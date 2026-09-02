Davada yeni gelişme: Apple, OpenAI’ı delilleri yok etmekle suçladı

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Tam Boyutta Gör Apple ile OpenAI arasındaki ticari sır davasında sıcaklıklar yükseliyor. Apple, OpenAI’a geçen eski çalışanı Chang Liu’nun şirketin gizli bilgilerine eriştiğini ve bunlardan OpenAI’daki çalışmalarında yararlandığını öne sürüyor. Şirket şimdi de davaya ilişkin dijital delillerin yok edilme riski bulunduğunu savunuyor.

Apple’ın OpenAI’a karşı açtığı dava, şirketin Apple’ın ticari sırlarını yapay zeka cihazı geliştirmek amacıyla ele geçirdiği iddiasına dayanıyor. Davada, Apple’dan OpenAI’a geçen üç eski çalışan bulunuyor. Bu çalışanlardan Chang Liu’nun Apple’dan ayrıldıktan sonra şirkete ait bir MacBook’u yanında tuttuğu belirtiliyor.

Apple, MacBook’tan yeni deliller çıktığını söylüyor

Apple’a göre OpenAI, temmuz ayında başlayan davadan bu yana elinde bulunan MacBook’u incelemedi ve cihazı ancak 21 Ağustos’ta Apple’a teslim etti. Apple’ın incelemesinde Liu’nun gizli bir Apple devre şemasını indirdiği ve bunu OpenAI’daki çalışmasında kullandığı öne sürüldü.

Şirket ayrıca Liu ve OpenAI’daki bazı kişilerin, Liu’nun Apple’ın üçüncü taraf bulut depolama sistemine erişmeye devam ettiğini bildiğini iddia ediyor. MacBook’taki mesajlarda ise Liu’nun, Apple’ın haziran ayında başlattığı iç soruşturmadan haberdar olduktan sonra Apple’a ait cihazları geri yükleme ve yeniden kullanma ihtiyacından söz ettiği belirtildi.

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Apple, bu mesajların delillerin yok edilmesi konusunda ciddi bir risk oluşturduğunu savunuyor. Şirket, loglar, meta veriler ve kullanım kayıtları gibi adli inceleme açısından önemli verilerin geçici olduğunu, bunların silinebileceğini, üzerlerine yeni veriler yazılabileceğini veya yok olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Apple, mahkemeden hızlandırılmış delil toplama talep ediyor.

OpenAI ise anlaşmazlığın Apple’ın kendi çalışan ayrılma sürecindeki sorunlardan kaynaklandığını savunuyor. Şirket, Liu’nun Apple bilgilerine uygunsuz yollarla veya uygunsuz bir amaçla eriştiğine dair kanıt bulunmadığını belirtiyor.

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