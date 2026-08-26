Apple parlatma bezi yenilendi, fiyatı düştü

Apple parlatma bezi
Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen parlatma bezi, nano-texture dahil tüm Apple cihaz ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizleyebiliyor. Apple için satışta olsa da farklı marka ve modellerin ekranları için de aslında ideal bir ürün haline geliyor.
Parlatma bezinin yeni sürümünde herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor. Önceki nesil halen 999TL olarak farklı platformlarda bulunabiliyor. Yeni versiyon ise 579TL ile oldukça fazla indirim almış. Gönderimler başlamış durumda.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim