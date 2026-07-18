Apple Music ve iCloud+ abonelikleri Türkiye'de zamlandı: İşte yeni fiyatlar

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede Apple Music ve iCloud+ abonelik fiyatlarını artırdı. Güncellenen tarifeyle birlikte Apple Music abonelikleri yaklaşık yüzde 50 zamlanırken, iCloud+ depolama paketlerinde ise yüzde 25 ila yüzde 37,5 arasında değişen fiyat artışları uygulandı.

Apple Music abonelikleri yüzde 50 zamlandı

Apple'ın resmi Türkiye sayfasında yayımlanan yeni fiyatlandırmaya göre Apple Music öğrenci aboneliği aylık 32,99 TL'den 49,99 TL'ye, Bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 89,99 TL'ye, aile paketi ise 99,99 TL'den 149,99 TL'ye yükseldi.

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iCloud+ depolama paketleri de zamlandı

Apple, iCloud+ abonelik fiyatlarını da güncelledi. Tüm ücretli depolama seçeneklerinde fiyat artışı yapılırken, en yüksek zam oranı 2 TB paketinde görüldü. Yeni zamla birlikte fiyatlar söyle oldu:

50 GB: 39,99 TL → 49,99 TL

39,99 TL → 200 GB: 129,99 TL → 169,99 TL

129,99 TL → 2 TB: 399,99 TL → 549,99 TL

399,99 TL → 6 TB: 1.299,99 TL → 1.699,99 TL

1.299,99 TL → 12 TB: 2.499,99 TL → 3.399,99 TL

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Apple Music ve iCloud+ abonelikleri Türkiye'de zamlandı

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