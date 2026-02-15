Apple, yapay zekalı eğitim uygulamasını "Sales Coach" yayınladı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, standart eğitim tekniklerine bağlı kalmak yerine çalışanlara gerçek zamanlı yardım sağlamak için yapay zeka ve dijital teknolojileri kullanma araştırmasını gösteren Sales Coach uygulamasını geliştirdi.

Apple Sales Coach, yapay zeka ile perakende eğitimini modernleştiriyor

Apple Sales Coach uygulaması, tüketicilerden ziyade Apple mağaza çalışanları için tasarlanmış. Program, çalışanlara ürün açıklama teknikleri, müşteri hizmetleri yöntemleri ve satış etkileşimini geliştirme tekniklerini öğreten eğitim modülleri sunuyor. Uygulama, kullanıcıların chatbot sistemi aracılığıyla ürün ve hizmet soruları sormasına ve Apple ürünleri, hizmetleri ve satış stratejileri hakkında anında yanıtlar almasına olanak tanıyan modern bir arayüze sahip. Amaç, mağaza çalışanlarının günlük çalışmalarında bilgi ve koçluk araçlarına daha hızlı erişmelerini sağlamak.

Uygulama tasarımı, kullanıcı dostu sistemiyle Apple yazılım tasarım ilkelerini izleyerek, kullanıcıların eğitim materyallerine kolayca erişmesini sağlıyor. Çalışanlar ürün detaylarını inceleyebiliyor, satış ipuçlarını keşfedebiliyor ve satış alanında karşılaşabilecekleri belirli senaryolara özel rehberlik alabiliyor.

Sohbet botu entegrasyonu ve etkileşimli koçluk

Yeni Sales Coach uygulaması, en önemli özelliğini chatbot sistemiyle sunuyor. Uygulama, çalışanların ürün değerlendirmeleri, teknik destek ve müşteriyle ilgili sorunlar konusunda doğal konuşarak yardım istemelerini sağlıyor. Chatbot sistemi, çalışanlara müşteri sorularını ele almak için birden fazla çözüm sunan sürekli bir destek aracı olarak çalışıyor. Teknoloji sektörü şu anda şirketlerin çalışan geliştirme ve iş verimliliği çözümleri oluşturmak için yapay zeka tabanlı çözümler kullanmasını içeren modeli izliyor.

Sales Coach uygulamasının yayınlanması, Apple'ın perakende çalışan eğitim programlarını geliştirme konusundaki kararlılığını gösteriyor. Şirket, müşteri hizmetleri performansını artırmak ve personeli büyüyen ürün portföyü hakkında güncel tutmak için çalışanlarına dijital öğrenme kaynakları ve yapay zekalı destek sağlıyor.

Apple'ın yeni cihazlar ve hizmetler piyasaya sürmeye devam etmesi nedeniyle, Sales Coach'un sağladığı araçlar perakende ekipleri için vazgeçilmez hale gelecek. Uygulama, kurumların hem müşteri ürünlerini hem de iç operasyonel süreçlerini ve personel geliştirme programlarını geliştirmek için yapay zekayı nasıl kullandığını gösteriyor.

