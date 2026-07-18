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    Apple Music ve iCloud+ abonelikleri Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

    Güncellenen tarifeyle birlikte Apple Music abonelikleri yaklaşık yüzde 50 zamlanırken, iCloud+ depolama paketlerinde ise yüzde 25 ila yüzde 37,5 arasında değişen fiyat artışları uygulandı.

    Apple Music ve iCloud+ abonelikleri Türkiye'de zamlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede Apple Music ve iCloud+ abonelik fiyatlarını artırdı. Güncellenen tarifeyle birlikte Apple Music abonelikleri yaklaşık yüzde 50 zamlanırken, iCloud+ depolama paketlerinde ise yüzde 25 ila yüzde 37,5 arasında değişen fiyat artışları uygulandı.

    Apple Music abonelikleri yüzde 50 zamlandı

    Apple'ın resmi Türkiye sayfasında yayımlanan yeni fiyatlandırmaya göre Apple Music öğrenci aboneliği aylık 32,99 TL'den 49,99 TL'ye, Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 89,99 TL'ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi.

    iCloud+ depolama paketleri de zamlandı

    Apple, iCloud+ abonelik fiyatlarını da güncelledi. Tüm ücretli depolama seçeneklerinde fiyat artışı yapılırken, en yüksek zam oranı 2 TB paketinde görüldü. Yeni zamla birlikte fiyatlar söyle oldu:

    • 50 GB: 39,99 TL → 49,99 TL
    • 200 GB: 129,99 TL → 169,99 TL
    • 2 TB: 399,99 TL → 549,99 TL
    • 6 TB: 1.299,99 TL → 1.699,99 TL
    • 12 TB: 2.499,99 TL → 3.399,99 TL
    Kaynakça https://www.apple.com/tr/apple-music/#plans https://www.apple.com/tr/icloud/
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