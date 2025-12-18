Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, OLED ekranlı 24 inç iMac üzerinde çalışıyor

    Apple, cihazlarında OLED ekranlara geçiş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin, masaüstü bilgisayarı 24 inç iMac için OLED ekran geliştirme çalışmalarına başladığı belirtiliyor. 

    Apple, OLED ekranlı 24 inç iMac üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, önümüzdeki yıl OLED ekranlı ürünlerini piyasaya sürmeye başlayacak. İlk olarak M6 MacBook Pro, ardından iPad Mini 8 modellerinin OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Güney Kore'den gelen bir haber, şirketin 24 inç iMac için de OLED ekran geliştirmeye başladığını ortaya koyuyor.

    iMac için planlanan OLED ekranın teknik detaylarının büyük ölçüde netleştiği söyleniyor. Apple’ın, LG ve Samsung’a birer bilgi talep dokümanı gönderdiği belirtiliyor. Bu döküman, genellikle ürünün temel gereksinimleri belirlendikten sonra atılan bir adım olarak biliniyor. Bu aşamadan sonra Apple’ın fiyat teklifi sürecine geçeceği belirtiliyor.

    Ekranın özellikleri henüz kesinleşmedi

    Ancak The Elec’in aktardığına göre, iMac OLED ekranının tüm özellikleri henüz kesinleşmiş değil. Mevcut bilgilere göre Apple, 24 inç boyutunda, 600 nit parlaklık sunan ve 281 ppi piksel yoğunluğuna sahip bir panel talep ediyor. Bu değerler, halihazırdaki LCD panelli iMac’in 500 nit parlaklığına kıyasla küçük bir artış anlamına geliyor, piksel yoğunluğu ise aynı kalıyor.

    Samsung ve LG’nin, ince metal maskeler (FMM) kullanmayan büyük boyutlu OLED teknolojileriyle iMac OLED gelişimine yanıt vermeyi planladığı bildiriliyor. Samsung Display'in kuantum dot (QD) OLED'i ve LG Display'in beyaz (W) OLED'i, büyük boyutlu OLED teknolojileri olarak öne çıkıyor. QD-OLED, mavi bir ışık kaynağını bir QD renk dönüştürme katmanından geçirerek renk üretirken, W-OLED ise beyaz bir ışık kaynağını kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz (RGBW) renk filtresinden geçirerek renk üretiyor.

    Apple’ın ise RGB OLED teknolojisine daha sıcak baktığı ifade ediliyor. RGB OLED, her bir alt pikselde kırmızı, yeşil ve mavi renk üretimi sağlıyor, dolayısıyla daha iyi renkler elde ediliyor. Ancak bu teknolojinin 20-30 inç aralığındaki ekran boyutlarında henüz olgunlaşmadığı, daha çok küçük cihazlarda kullanıldığı vurgulanıyor.

    Apple cephesinde OLED ekranla çıkması beklenen en büyük ürün henüz piyasaya sürülmemiş olan M6 MacBook Pro ailesi. Bu nedenle OLED iMac’in tanıtımının birkaç yıl daha alması şaşırtıcı olmayacak. Rapora göre OLED panelin geliştirme sürecinin 2027 veya 2028'de tamamlanması planlanıyor. Bu süreçte Apple’ın, M5 Max işlemciyle test edildiği söylenen ve mini-LED ekranlı bir iMac Pro modelini tanıtması olası görünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    antifiriz nereye konur pendikten kadıköye nasıl gidilir sünnet çizgisine kadar kıllanma mıknatıslı plaka cezası okuma yazması olmayan banka hesabı açabilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Infinix Akıllı 9
    Infinix Akıllı 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER Aspire AG15-71P
    ACER Aspire AG15-71P
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum