Apple Music’in yeni logosu tanıtıldı: Ses dalgalarıyla oluşturuldu

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Apple, Apple Music için yeni bir görsel kimlik ve hareketli logo tasarımını tanıttı. Ses dalgalarından ilham alan tasarım, şirketin Liquid Glass arayüz anlayışıyla uyumlu bir görünüm sunarken yeni Apple Music uygulama simgesi de siyah-beyaz renklere geçiyor.

Apple Music'in yeni logosu ses dalgalarıyla oluşturuldu

Apple Music’in yeni logosu, su üzerinde yayılan dalgaları andıran hareketli bir müzik notasından oluşuyor. Şirket, yeni tasarımı tamamen pratik efektlerle hazırladı. Bunun için küçük bir tankın cam tabanına logo işlendi, tank mineral yağ ile dolduruldu ve logonun üzerine şeffaf bir kapak yerleştirildi. Ardından belirli ses frekansları kullanılarak yağın yüzeyinde dalgalar oluşturuldu ve ortaya çıkan görüntüler kaydedildi.

Proje, Apple’ın yanı sıra müzik yapımcısı Fred Again ve NEST Acoustics iş birliğiyle geliştirildi. Tanıtım videosunda projenin temel yaklaşımı, sesi görsel bir deneyime dönüştürmek olarak açıklanıyor. Ekip, müziğin görsel açıdan etkileyici bir biçimde temsil edilmesini hedeflerken kusursuz bir ses dalgası oluşturma fikrine odaklandı.

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Yeni hareketli logo, Apple Music’te müzik videoları ve konser kayıtları gibi içeriklerin başlangıcında kullanılacak. Böylece platformun görsel kimliğinin yalnızca uygulama arayüzünde değil, video içeriklerinde de daha belirgin hale gelmesi amaçlanıyor.

Yeni görsel kimliğin, Apple’ın gelecek yazılım güncellemeleriyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor. Değişikliklerin iOS 27.2 ve macOS 27.2 sürümleriyle gelmesi planlanıyor.

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Apple Music’in ses dalgalarıyla oluşturulan yeni logosu tanıtıldı

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