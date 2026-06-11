macOS 27, arka planda çalışan uygulamaları açıkça gösterecek 23 sa. önce eklendi

macOS 27, Intel tabanlı uygulamalarda uyarıyor!

Tam Boyutta Gör Golden Gate sürümünde Sistem Ayarları - Hakkında bölümünde, macOS kısmında yeni Intel tabanlı uygulamalar sekmesi bulunuyor. Girip Mac'inizde son bir yılda açılmış olan tüm Intel uygulamaları görebiliyorsunuz ve burada “Rosetta üzerinde çalışan Intel tabanlı uygulamalar macOS 28'de açılmayacaktır. Aşağıdaki uygulamaların Apple silicon için güncellenmesi gerekiyor. Geliştiricinin web sitesinde güncelleme yayınlanmış olabilir.” gibi bir uyarı gösteriliyor.

İmleci listedeki bir uygulamanın üzerine getirdiğinizde, uygulamayı Finder'da gösterme veya Çöp Kutusu'na taşıma seçeneği sunan bir düğme beliriyor. "Daha fazla bilgi edinin" bağlantısı sizi, Apple'ın Intel uygulamalarını Apple Silicon işlemcilerde çalıştırmak için kullandığı Rosetta teknolojisinin sonunu açıklayan bir destek belgesine götürüyor.

Kısaca, Intel çipli Mac'lerin dönemi yakında sona erecek. macOS 27 zaten ARM çip yerine Intel işlemciye sahip herhangi bir Mac'e yüklenemiyor. Ancak, gelecek yıldan itibaren modern Mac'lerde Intel yazılımları için de kısıtlamalar olacak. Bunun nedeni, macOS 28'in Rosetta 2 desteğini sonlandıracak olması; bu da Apple ARM işlemcileri için optimize edilmemiş uygulamaların artık kullanılamayacağı anlamına geliyor.

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Apple, macOS 28 ile Intel dönemini tamamen kapatıyor

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