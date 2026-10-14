Apple Music'in simgesi ve arayüzü yenileniyor

Apple, Apple Music'in tasarımını yeniliyor. iOS 27.2 beta 4, yeni uygulama simgesinin yanı sıra widget'lardan gezinme çubuğuna kadar uzanan değişiklikler getiriyor.
Apple Music'in arayüzü de değişiyor
iOS 27.2 beta 4, yalnızca uygulama simgesini değiştirmekle kalmıyor. Apple Music'in alt gezinme çubuğunda da yeni bir renk tercihi dikkat çekiyor. Daha önce kırmızı ve pembe tonlarıyla öne çıkan etkin sekme göstergesi, yeni sürümde mavi renkle gösteriliyor.
Apple'ın bu değişiklikleri, Apple Music markasını daha minimalist bir tasarım anlayışıyla yenileme çabasının parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak yeni simgenin ve arayüz düzenlemelerinin beta sürecinin ardından kararlı sürümde de korunup korunmayacağı henüz belli değil.
iOS 27.2 beta 4 şu an geliştiricilerin kullanımına sunulmuş durumda. Güncellemenin genel kullanıma ne zaman açılacağına ilişkin ise henüz kesin bir tarih bulunmuyor.