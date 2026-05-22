Apple'a ağır darbe: Müşteri memnuniyetinde zirveden düştü!

iPhone 11 döneminden bu yana ilk!
Apple'ın açıklamasıyla çelişkili
Apple, son kazanç açıklamasında yeni iPhone 17 modellerinin marka tarihindeki en popüler seri olduğunu açıklamış, çok yüksek memnuniyet rakamı bildirmişti. ACSI’den gelen bağımsız veriler ise biraz farklı bir tabloyu ortaya koyarak şirketin genel puanında bir puanlık düşüşü gösteriyor.
Diğer markalar da arayı kapatıyor. İki puanlık sıçrama, Google ve Motorola'nın 77 puanla üçüncü sırayı paylaşmasına yardımcı oldu. Cep telefonu sektörünün genel ortalama puanı ise bir puan artarak 79'a yükseldi.
Bu yıl ilk kez yapılan çalışmada yeni yapay zeka özelliklerine de bakıldı. Yapay zeka araçları genel olarak yüksek puanlar aldı. Bazı analistler, gelecekteki yazılım güncellemeleri vaadiyle telefonların piyasaya sürülmesinin, bazı markaların puanlarında hafif düşüşe neden olmuş olabileceğini öne sürüyor.
Akıllı saat pazarında iki lider var
Akıllı saat kategorisinde ise tablo farklı. Apple ve Samsung, her iki şirket de 80 puan alarak listenin en tepesinde. Apple, geçen yılki puanını korurken, Samsung puanını 83’e düşürdü. Google Fitbit (%8 artışla 78) ikinci sırada yer alırken, onu Garmin (%76) ve Google Pixel (%74) takip ediyor. Tüm akıllı saatlerin genel ortalama puanı 77'de sabit kaldı.
Amerika'daki tüketici anketine dayanıyor
ACSI araştırması, Nisan 2025 ile Mart 2026 tarihleri arasında e-posta yoluyla iletişime geçilen 26.963 tamamlanmış ankete dayanıyor.Kaynakça https://theacsi.org/news-and-resources/press-releases/2026/05/19/press-release-telecommunications-cell-phone-and-smartwatch-study-2026/ https://www.macworld.com/article/3144740/apples-customer-satisfaction-drops-from-top-slot-for-the-first-time-since-the-iphone-11.html
