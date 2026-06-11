Apple, macOS 28 ile Intel dönemini tamamen kapatıyor

macOS 27, Intel tabanlı uygulamalarda uyarıyor!
İmleci listedeki bir uygulamanın üzerine getirdiğinizde, uygulamayı Finder'da gösterme veya Çöp Kutusu'na taşıma seçeneği sunan bir düğme beliriyor. "Daha fazla bilgi edinin" bağlantısı sizi, Apple'ın Intel uygulamalarını Apple Silicon işlemcilerde çalıştırmak için kullandığı Rosetta teknolojisinin sonunu açıklayan bir destek belgesine götürüyor.
Kısaca, Intel çipli Mac'lerin dönemi yakında sona erecek. macOS 27 zaten ARM çip yerine Intel işlemciye sahip herhangi bir Mac'e yüklenemiyor. Ancak, gelecek yıldan itibaren modern Mac'lerde Intel yazılımları için de kısıtlamalar olacak. Bunun nedeni, macOS 28'in Rosetta 2 desteğini sonlandıracak olması; bu da Apple ARM işlemcileri için optimize edilmemiş uygulamaların artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: