Apple Music, yapay zekayla yapılan müzikleri etiketleyecek

Tam Boyutta Gör Yapay zeka, müzik yayın platformlarını da etkisi altına aldı. Spotify, bu ayın başlarında sanatçı profillerine yapay zeka tarafından oluşturulmuş kimlikleri temsil eden etiketler koymaya başladı. Şimdi, Apple Music de yapay zeka ile üretilen şarkıları daha kolay fark edilebilir hale getirmeye hazırlanıyor.

Spotify, yapay zeka müzikleri öneri listesinden çıkarıyor 1 hf. önce eklendi

Apple Music'e "Yapay zeka ile yapıldı" etiketi geliyor

Apple Music, yılın sonlarına doğru yapay zekayla oluşturulan şarkılar için Made With AI etiketini sunmaya hazırlanıyor. Etiketler, plak şirketleri ve müzik dağıtımcıları tarafından sağlanan yapay zeka şeffaflık bilgilerine dayanacak ve dinleyicilere duydukları müziğin yapımında yapay zekanın önemli bir rol oynayıp oynamadığı konusunda daha net bir fikir verecek.

Apple Music, Mart ayında zaten yapay zeka şeffaflık etiketleri sunmuştu ancak bu etiketler, plak şirketleri ve dağıtımcıların yüklenen içeriğin yapay zeka kullanılarak önemli ölçüde oluşturulduğunu açıklamaları için tasarlanmıştı. Yeni değişiklik, bu bilgiyi Apple Music'teki etiketler aracılığıyla dinleyicilere görünür hale getirecek.

Apple Music'e göre, içerik sağlayıcıların bir parçanın önemli bir bölümünü oluşturmak için yapay zeka kullanıldığında bu etiketleri eklemeleri gerekecek. Bu, öncelikle üretken yapay zeka hizmetleriyle yapılan şarkıları da kapsıyor.

Apple, bu gerekliliği nasıl uygulayacağını tam olarak açıklamadı. Ayrıca, dinleyicilerin etiketleri ne zaman görmeye başlayacağına dair belirli bir tarih de vermedi, yalnızca bu yılın sonlarına doğru geleceğini söyledi.

Bu hamle, müzik sektörünün yapay zeka tarafından üretilen içerik akışı ve sahte dinlenme olasılığı konusunda giderek daha fazla endişelendiği dönemde geliyor.

Apple Music'in kendi rakamları, bu trendin ne kadar hızlı büyüdüğünü gösteriyor. Apple Music başkanı Oliver Schusser daha önce, aylık yeni yüklemelerin üçte birinden fazlasının yapay zeka tarafından üretilen şarkılar olduğunu ancak bu şarkıların gerçek dinlenmelerin yüzde 1'den azını oluşturduğunu söylemişti.

Apple, yapay zeka müzik patlamasına bir düzen getirmeye çalışan tek büyük yayın platformu değil. Spotify da kısa süre önce, yapay zeka tarafından oluşturulmuş kimlikleri temsil eden sanatçı profilleri için "AI Persona" rozetini duyurdu. Rozet, sanatçı profillerinde, arama sonuçlarında ve şarkı satırlarında görünüyor ve dinleyicilerin bir profilin arkasındaki sanatçının gerçek kişi olmayabileceğini anlamalarına yardımcı oluyor.

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Apple Music, yapay zekayla yapılan müzikleri etiketleyecek

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