olabiliyor. Bu yüzden bunu aklınızda bulundurun.

    Verimlilik ve performans

    MacBook Neo vs MacBook Air M2 performans kıyaslaması Tam Boyutta Gör
    MacBook Neo, Apple A18 Pro işlemciyle çalışırken, M2 MacBook Air, adından da anlaşılacağı gibi Apple M2 çipine sahip. Neo, bir iPhone işlemcisi taşırken, Air gerçek bir dizüstü bilgisayar işlemcisi taşıyor.

    Geekbench 6’da, Apple A18 Pro tek çekirdekli kıyaslama testinde kazanırken, Apple M2 çipi çok çekirdekli kıyaslama testinde daha iyi performans gösteriyor. Aslında, birkaç hafif uygulama çalıştırıyorsanız, A18 Pro'da aynı ya da daha iyi performans gösterecek. Ancak, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro gibi daha ağır uygulamalar çalıştırmayı planlıyorsanız, MacBook Air’daki M2 çipinde daha iyi performans gösterecekler. Yapay zeka performansında A18 Pro çipi kolayca kazanıyor.

    Pil, özellikler ve fiyatlandırma

    MacBook Air M2 vs MacBook Neo özellik, batarya karşılaştırma Tam Boyutta Gör
    Apple MacBook Neo, 36.5 W'lık pile sahipken, MacBook Air M2'de 52.6 Wh'lık bir pil bulunuyor. Ancak, Neo’nun işlemcisi Air’dan daha az güç tüketiyor, bu nedenle gerçek pil ömrü yalnızca pil kapasitesine bağlı değil.

    Aslında Apple, yeni MacBook Neo'nun video izlemede 16 saate kadar dayanabildiğini, MacBook Air M2'nin ise 18 saat dayanabildiğini iddia ediyor. Bu nedenle, Air aslında daha iyi ancak fark o kadar büyük değil.

    Ayrıca, MacBook Neo çift hoparlörlü bir kuruluma sahipken, MacBook Air M2 dört hoparlörlü bir kuruluma sahip. Her ikisi de Dolby Atmos ile özel olarak ayarlanmış ancak MacBook Air net bir şekilde daha iyi ses veriyor.

    Fiyatlandırmaya gelince, Apple MacBook Neo Türkiye’de 38 bin TL’den başlıyor. Buna karşılık, MacBook Air M2 artık Apple tarafından resmi olarak satılmıyor ancak e-ticaret siteleri başta olmak üzere yakın fiyatlarda bulmak mümkün.

    Hangi MacBook daha iyi bir seçim?

    uygun fiyatlı MacBook Neo alınmalı mı Tam Boyutta Gör
    Apple MacBook Air M2, yeni Apple dizüstü bilgisayara kıyasla daha iyi bir ekran, daha yüksek çok çekirdekli performans, daha uzun pil ömrü ve daha iyi hoparlörlerle donatılmış. MacBook Neo’da bir iPhone işlemcisi (A18 Pro) bulunduğundan ve çok yakın bir fiyata daha fazla RAM ve depolama alanı sunan M2 MacBook Air bulunabildiğinden, uzun vadede M2 işlemcili MacBook Air’ı tercih etmek çok daha mantıklı gibi duruyor.

