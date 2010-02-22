"Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu."

Apple Store'dan bir kare; Genius Bar'daki görevliler bir müşterinin teknik sorunuyla ilgileniyorlar.

Çıkardığı her ürünle adından bahsettiren Apple bu sefer tüketiciye sağladığı hizmetlerden dolayı haberimiz konu oluyor. İş dünyasının önemli yayın organlarından BusinessWeek'in 4.sünü yayınladığı "Müşteri Hizmetleri Alanında En İyi 25 Şirketi" değerlendirmesini yayınladı. Geçtiğimiz sene 20.sırada, 2008 yılında 18.sırada ve 2007 yılında 21.sırada yer alabilen Apple, 2009 yılında önemli bir başarının altına imza atmayı başardı.

Tüketici memnuniyeti üzerine çalışan araştırma şirketlerden JDPower'ın verileri ve 1000 okuyucuyla yapılan anket sonuçlarının ortak değerlendirmesi sonucu elde edilen araştırmaya göre Personel Kalitesi ve Hizmet Verimliliği konularında A+'a layık görülen Apple, topladığı 1011.65 puan ile 3.sırada yer almayı başardı. 25 Şirket arasına girmeyi başaran diğer bir elektronik firması Dell'de B+ ve A- notlarıyla 872.64 puan toplayarak 23.sırada yer aldı.

BusinessWeek, Apple Store'larda teknik sorunlarla ilgilenen Genius Bar birimi gibi çeşitli yenilikler ile Apple'ın Müşteri Hizmetleri alanında yeni yaklaşımlara öncülük ettiğini belirtti.