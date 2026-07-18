Apple Music ve iCloud+ abonelikleri Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Apple Music abonelikleri yüzde 50 zamlandı
Apple'ın resmi Türkiye sayfasında yayımlanan yeni fiyatlandırmaya göre Apple Music öğrenci aboneliği aylık 32,99 TL'den 49,99 TL'ye, Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 89,99 TL'ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi.
iCloud+ depolama paketleri de zamlandı
Apple, iCloud+ abonelik fiyatlarını da güncelledi. Tüm ücretli depolama seçeneklerinde fiyat artışı yapılırken, en yüksek zam oranı 2 TB paketinde görüldü. Yeni zamla birlikte fiyatlar söyle oldu:
- 50 GB: 39,99 TL → 49,99 TL
- 200 GB: 129,99 TL → 169,99 TL
- 2 TB: 399,99 TL → 549,99 TL
- 6 TB: 1.299,99 TL → 1.699,99 TL
- 12 TB: 2.499,99 TL → 3.399,99 TL