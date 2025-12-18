Apple, OLED ekranlı 24 inç iMac üzerinde çalışıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, önümüzdeki yıl OLED ekranlı ürünlerini piyasaya sürmeye başlayacak. İlk olarak M6 MacBook Pro, ardından iPad Mini 8 modellerinin OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen bir haber, şirketin 24 inç iMac için de OLED ekran geliştirmeye başladığını ortaya koyuyor.

iMac için planlanan OLED ekranın teknik detaylarının büyük ölçüde netleştiği söyleniyor. Apple’ın, LG ve Samsung’a birer bilgi talep dokümanı gönderdiği belirtiliyor. Bu döküman, genellikle ürünün temel gereksinimleri belirlendikten sonra atılan bir adım olarak biliniyor. Bu aşamadan sonra Apple’ın fiyat teklifi sürecine geçeceği belirtiliyor.

Ekranın özellikleri henüz kesinleşmedi

Ancak The Elec’in aktardığına göre, iMac OLED ekranının tüm özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Mevcut bilgilere göre Apple, 24 inç boyutunda, 600 nit parlaklık sunan ve 281 ppi piksel yoğunluğuna sahip bir panel talep ediyor. Bu değerler, halihazırdaki LCD panelli iMac’in 500 nit parlaklığına kıyasla küçük bir artış anlamına geliyor, piksel yoğunluğu ise aynı kalıyor.

Samsung ve LG’nin, ince metal maskeler (FMM) kullanmayan büyük boyutlu OLED teknolojileriyle iMac OLED gelişimine yanıt vermeyi planladığı bildiriliyor. Samsung Display'in kuantum dot (QD) OLED'i ve LG Display'in beyaz (W) OLED'i, büyük boyutlu OLED teknolojileri olarak öne çıkıyor. QD-OLED, mavi bir ışık kaynağını bir QD renk dönüştürme katmanından geçirerek renk üretirken, W-OLED ise beyaz bir ışık kaynağını kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz (RGBW) renk filtresinden geçirerek renk üretiyor.

Apple’ın ise RGB OLED teknolojisine daha sıcak baktığı ifade ediliyor. RGB OLED, her bir alt pikselde kırmızı, yeşil ve mavi renk üretimi sağlıyor, dolayısıyla daha iyi renkler elde ediliyor. Ancak bu teknolojinin 20-30 inç aralığındaki ekran boyutlarında henüz olgunlaşmadığı, daha çok küçük cihazlarda kullanıldığı vurgulanıyor.

Apple cephesinde OLED ekranla çıkması beklenen en büyük ürün henüz piyasaya sürülmemiş olan M6 MacBook Pro ailesi. Bu nedenle OLED iMac’in tanıtımının birkaç yıl daha alması şaşırtıcı olmayacak. Rapora göre OLED panelin geliştirme sürecinin 2027 veya 2028'de tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte Apple’ın, M5 Max işlemciyle test edildiği söylenen ve mini-LED ekranlı bir iMac Pro modelini tanıtması olası görünüyor.

