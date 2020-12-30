Apple; sanal iPhone geliştiren Corellium’a açtığı davayı kaybetti

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Apple’ın geliştirdiği sistemlere kendi kuralları haricinde erişilmesine veya benzerlerinin yapılmasına kesinlikle karşı olduğu herkesin malumu. Geçtiğimiz yıl sanal iPhone yazılımları üreten Corellium’a dava açan firma istediğini alamadı.

Corellium zaferi

Corellium girişimi sanal iPhone ve Android yapıları geliştirerek güvenlik araştırmacılarının beğenisine sunuyor. Araştırmacılar tarayıcı üzerinde sanal iPhone veya Android telefon çalıştırarak gerçek bir cihaza gerek kalmadan sistemdeki açıkları araştırabiliyor. Firma bundan iyi de bir gelir elde ediyor.

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2018 yılında Apple muhtemel bir satın alım için Corellium ile görüşmelere başlamıştı. Sanal iPhone yazılımlarını da test eden firma ne var ki sonrasında kararından vazgeçti. Hemen ardından da iki önemli iddia ile Corellium firmasına dava açtı.

Davada Apple firmanın izinsiz bir şekilde sanal iOS oluşturduğu için telif hakları kanununu ve platformun güvenliğini tehlikeye sokarak da Dijital Milenyum Telifleri kanunu çiğnediğini iddia etmişti.

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Florida mahkemesi Apple’ın telif hakkı iddiasını kafa karıştırıcı buldu ve Corellium’un adil kullanım ilkelerini gözeterek ürün geliştirdiğine hükmetti. Yargıç; bugün Apple’ın suçladığı yazılımın eğer satın alım gerçekleşseydi şirket içi testler için kullanılacağını da dile getirdi. Bununla birlikte güvenlik parametrelerini çiğnediğine dair iddia ise daha sonra görüşülecek. Böylece Corellium’un sanal iPhone yazılım satışına bir engel gelmemiş oldu.

Dava ile Apple’ın güvenlik araştırmacılarına yönelik olarak siber saldırıya uygun hale getirilmiş iPhone cihazları programı başlatmasının aynı dönem denk gelmesi ilginç. Apple uzun süredir mobil platformunu açıklara karşı taramak isteyen araştırmacılara zorluk çıkarmakla eleştiriliyordu. Geçtiğimiz haftalarda SRD adı verilen özel iPhone programını duyurarak sürpriz yapmıştı.

https://www.engadget.com/apple-loss-lawsuit-corellium-120347028.html

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