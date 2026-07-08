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    Apple Music, 2 milyondan fazla Volvo'ya geliyor: Üç ay ücretsiz

    Volvo, yazılım güncellemesiyle 2 milyondan fazla aracına Apple Music desteği eklemeye başladı. Şirket ayrıca uygun kullanıcılar için üç aya kadar ücretsiz abonelik sunuyor.

    Apple Music, 2 milyondan fazla Volvo'ya geliyor: Üç ay ücretsiz Tam Boyutta Gör
    Volvo, araç içi eğlence sistemine Apple Music desteğini eklemeye başladı. Kablosuz (OTA) yazılım güncellemesiyle sunulan yeni özellik, 2020 model yılı ve sonrasına ait 2 milyondan fazla Volvo otomobili kapsıyor. Ayrıca bu yaz teslim edilmeye başlanacak EX60 modeli, Apple Music yüklü olarak satışa çıkacak.

    2 milyondan fazla Volvo modeline geliyor

    Apple Music desteği; EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 ve EC40 modellerinde kullanılabilecek. Ancak Volvo, güncellemenin tüm araçlara aynı anda ulaşmayacağını ve dağıtım takviminin modele göre değişebileceğini belirtiyor. Yeni entegrasyonun kutlanması kapsamında Volvo, Apple Music'i daha önce kullanmamış veya yeniden abone olacak müşterilerine üç aya kadar ücretsiz Apple Music üyeliği sunacak.

    Kampanya 6 Temmuz 2027 tarihine kadar Volvo Cars uygulaması üzerinden kullanılabilecek. EX60, EX90 ve ES90 modellerinde isteğe bağlı Bowers & Wilkins ses sistemi bulunan kullanıcılar, Dolby Atmos destekli Spatial Audio özelliğinden de yararlanabilecek. Böylece uyumlu parçalar, aracın kabini boyunca daha çevresel ve üç boyutlu bir ses deneyimi sunacak.

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