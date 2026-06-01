Apple Music yakında Spotify gibi ücretsiz abonelik sunabilir

Tam Boyutta Gör Apple'ın müzik platformu Apple Music, yakında ücretsiz bir kullanım seçeneğine kavuşabilir. Uygulamanın beta sürümünde ortaya çıkan yeni kod satırları, şirketin Spotify ve YouTube Music benzeri ücretsiz ve reklam destekli bir abonelik üzerinde çalışıyor olabileceğini gösteriyor.

Sınırlı sayıda şarkı atlamaya izin verebilir

MacRumors analisti Aaron Perris tarafından keşfedilen kod referanslarına göre Apple Music, gelecekte kullanıcıların sınırlı sayıda şarkı atlamasına izin verebilir. Daha fazla atlama hakkı için ise Premium abonelik gerekeceği belirtiliyor. Bu durum, Apple'ın ilk kez ücret ödemeden erişilebilen ancak belirli kısıtlamalara sahip bir hizmet modeli sunabileceğine işaret ediyor.

Dikkat çekici bir diğer ayrıntı ise söz konusu kodların Apple Music'in Android beta sürümünde bulunmuş olması. Bu nedenle, ücretsiz hizmet yalnızca iPhone kullanıcılarıyla sınırlı kalmayabilir.

Bununla birlikte, ortaya çıkan kodlar Apple'ın kesin olarak ücretsiz bir abonelik planı hazırladığını doğrulamıyor. Hatta Apple Music Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, kısa süre önce katıldığı bir Bloomberg podcast yayınında ücretsiz veya reklam destekli katmanların sanatçılara zarar verdiğini ve hizmetlerin değerini düşürdüğünü savunmuştu. Schusser daha önce de Apple Music için ücretsiz bir plan düşünmediklerini ifade etmişti.

Apple Music'in büyüme rakamları beklentilerin altında kaldı

Ancak pazar araştırma şirketi Midia Research'ün 2025 tarihli raporu, Apple Music'in abone büyümesinin beklentilerin altında kaldığını öne sürüyor. Rapora göre bunun en önemli nedenlerinden biri ücretsiz aboneliğin bulunmaması. Aynı dönemde Spotify'ın ücretli kullanıcı sayısında güçlü büyüme kaydetmesi ve YouTube'un da yüz milyonlarca ücretli aboneye ulaşması, Apple üzerindeki rekabet baskısını artırıyor. Bu nedenle Apple'ın özellikle kendi ekosistemi dışındaki kullanıcıları çekmek amacıyla ücretsiz veya reklam destekli bir model değerlendirmesi olası görünüyor.

Şu anda Apple Music ücretsiz bir abonelik sunmasa da kullanıcılar Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+, Apple Fitness+ ve Apple News+ gibi servisleri Apple One paketi altında tek abonelikle kullanabiliyor.

