Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, macOS 28 ile Intel dönemini tamamen kapatıyor

    macOS 27, Intel işlemcili Mac'lerle uyumlu değil. Apple, gelecek yılki macOS 28 sürümüyle Intel tabanlı uygulamalara da desteği sonlandıracağını duyurdu. Peki, bu ne anlama geliyor?

    macOS 28 intel devri tamamen kapanıyor Tam Boyutta Gör
    macOS Golden Gate, Intel tabanlı Mac'leri hiç desteklememekle kalmıyor, Intel işlemciler için özel olarak geliştirilmiş uygulamalarda desteğin sona ereceğini belirten bir uyarı gösteriyor.

    macOS 27, Intel tabanlı uygulamalarda uyarıyor!

    macOS 27 intel uygulamaları uyarı Tam Boyutta Gör
    Golden Gate sürümünde Sistem Ayarları - Hakkında bölümünde, macOS kısmında yeni Intel tabanlı uygulamalar sekmesi bulunuyor. Girip Mac'inizde son bir yılda açılmış olan tüm Intel uygulamaları görebiliyorsunuz ve burada “Rosetta üzerinde çalışan Intel tabanlı uygulamalar macOS 28'de açılmayacaktır. Aşağıdaki uygulamaların Apple silicon için güncellenmesi gerekiyor. Geliştiricinin web sitesinde güncelleme yayınlanmış olabilir.” gibi bir uyarı gösteriliyor.

    İmleci listedeki bir uygulamanın üzerine getirdiğinizde, uygulamayı Finder'da gösterme veya Çöp Kutusu'na taşıma seçeneği sunan bir düğme beliriyor. "Daha fazla bilgi edinin" bağlantısı sizi, Apple'ın Intel uygulamalarını Apple Silicon işlemcilerde çalıştırmak için kullandığı Rosetta teknolojisinin sonunu açıklayan bir destek belgesine götürüyor.

    Kısaca, Intel çipli Mac'lerin dönemi yakında sona erecek. macOS 27 zaten ARM çip yerine Intel işlemciye sahip herhangi bir Mac'e yüklenemiyor. Ancak, gelecek yıldan itibaren modern Mac'lerde Intel yazılımları için de kısıtlamalar olacak. Bunun nedeni, macOS 28'in Rosetta 2 desteğini sonlandıracak olması; bu da Apple ARM işlemcileri için optimize edilmemiş uygulamaların artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yedek su deposu fokurduyor kızdırma bujisi sökme spreyi araç deri koltuk temizleme ford fiesta 1.25 ziraat bankası kredi kartı yapılandırma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco M7 Pro
    Xiaomi Poco M7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    LENOVO IdeaPad Slim 3
    LENOVO IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum