Apple Mac'lerde revizyona gitti

Apple WWDC'de Mac'in taşınabilir üyelerinde de değişikliğe gittiğini duyurdu. Epeat Gold değerlendirmesiyle çevreciliği onaylanan ve bütün modellerin Macbook Pro ismi altında birleştiği yeni taşınabilir Mac'lerin özellikleri şöyle;

13” Macbook,yeni adıyla 13”Macbook Pro:

Yeni Macbook Pro,17” Macbook Pro'da olduğu gibi kullanıcı tarafından değiştirilemeyen 7 saat çalışma-1000 dolumluk ömre sahip batarya ile geliyor. ”Unibody” yani tek parça alüminyumdan oluşan kasasını koruyan cihaza Firewire 800 ve SD kart girişi eklenmiş. 1299 dolar olan başlangıç fiyatı 100 dolarlık indirim ile 1199 dolara çekilmiş. Macbook Pro ailesinin giriş segmentine hitap eden 13”'lük modelinin 1199 dolarlık versiyonu 2.26 GHz işlemciye,2Gb belleğe,Nvidia Geforce 9400 GPU'suna ve 160Gb'lık depolama alanına sahipken 1499 dolarlık bir üst versiyonu ise 2.53GHz işlemciye,4Gb belleğe, NVIDIA GeForce 9400 GPU'a ve 250Gb depolama alanına sahip. Opsiyonel olarak kullanıcılar 13” Macbook Pro'da 8Gb'a kadar bellek ve 500Gb depolama alanına kadar değişiklik yaptırabiliyorlar...

15” Macbook Pro:

15” Macbook Pro,1000 dolumluk ve 7 saat çalışma süresine sahip ve kullanıcı tarafından değiştirelemeyen batarya ile geliyor. Bir önceki modelde bulunan ExpressCard girişi bu modelde SD kart girişi ile değiştirilmiş. 1999 dolar olan başlangıç fiyatıda 300 dolarlık indirim ile 1699 dolara çekilmiş. Bugünden itibaren satışa sunulan ve Firewire girişinin sabit olarak bulunduğu 15” Macbook Pro'nun konfigürasyonları ve fiyatları şöyle;

$1699. 2.53 GHz işlemci, 4 GB RAM. NVIDIA GeForce 9400M GPU, 250GB HDD.

$1999. 2.66 GHz işlemci, 4 GB RAM. NVIDIA GeForce 9600GT. 320GB HDD.

$2299. 2.8 GHz işlemci, 4 GB RAM. NVIDIA GeForce 9600GT . 500 GB HDD.

17” Macbook Pro

Diğer modellere göre çok fazla bir değişiklik yapılmayan 17” Macbook Pro'da 2.8GHz işlemci ve 500Gb depolama alanına sahip başlangıç modelinin fiyatı 2999 dolardan 2499 dolara indirilmiş. Ailenin diğer üyeleri gibi Macbook Pro 17” de bugünden itibaren piyasaya sürülüyor.

Tam Boyutta Gör

Apple Macbook Pro ailesinin yanında Macbook Air'de de bir takım değişikliklere gittiğini açıkladı. Air'ın 1499 dolar olan başlangıç modeli 1 .86 GHz Intel Core 2 Duo işlemci,120Gb HDD ve NVIDIA GeForce 9400M GPU'suna sahipken, 1799 dolarlık modeli ise 2.13 GHz Intel Core 2 Duo işlemciye,128Gb Katı Hal Sürücüsüne (SSD) ve NVIDIA GeForce 9400M grafik işlemcisine sahip.

Efsane Beyaz Macbook modelinin ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla piyasada olacağını da hatırlatmak da fayda var..