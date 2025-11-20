Arda Güler ve Kenan Yıldız Apple’ın belgeseline konuk oluyor

Real Madrid belgeseli geliyor
Yapılan açıklamaya göre Apple tarafından Apple Vision Pro kaskı için özel bir Real Madrid belgeseli hazırlanıyor. Florentino Perez kullanıcıların belgeselde kendilerini sanki staddaymış gibi hissedeceklerini belirtiyor.
Belgesel geçtiğimiz ay Şampiyonlar Ligi grup maçlarında Real Madrid’in Juventus’u 1-0 yendiği maçta çekildi. Futbolcuların stada gelişinden soyunma odalarına, tribünlerin dolmasından muhabirlerin röportajlarına kadar her detay işlendi. Hatırlanacağı üzere Arda Güler maçın adamı seçilmişti.
Sonsuz Stadyum adı verilen projede belgeselin hangi isme sahip olacağı şimdilik bilinmiyor. Apple Vision Pro kullanıcıları için belgeselin 2026 yılında erişime açılması bekleniyor.