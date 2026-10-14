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    Apple Music'in simgesi ve arayüzü yenileniyor

    Apple, Apple Music'in tasarımını yeniliyor. iOS 27.2 beta 4, yeni uygulama simgesinin yanı sıra widget'lardan gezinme çubuğuna kadar uzanan değişiklikler getiriyor.

    Apple Music'in simgesi ve arayüzü yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 27.2 geliştirici beta 4 sürümünü yayınladı. Yeni güncelleme, Apple Music uygulamasında siyah-beyaz renk paletini öne çıkaran yeni bir uygulama simgesini ve çeşitli arayüz değişikliklerini beraberinde getiriyor. Yeni tasarımda, önceki simgenin kırmızı ve pembe tonları yerini siyah-beyaz bir görünüme bırakıyor. Açık modda beyaz zemin üzerinde siyah bir müzik logosu kullanılırken, karanlık modda siyah zemin üzerinde beyaz logo tercih ediliyor.

    Apple Music'in arayüzü de değişiyor

    iOS 27.2 beta 4, yalnızca uygulama simgesini değiştirmekle kalmıyor. Apple Music'in alt gezinme çubuğunda da yeni bir renk tercihi dikkat çekiyor. Daha önce kırmızı ve pembe tonlarıyla öne çıkan etkin sekme göstergesi, yeni sürümde mavi renkle gösteriliyor.

    Apple Music'in simgesi ve arayüzü yenileniyor Tam Boyutta Gör
    Yeni düzenlemeyle birlikte widget'larda Apple Music ile özdeşleşen kırmızı ve pembe arka planlar yerine sade siyah arka planlar kullanılıyor. Kütüphane bölümünde ise çalma listeleri, albümler, sanatçılar ve şarkılar gibi farklı kategorilerin görünümü yeniden düzenleniyor. Bu bölümlerdeki renkli tasarım unsurları kaldırılarak daha sade, siyah-beyaz bir arayüze geçiliyor. Böylece uygulamanın farklı bölümlerinde daha tutarlı bir görsel kimlik oluşturulması hedefleniyor.

    Apple'ın bu değişiklikleri, Apple Music markasını daha minimalist bir tasarım anlayışıyla yenileme çabasının parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni simgenin ve arayüz düzenlemelerinin beta sürecinin ardından kararlı sürümde de korunup korunmayacağı henüz belli değil.

    iOS 27.2 beta 4 şu an geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Güncellemenin genel kullanıma ne zaman açılacağına ilişkin ise henüz kesin bir tarih bulunmuyor.

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