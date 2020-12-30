Apple; sanal iPhone geliştiren Corellium’a açtığı davayı kaybetti

Apple’ın geliştirdiği sistemlere kendi kuralları haricinde erişilmesine veya benzerlerinin yapılmasına kesinlikle karşı olduğu herkesin malumu. Geçtiğimiz yıl sanal iPhone yazılımları üreten Corellium’a dava açan firma istediğini alamadı.
Corellium zaferi
Corellium girişimi sanal iPhone ve Android yapıları geliştirerek güvenlik araştırmacılarının beğenisine sunuyor. Araştırmacılar tarayıcı üzerinde sanal iPhone veya Android telefon çalıştırarak gerçek bir cihaza gerek kalmadan sistemdeki açıkları araştırabiliyor. Firma bundan iyi de bir gelir elde ediyor.İlginizi Çekebilir Uygur Türkleri zorla Apple tedarikçilerinde mi çalıştırılıyor?
2018 yılında Apple muhtemel bir satın alım için Corellium ile görüşmelere başlamıştı. Sanal iPhone yazılımlarını da test eden firma ne var ki sonrasında kararından vazgeçti. Hemen ardından da iki önemli iddia ile Corellium firmasına dava açtı.
Davada Apple firmanın izinsiz bir şekilde sanal iOS oluşturduğu için telif hakları kanununu ve platformun güvenliğini tehlikeye sokarak da Dijital Milenyum Telifleri kanunu çiğnediğini iddia etmişti.
Florida mahkemesi Apple’ın telif hakkı iddiasını kafa karıştırıcı buldu ve Corellium’un adil kullanım ilkelerini gözeterek ürün geliştirdiğine hükmetti. Yargıç; bugün Apple’ın suçladığı yazılımın eğer satın alım gerçekleşseydi şirket içi testler için kullanılacağını da dile getirdi. Bununla birlikte güvenlik parametrelerini çiğnediğine dair iddia ise daha sonra görüşülecek. Böylece Corellium’un sanal iPhone yazılım satışına bir engel gelmemiş oldu.
Dava ile Apple’ın güvenlik araştırmacılarına yönelik olarak siber saldırıya uygun hale getirilmiş iPhone cihazları programı başlatmasının aynı dönem denk gelmesi ilginç. Apple uzun süredir mobil platformunu açıklara karşı taramak isteyen araştırmacılara zorluk çıkarmakla eleştiriliyordu. Geçtiğimiz haftalarda SRD adı verilen özel iPhone programını duyurarak sürpriz yapmıştı.
https://www.engadget.com/apple-loss-lawsuit-corellium-120347028.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider
bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm
guzel
lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?
salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk
İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.
Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)
Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...
Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.
Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.
5 senelik haber tebrikler
Asdaşlskjdapda çok iyi be
Yaygınlaşması durumunda test mühendislerinin değeri daha da artacaktır.
Firmalar büyüdükçe semiriyor kendi sömürü eko sistemini oluşturuyor.
https://corellium.com/security-research#pricing