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    Apple Music Android'de Liquid Glass tasarımıyla yenilendi

    Android için Apple Music 7.0 yayınlandı. Güncelleme, Apple'ın 27 sürümüyle getirdiği yarı saydam tasarım Liquid Glass ile yenilenen arayüz ve yeni simgeyi içeriyor.

    Apple Music Android Liquid Glass görünümü Tam Boyutta Gör
    Apple Music 7.0, bir aylık beta test sürecinin ardından Android kullanıcılarına sunulmaya başladı. Güncelleme, yeni uygulama simgesi ve yenilenmiş arayüz getiriyor.

    Apple Music 7.0 Android güncellemesi neler getiriyor?

    Apple Music 7.0 güncellemesi yenilikler Tam Boyutta Gör
    Uygulama simgesi artık cihaz temasına göre siyah veya beyaz bir nota içeriyor ve önceki kırmızı arka planın yerini alıyor. Arayüzdeki vurgu rengi de kırmızıdan maviye dönüştürülmüş durumda.

    En dikkat çekici değişikliklerden biri, hafif şeffaflığa sahip olan ve etrafındaki içeriğin görünür kalmasına olanak tanıyan, hareketli gezinme çubuğu. Mini oynatıcı da aynı yarı saydam görünüme kavuştu ve artık gezinme çubuğundan ayrı bir yapıda sunuluyor. Ancak iOS sürümünden farklı olarak, Android'deki gezinme çubuğu kullanıcı sayfayı aşağı kaydırdığında daha kompakt görünüme bürünmüyor.

    Apple Music 7.0, Android'in sistem durum çubuğu ve gezinme çubukları için uçtan uca tasarım anlayışı getiriyor. Üst gezinme kısmı güncellendi ve artık sayfa başlıkları ve ek menü seçenekleri aynı hizada. Üç noktalı menü simgeleri ise artık önceki kırmızı tasarım yerine dairesel kutucuklar içinde gösteriliyor.

    Arşiv sekmesine de yeni seçenekler eklendi: Sabitlenenleri Düzenle, Kategorileri Düzenle gibi işlevlere artık buradaki üç noktalı menü üzerinden erişilebiliyor.

    Sanatçı sayfaları ise daha kapsamlı şekilde yeniden tasarlandı. Sayfa arka planları artık sanatçıların kapak görsellerinden alınan renkleri yansıtıyor; ayrıca sayfalarda oynat düğmesi ve bilgi bölümü daha belirgin biçimde yer alıyor. Paylaş seçeneği de sağ üst köşeye taşındı. Ayarlar sayfası, gruplandırmalar iyileştirilerek yeniden düzenlendi; Şu An Çalınan arayüzü ise büyük ölçüde aynı kaldı.

    Android için Apple Music'in 7.0 sürümü, Google Play Store üzerinden yayınlandı.

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