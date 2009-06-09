Apple Mac'lerde revizyona gitti

Apple WWDC'de Mac'in taşınabilir üyelerinde de değişikliğe gittiğini duyurdu. Epeat Gold değerlendirmesiyle çevreciliği onaylanan ve bütün modellerin Macbook Pro ismi altında birleştiği yeni taşınabilir Mac'lerin özellikleri şöyle;
13” Macbook,yeni adıyla 13”Macbook Pro:
Yeni Macbook Pro,17” Macbook Pro'da olduğu gibi kullanıcı tarafından değiştirilemeyen 7 saat çalışma-1000 dolumluk ömre sahip batarya ile geliyor. ”Unibody” yani tek parça alüminyumdan oluşan kasasını koruyan cihaza Firewire 800 ve SD kart girişi eklenmiş. 1299 dolar olan başlangıç fiyatı 100 dolarlık indirim ile 1199 dolara çekilmiş. Macbook Pro ailesinin giriş segmentine hitap eden 13”'lük modelinin 1199 dolarlık versiyonu 2.26 GHz işlemciye,2Gb belleğe,Nvidia Geforce 9400 GPU'suna ve 160Gb'lık depolama alanına sahipken 1499 dolarlık bir üst versiyonu ise 2.53GHz işlemciye,4Gb belleğe, NVIDIA GeForce 9400 GPU'a ve 250Gb depolama alanına sahip. Opsiyonel olarak kullanıcılar 13” Macbook Pro'da 8Gb'a kadar bellek ve 500Gb depolama alanına kadar değişiklik yaptırabiliyorlar...
15” Macbook Pro:
15” Macbook Pro,1000 dolumluk ve 7 saat çalışma süresine sahip ve kullanıcı tarafından değiştirelemeyen batarya ile geliyor. Bir önceki modelde bulunan ExpressCard girişi bu modelde SD kart girişi ile değiştirilmiş. 1999 dolar olan başlangıç fiyatıda 300 dolarlık indirim ile 1699 dolara çekilmiş. Bugünden itibaren satışa sunulan ve Firewire girişinin sabit olarak bulunduğu 15” Macbook Pro'nun konfigürasyonları ve fiyatları şöyle;
$1699. 2.53 GHz işlemci, 4 GB RAM. NVIDIA GeForce 9400M GPU, 250GB HDD.
$1999. 2.66 GHz işlemci, 4 GB RAM. NVIDIA GeForce 9600GT. 320GB HDD.
$2299. 2.8 GHz işlemci, 4 GB RAM. NVIDIA GeForce 9600GT . 500 GB HDD.
17” Macbook Pro
Diğer modellere göre çok fazla bir değişiklik yapılmayan 17” Macbook Pro'da 2.8GHz işlemci ve 500Gb depolama alanına sahip başlangıç modelinin fiyatı 2999 dolardan 2499 dolara indirilmiş. Ailenin diğer üyeleri gibi Macbook Pro 17” de bugünden itibaren piyasaya sürülüyor.
Apple Macbook Pro ailesinin yanında Macbook Air'de de bir takım değişikliklere gittiğini açıkladı. Air'ın 1499 dolar olan başlangıç modeli 1 .86 GHz Intel Core 2 Duo işlemci,120Gb HDD ve NVIDIA GeForce 9400M GPU'suna sahipken, 1799 dolarlık modeli ise 2.13 GHz Intel Core 2 Duo işlemciye,128Gb Katı Hal Sürücüsüne (SSD) ve NVIDIA GeForce 9400M grafik işlemcisine sahip.
Efsane Beyaz Macbook modelinin ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla piyasada olacağını da hatırlatmak da fayda var..
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Arkadaşım tarihin farkında mısın?
Not: Tamamı şahsi fikrimdir. Hakaret etmediğiniz sürece eleştirilere açığım. Saygılar.
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yav 3000 yazacaktım.bir sıfır eksik olmuş yav.arada da bir hayli fark var ama neyse.
hadi diyelim ki 300tl yi gözden çıkardım.
ancak aşağıdaki ikisinden neden bir diğerini seçmeliyim.bilgisi olan varsa ki mutlaka vardır,bekliyorum.
8noy:konunun yeri buramı bilemiyorum.şimdidençzür diler,cevap yazacaklara teşekkür ederim)
mac:
İŞLEMCİ: Intel Core 2 Duo 1066 Mhz. 2.66 Ghz. 6 MB Cache Bellek İşlemci
RAM: 4 GB DDR3 1066 Mhz. (Max. 8 GB) Ram
HDD: 640 GB SATA (7200 Rpm.) HDD
OPTİK SÜRÜCÜ: DVD-RW Double Layer
EKRAN KARTI: NVIDIA GeForce 9400M 256MB DDR3 Paylaşımsız Ekran Kartı
24 Inch Actıvie Matrix Display Ekran
640 GB SATA (7200 Rpm.) HDD
Mac OS X 10.5 Leopard İşletim Sistemi
istanbulbilisim.com.tr/...
pc:
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KDV :211,44 $
TOPLAM FİYAT - PEŞİN :1679,44 $
NAKİT / HAVALE : 2.618,25 TL
Dün Kanyondaki Troy Premium Resselerde idim. Amerika'daki bir Apple Store mağazasında Macbook aldığımı, faturasının da olduğunu söyledim. "Herhangi bir problem karşısında bana garanti kapsamında servis hizmeti verecek misiniz?" diye sordum. Aldığım cevap şu şekilde;
"Hayır. Ancak cihazınızı bir form ile teslim alır ve satın aldığınız bayiye gönderip daha sonra gelişmeleri takip ederiz." Yurt dışı Apple ürünleri için verdikleri hizmet bu imiş.
Yalanın dik alası. Yüzüne bakarak bunu söylemeleri da ayrı bir ayıp. Macbook'um Amerika'dan ve faturalı.
İki kez kargo ile İstanbul'a yetkili servisine yolladım faturasının fotokopisi ile. Hem gidiş-geliş kargo masraflarını kendileri karşıladılar, hem de diğer gereken bakımlarını yaptılar ve geri gönderdiler.
Kısaca faturası varsa adam akıllı bakıyorlar. Böyle çamura yatan yerlerden de değil Mac, iPod kılıfı bile almayın.
Merhaba,
Durum aynen Mikhail Bakunin anlattığı gibi.Faturalıyı vazgeçtim ben faturasızı bile yaptırmıştım.Başka bir olayda da ABD li bir meslektaşımın Mac i bozulmuştu burda onun garantisini dahi onore ettiler faturası vb olmadan.
Bilmeyenler için : Apple'ı ABD den alırsanız (Yada yurt dışından vs) Türkiyede garantisi geçerlidir bu yüzden illaki buradaki ithalatçının istediği fiyatları vermek zorunda değilsiniz çok daha ucuza alabilmeniz mümkün.(Ben hep yurt dışından almışımdır zira arada ciddi fiyat farkı var)
Olsun gene pahalı. Ama hakediyor mu evet