Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Davada yeni gelişme: Apple, OpenAI’ı delilleri yok etmekle suçladı

    Apple, OpenAI’a geçen eski Apple çalışanı Chang Liu’nun şirketin gizli bilgilerine eriştiğini ve dava kapsamındaki dijital delillerin yok edilme riski bulunduğunu öne sürdü.

    Apple, OpenAI’ı delilleri yok etmekle suçladı Tam Boyutta Gör
    Apple ile OpenAI arasındaki ticari sır davasında sıcaklıklar yükseliyor. Apple, OpenAI’a geçen eski çalışanı Chang Liu’nun şirketin gizli bilgilerine eriştiğini ve bunlardan OpenAI’daki çalışmalarında yararlandığını öne sürüyor. Şirket şimdi de davaya ilişkin dijital delillerin yok edilme riski bulunduğunu savunuyor.

    Apple’ın OpenAI’a karşı açtığı dava, şirketin Apple’ın ticari sırlarını yapay zeka cihazı geliştirmek amacıyla ele geçirdiği iddiasına dayanıyor. Davada, Apple’dan OpenAI’a geçen üç eski çalışan bulunuyor. Bu çalışanlardan Chang Liu’nun Apple’dan ayrıldıktan sonra şirkete ait bir MacBook’u yanında tuttuğu belirtiliyor.

    Apple, MacBook’tan yeni deliller çıktığını söylüyor

    Apple’a göre OpenAI, temmuz ayında başlayan davadan bu yana elinde bulunan MacBook’u incelemedi ve cihazı ancak 21 Ağustos’ta Apple’a teslim etti. Apple’ın incelemesinde Liu’nun gizli bir Apple devre şemasını indirdiği ve bunu OpenAI’daki çalışmasında kullandığı öne sürüldü.

    Şirket ayrıca Liu ve OpenAI’daki bazı kişilerin, Liu’nun Apple’ın üçüncü taraf bulut depolama sistemine erişmeye devam ettiğini bildiğini iddia ediyor. MacBook’taki mesajlarda ise Liu’nun, Apple’ın haziran ayında başlattığı iç soruşturmadan haberdar olduktan sonra Apple’a ait cihazları geri yükleme ve yeniden kullanma ihtiyacından söz ettiği belirtildi.

    Apple, bu mesajların delillerin yok edilmesi konusunda ciddi bir risk oluşturduğunu savunuyor. Şirket, loglar, meta veriler ve kullanım kayıtları gibi adli inceleme açısından önemli verilerin geçici olduğunu, bunların silinebileceğini, üzerlerine yeni veriler yazılabileceğini veya yok olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Apple, mahkemeden hızlandırılmış delil toplama talep ediyor.

    OpenAI ise anlaşmazlığın Apple’ın kendi çalışan ayrılma sürecindeki sorunlardan kaynaklandığını savunuyor. Şirket, Liu’nun Apple bilgilerine uygunsuz yollarla veya uygunsuz bir amaçla eriştiğine dair kanıt bulunmadığını belirtiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lada vega 1.5 palio 1.6 neden tutulmuyor kia sorento 2006 beyaz şarap neyle içilir kuba dragon 50

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 15C
    Redmi 15C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum