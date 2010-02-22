"Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu."

Apple Store'dan bir kare; Genius Bar'daki görevliler bir müşterinin teknik sorunuyla ilgileniyorlar.
Çıkardığı her ürünle adından bahsettiren Apple bu sefer tüketiciye sağladığı hizmetlerden dolayı haberimiz konu oluyor. İş dünyasının önemli yayın organlarından BusinessWeek'in 4.sünü yayınladığı "Müşteri Hizmetleri Alanında En İyi 25 Şirketi" değerlendirmesini yayınladı. Geçtiğimiz sene 20.sırada, 2008 yılında 18.sırada ve 2007 yılında 21.sırada yer alabilen Apple, 2009 yılında önemli bir başarının altına imza atmayı başardı.
Tüketici memnuniyeti üzerine çalışan araştırma şirketlerden JDPower'ın verileri ve 1000 okuyucuyla yapılan anket sonuçlarının ortak değerlendirmesi sonucu elde edilen araştırmaya göre Personel Kalitesi ve Hizmet Verimliliği konularında A+'a layık görülen Apple, topladığı 1011.65 puan ile 3.sırada yer almayı başardı. 25 Şirket arasına girmeyi başaran diğer bir elektronik firması Dell'de B+ ve A- notlarıyla 872.64 puan toplayarak 23.sırada yer aldı.
BusinessWeek, Apple Store'larda teknik sorunlarla ilgilenen Genius Bar birimi gibi çeşitli yenilikler ile Apple'ın Müşteri Hizmetleri alanında yeni yaklaşımlara öncülük ettiğini belirtti.
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Atladığın bir nokta var, bu listedeki 1. ve 2. firmalar bilişim sektörü ile alakalı olmayan firmalar olabilir. Sonuçta listeyi yapan kurumun Business Week olduğu belirtilmiş, bu adamlar genel anlaman iş ve ticaret ile ilgili her sektörü haber yapıyorlar dolayısıyla 1. ve 2. olan şirketlerin ismi bize birşey ifade etmeyeceği için haberde belirtilmemiş olabilir. Aynı şekilde bakın 23. sırada Dell'in olduğu söylenmiş, buradan çıkaracağımız anlam top 25'deki diğer firmaların bu sektörün dışında olduğu.
Genel anlamda DH haberlerinin başlıklarını ben de beğenmiyorum. Birçoğu içerikle bağlantılı olmuyor fakat bu başlıkta herhangi bir sorun göremiyorum aksine en başarılı 25 şirket denseydi, "ee bu ne bu şirketleri tanımıyoruz, neden haber yaptınız" denecekti.
iyi forumlar
Maili olmayıpta telefon numarasının olmasının amacı dış ülkelerdeki sorunlarla ilgilenmemeleridir.
"Apple, Müşteri Hizmetleri konusunda en başarılı 3.firma oldu."
Apple ile DH arasında bir gönül bağı mı var da bu haber bu şekilde veriliyor?
Profesyonel bir spor kulübünün resmi sitesi gibi haber yapamazsınız. Bu haberi; "En başarılı müşteri hizmetlerine sahip şirketler" şeklinde verilmesi gerekirdi.
Ya da böyle verdiyseniz, o listedeği diğer şirketleri de ilgili başlıklarında haber yapmanız gerekirdi ki tarafsız olduğunu anlaşılsın.
Bu hali ile kesinlikle yanlış bir habercilik politikası izliyorsunuz.
Ben de onu demek için girdim.Ya 1. firmanın ismi verilir ya da en iyi müşteri hizmetine sahip firmalar listesi şeklinde yazımalıydı başlık.
Haberdeki "yayınladı" kelimesine tıklayıp listeye göz attınız mı ? Ya da haberdeki "25 Şirket arasına girmeyi başaran diğer bir elektronik firması Dell'de" ile başlayan cümleyi okudunuz mu ?
BusinessWeek bir bilişim dergisi değil. Adı üzerinde İş sektörünün bütün pazarlarına; konaklamadan alışveriş sektörüne kadar hitap ediyor. Liste de elbette bütün iş alanları göz önüne alınarak hazırlanmış. Şimdi Donanımhaber teknoloji sitesi olduğuna göre gelip de American Express'den, Four Seasons Hotel'den, United Services Automobile Association'den bahsetmek ne kadar doğru olur ? Ya da başlığı "LLBean, müşteriye en iyi hizmet veren şirket oldu" şeklinde yazsaydım olur muydu ? Bence olmazdı...
Haberi tam anlamıyla doğru kavrayıp yorum yaptığı için @Malko'a teşekkür ederim.
İyi forumlar
Mesela ben bile bir ürün alırken aldığım firmayı satış sonrası desteği en sorunsuz olandan almaya çalışıyorum hatta fiyat olarak arada biraz fark olsa bile... Bu çok önemli bir konu ama maalesef bizim Türk firmaları satış sonrası hizmet kelimesinin bırakın anlamını böyle bir kelime bilmiyorlar.. Tonla bunun örneği dolu..