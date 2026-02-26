Apple, Samsung bellek çipleri için yüzde 100 zamlı fiyatı kabul etti

Tam Boyutta Gör Apple’ın, devam eden iPhone 17 üretimi kapsamında ihtiyaç duyduğu LPDDR5X bellek çipleri için Samsung’a iki katına varan fiyat artışını kabul ettiği bildirildi. Sektör kaynaklarına dayandırılan rapora göre 2025’in ilk yarısına yönelik RAM teslimat hacimleri için yapılan acil görüşmeler sonucunda 12 GB LPDDR5X modüllerinin birim fiyatı 30 dolardan 70 dolara yükseldi.

Söz konusu bellekler iPhone Air ve iPhone 17 Pro modellerinde kullanılıyor

Apple ile Samsung’un yarı iletken bölümü arasında gerçekleştirilen müzakerelerde dikkat çeken unsur, fiyat artışının boyutu oldu. İddialara göre Samsung başlangıçta yüzde 60’lık bir artış planlarken, masaya yüzde 100 zam talebiyle oturdu. Apple’ın bu oranı anında kabul etmesi, pazarlık sürecinin olağan dinamiklerinden farklı bir tablo çiziyor. Geleneksel olarak büyük ölçekli alıcılar, özellikle de Apple gibi yüksek hacimli sipariş veren şirketler, tedarik zincirinde güçlü bir konuma sahip kabul edilir. Ancak mevcut koşullarda denge, arz yönündeki kısıtlar nedeniyle tedarikçiler lehine kaymış görünüyor.

Mobil bellek fiyatlarındaki bu sert artışın arkasında, üretim kapasitelerinin yeniden konumlandırılması yatıyor. SK Hynix ve Micron gibi büyük bellek üreticileri, üretim hatlarını giderek daha fazla yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM) çözümlerine ayırıyor. HBM, özellikle yapay zeka sunucularında ve veri merkezlerinde yoğun biçimde kullanılıyor. Yapay zekâ modellerinin artan hesaplama ihtiyacı, bu alandaki talebi dramatik şekilde yükseltirken, mobil DRAM üretimi görece ikinci plana itilmiş durumda.

Samsung’un kendi mobil bölümünün de bu baskıdan muaf olmadığı ifade ediliyor. İlk Galaxy S26 üretiminde, Samsung yarı iletken bölümü ile Micron’dan sağlanan LPDDR5X modüllerinin yüzde 50’ye 50 oranında kullanıldığı belirtiliyor. Her iki tedarikçinin de ilk partiden sonra fiyat artışı planladığı aktarılıyor. Bu tablo, üreticilerin yalnızca rakiplerine değil, aynı zamanda tedarik zincirindeki ortaklarına karşı da maliyet baskısı altında olduğunu gösteriyor.

Samsung’un artan maliyetleri dengelemek için farklı stratejiler üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Şirketin, Galaxy S26 serisinde yaklaşık yüzde 30 oranında kendi geliştirdiği Exynos 2600 çipini kullanarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediği iddia ediliyor. Ancak bellek gibi kritik bir bileşende küresel arz daralması söz konusu olduğunda tek başına işlemci stratejisinin maliyet baskısını ne ölçüde dengeleyeceği belirsizliğini koruyor.

Apple cephesinde ise fiyat artışlarının nihai ürün etiketine nasıl yansıyacağı sorusu öne çıkıyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, şirketin mevcut planının iPhone 18 Pro’nun başlangıç fiyatlarını sabit tutmak olduğunu belirtiyor. Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook, son kazanç açıklamasında artan çip fiyatlarının brüt kar marjları üzerinde biraz daha fazla etki yaratacağını kabul etti. Buna rağmen şirket, ilgili çeyrekte yıllık bazda yüzde 13 ila yüzde 16 arasında gelir artışı bekliyor.

Sonuç olarak 30 dolardan 70 dolara çıkan 12 GB LPDDR5X modül fiyatı ise tek bir bileşendeki artışın cihaz başına maliyeti nasıl çarpıcı biçimde değiştirebileceğini gösteriyor. Akıllı telefon üretiminde yüzlerce parçanın bir araya geldiği düşünüldüğünde bellek gibi temel bir kalemdeki artış zincirleme etki yaratabiliyor. Apple’ın bu artışı hızlı biçimde kabul etmesi, üretim takvimini aksatmamak ve tedariki garanti altına almak adına marj esnekliğini devreye soktuğuna işaret ediyor.

