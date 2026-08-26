Apple parlatma bezi yenilendi, fiyatı düştü

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör İlk kez 2021 yılında piyasaya çıkan ve sürpriz yapan Apple parlatma bezi, 5 yıl sonra yenilendi. Apple yeni parlatma bezini daha uygun bir fiyatla satışa sunarken eski nesil parlatma bezi ise satıştan kaldırıldı.

Apple parlatma bezi

Aşındırmayan yumuşak malzemeden üretilen parlatma bezi, nano-texture dahil tüm Apple cihaz ekranlarını güvenli ve etkili bir şekilde temizleyebiliyor. Apple için satışta olsa da farklı marka ve modellerin ekranları için de aslında ideal bir ürün haline geliyor.

Yeni Apple Mac Studio tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 21 sa. önce eklendi

Parlatma bezinin yeni sürümünde herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor. Önceki nesil halen 999TL olarak farklı platformlarda bulunabiliyor. Yeni versiyon ise 579TL ile oldukça fazla indirim almış. Gönderimler başlamış durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple parlatma bezi ucuzladı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: