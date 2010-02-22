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Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,9b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple Store'dan bir kare; Genius Bar'daki görevliler bir müşterinin teknik sorunuyla ilgileniyorlar.

Çıkardığı her ürünle adından bahsettiren Apple bu sefer tüketiciye sağladığı hizmetlerden dolayı haberimiz konu oluyor. İş dünyasının önemli yayın organlarından BusinessWeek'in 4.sünü yayınladığı "Müşteri Hizmetleri Alanında En İyi 25 Şirketi" değerlendirmesini yayınladı. Geçtiğimiz sene 20.sırada, 2008 yılında 18.sırada ve 2007 yılında 21.sırada yer alabilen Apple, 2009 yılında önemli bir başarının altına imza atmayı başardı.

Tüketici memnuniyeti üzerine çalışan araştırma şirketlerden JDPower'ın verileri ve 1000 okuyucuyla yapılan anket sonuçlarının ortak değerlendirmesi sonucu elde edilen araştırmaya göre Personel Kalitesi ve Hizmet Verimliliği konularında A+'a layık görülen Apple, topladığı 1011.65 puan ile 3.sırada yer almayı başardı. 25 Şirket arasına girmeyi başaran diğer bir elektronik firması Dell'de B+ ve A- notlarıyla 872.64 puan toplayarak 23.sırada yer aldı.

BusinessWeek, Apple Store'larda teknik sorunlarla ilgilenen Genius Bar birimi gibi çeşitli yenilikler ile Apple'ın Müşteri Hizmetleri alanında yeni yaklaşımlara öncülük ettiğini belirtti.


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Tolgá 9 yıl
ee o kadar para alıyor hizmet hakkı tüketicinin
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celerm 9 yıl

Shady
yayınladı

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Wassermann 9 yıl
@Erasmus
Atladığın bir nokta var, bu listedeki 1. ve 2. firmalar bilişim sektörü ile alakalı olmayan firmalar olabilir. Sonuçta listeyi yapan kurumun Business Week olduğu belirtilmiş, bu adamlar genel anlaman iş ve ticaret ile ilgili her sektörü haber yapıyorlar dolayısıyla 1. ve 2. olan şirketlerin ismi bize birşey ifade etmeyeceği için haberde belirtilmemiş olabilir. Aynı şekilde bakın 23. sırada Dell'in olduğu söylenmiş, buradan çıkaracağımız anlam top 25'deki diğer firmaların bu sektörün dışında olduğu.
Genel anlamda DH haberlerinin başlıklarını ben de beğenmiyorum. Birçoğu içerikle bağlantılı olmuyor fakat bu başlıkta herhangi bir sorun göremiyorum aksine en başarılı 25 şirket denseydi, "ee bu ne bu şirketleri tanımıyoruz, neden haber yaptınız" denecekti.
iyi forumlar
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yorumicinburdayim 9 yıl
Türkiye için bu geçerli değil. Geçenlerde forumdan birisinin ipodu süte düşmüştü adamlar 135 euro yaptırma ücreti istemişler. Yeni ipodlar zaten 200 dolar. Ondan sonra faturası olmadan garantiye girmemesi saçma.. Ben bunları Apple a mail atmıştım..
hank you for contacting the Apple Online Store.

After carefully reviewing your message, Apple has determined that the nature of your query falls outside the type of support provided via e-mail by the Apple Store Online.

We do however have a dedicated support team of Apple Advisors who are trained to help with any technical queries that you may have. I regret that this team do not have a public e-mail address where I may forward your query.

Please see below for their contact details:

Telephone:
Apple Advisors are available at the following Lo Call Number Tel: 0844 209 0611. Please have the product and serial number to hand when contacting this team.

Maili olmayıpta telefon numarasının olmasının amacı dış ülkelerdeki sorunlarla ilgilenmemeleridir.
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Erasmus78 9 yıl
Haber başlığı çok yanlış bir şekilde verilmiş.
"Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu."
Apple ile DH arasında bir gönül bağı mı var da bu haber bu şekilde veriliyor?
Profesyonel bir spor kulübünün resmi sitesi gibi haber yapamazsınız. Bu haberi; "En başarılı müşteri hizmetlerine sahip şirketler" şeklinde verilmesi gerekirdi.
Ya da böyle verdiyseniz, o listedeği diğer şirketleri de ilgili başlıklarında haber yapmanız gerekirdi ki tarafsız olduğunu anlaşılsın.
Bu hali ile kesinlikle yanlış bir habercilik politikası izliyorsunuz.
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inonu88 9 yıl
bencede hbr garip olmuş mesela 1. yi 2. yi atlayıp 3. yü hbr yapmak niye??
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Comandanté 9 yıl

Erasmus78

Haber başlığı çok yanlış bir şekilde verilmiş.

"Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu."

Apple ile DH arasında bir gönül bağı mı var da bu haber bu şekilde veriliyor?

Profesyonel bir spor kulübünün resmi sitesi gibi haber yapamazsınız. Bu haberi; "En başarılı müşteri hizmetlerine sahip şirketler" şeklinde verilmesi gerekirdi.

Ya da böyle verdiyseniz, o listedeği diğer şirketleri de ilgili başlıklarında haber yapmanız gerekirdi ki tarafsız olduğunu anlaşılsın.

Bu hali ile kesinlikle yanlış bir habercilik politikası izliyorsunuz.

Ben de onu demek için girdim.Ya 1. firmanın ismi verilir ya da en iyi müşteri hizmetine sahip firmalar listesi şeklinde yazımalıydı başlık.
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Shady 9 yıl
Erasmus78

Haber başlığı çok yanlış bir şekilde verilmiş.

"Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu."

Apple ile DH arasında bir gönül bağı mı var da bu haber bu şekilde veriliyor?

Profesyonel bir spor kulübünün resmi sitesi gibi haber yapamazsınız. Bu haberi; "En başarılı müşteri hizmetlerine sahip şirketler" şeklinde verilmesi gerekirdi.

Ya da böyle verdiyseniz, o listedeği diğer şirketleri de ilgili başlıklarında haber yapmanız gerekirdi ki tarafsız olduğunu anlaşılsın.

Bu hali ile kesinlikle yanlış bir habercilik politikası izliyorsunuz.


Haberdeki "yayınladı" kelimesine tıklayıp listeye göz attınız mı ? Ya da haberdeki "25 Şirket arasına girmeyi başaran diğer bir elektronik firması Dell'de" ile başlayan cümleyi okudunuz mu ?

BusinessWeek bir bilişim dergisi değil. Adı üzerinde İş sektörünün bütün pazarlarına; konaklamadan alışveriş sektörüne kadar hitap ediyor. Liste de elbette bütün iş alanları göz önüne alınarak hazırlanmış. Şimdi Donanımhaber teknoloji sitesi olduğuna göre gelip de American Express'den, Four Seasons Hotel'den, United Services Automobile Association'den bahsetmek ne kadar doğru olur ? Ya da başlığı "LLBean, müşteriye en iyi hizmet veren şirket oldu" şeklinde yazsaydım olur muydu ? Bence olmazdı...

Haberi tam anlamıyla doğru kavrayıp yorum yaptığı için @Malko'a teşekkür ederim.

İyi forumlar
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Batuist 9 yıl
evet kalite sadece ürünün ile ilgili olmamalıdır.. satış sonrasında da kaliteli bir hizmet politikası olmalıdır ki insanlar bunca parayı verirken satış sonrası desteğide düşünerek içleri rahat bir alışveriş yapsınlar..
Mesela ben bile bir ürün alırken aldığım firmayı satış sonrası desteği en sorunsuz olandan almaya çalışıyorum hatta fiyat olarak arada biraz fark olsa bile... Bu çok önemli bir konu ama maalesef bizim Türk firmaları satış sonrası hizmet kelimesinin bırakın anlamını böyle bir kelime bilmiyorlar.. Tonla bunun örneği dolu..
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mgokhanozen 9 yıl
Logitech müşteri hizmetleri bakımından çok iyi.. Apple hakkında birşey diyemem.
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Carnadormania 9 yıl
hp varsa bu listede demekki okuyucular teknolojiden aciz demektir.
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