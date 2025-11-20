Arda Güler ve Kenan Yıldız Apple’ın belgeseline konuk oluyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple patronu Tim Cook’un Real Madrid kulübünü ziyaret etmesinden tam 2 yıl sonra önemli bir iş birliği duyuruldu. Real Madrid hayranları Vision Pro kaskı ile Santiago Bernabeu stadını deneyimleyebilecekler.

Real Madrid belgeseli geliyor

Yapılan açıklamaya göre Apple tarafından Apple Vision Pro kaskı için özel bir Real Madrid belgeseli hazırlanıyor. Florentino Perez kullanıcıların belgeselde kendilerini sanki staddaymış gibi hissedeceklerini belirtiyor.

iPadOS yeni uygulamalarına kavuşuyor 3 hf. önce eklendi

Belgesel geçtiğimiz ay Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Real Madrid’in Juventus’u 1-0 yendiği maçta çekildi. Futbolcuların stada gelişinden soyunma odalarına, tribünlerin dolmasından muhabirlerin röportajlarına kadar her detay işlendi. Hatırlanacağı üzere Arda Güler maçın adamı seçilmişti.

Sonsuz Stadyum adı verilen projede belgeselin hangi isme sahip olacağı şimdilik bilinmiyor. Apple Vision Pro kullanıcıları için belgeselin 2026 yılında erişime açılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple Real Madrid stadını 360 derece olarak gösterecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: