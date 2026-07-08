Apple Music, 2 milyondan fazla Volvo'ya geliyor: Üç ay ücretsiz

2 milyondan fazla Volvo modeline geliyor
Apple Music desteği; EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 ve EC40 modellerinde kullanılabilecek. Ancak Volvo, güncellemenin tüm araçlara aynı anda ulaşmayacağını ve dağıtım takviminin modele göre değişebileceğini belirtiyor. Yeni entegrasyonun kutlanması kapsamında Volvo, Apple Music'i daha önce kullanmamış veya yeniden abone olacak müşterilerine üç aya kadar ücretsiz Apple Music üyeliği sunacak.
Kampanya 6 Temmuz 2027 tarihine kadar Volvo Cars uygulaması üzerinden kullanılabilecek. EX60, EX90 ve ES90 modellerinde isteğe bağlı Bowers & Wilkins ses sistemi bulunan kullanıcılar, Dolby Atmos destekli Spatial Audio özelliğinden de yararlanabilecek. Böylece uyumlu parçalar, aracın kabini boyunca daha çevresel ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: