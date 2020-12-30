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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple; sanal iPhone geliştiren Corellium’a açtığı davayı kaybetti

    Güvenlik araştırmaları için sanal iPhone yazılımı geliştiren Corellium girişimi; Apple’ın aleyhinde açtığı telif hakkını çiğnediğine dair davayı kazandı. Firma faaliyetlerine devam edecek
    1 sa.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple; sanal iPhone geliştiren Corellium’a açtığı davayı kaybetti
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    Apple’ın geliştirdiği sistemlere kendi kuralları haricinde erişilmesine veya benzerlerinin yapılmasına kesinlikle karşı olduğu herkesin malumu. Geçtiğimiz yıl sanal iPhone yazılımları üreten Corellium’a dava açan firma istediğini alamadı.

    Corellium zaferi

    Corellium girişimi sanal iPhone ve Android yapıları geliştirerek güvenlik araştırmacılarının beğenisine sunuyor. Araştırmacılar tarayıcı üzerinde sanal iPhone veya Android telefon çalıştırarak gerçek bir cihaza gerek kalmadan sistemdeki açıkları araştırabiliyor. Firma bundan iyi de bir gelir elde ediyor.

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    2018 yılında Apple muhtemel bir satın alım için Corellium ile görüşmelere başlamıştı. Sanal iPhone yazılımlarını da test eden firma ne var ki sonrasında kararından vazgeçti. Hemen ardından da iki önemli iddia ile Corellium firmasına dava açtı.

    Davada Apple firmanın izinsiz bir şekilde sanal iOS oluşturduğu için telif hakları kanununu ve platformun güvenliğini tehlikeye sokarak da Dijital Milenyum Telifleri kanunu çiğnediğini iddia etmişti.

    Apple; sanal iPhone geliştiren Corellium’a açtığı davayı kaybetti
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    Florida mahkemesi Apple’ın telif hakkı iddiasını kafa karıştırıcı buldu ve Corellium’un adil kullanım ilkelerini gözeterek ürün geliştirdiğine hükmetti. Yargıç; bugün Apple’ın suçladığı yazılımın eğer satın alım gerçekleşseydi şirket içi testler için kullanılacağını da dile getirdi. Bununla birlikte güvenlik parametrelerini çiğnediğine dair iddia ise daha sonra görüşülecek. Böylece Corellium’un sanal iPhone yazılım satışına bir engel gelmemiş oldu.

    Dava ile Apple’ın güvenlik araştırmacılarına yönelik olarak siber saldırıya uygun hale getirilmiş iPhone cihazları programı başlatmasının aynı dönem denk gelmesi ilginç. Apple uzun süredir mobil platformunu açıklara karşı taramak isteyen araştırmacılara zorluk çıkarmakla eleştiriliyordu. Geçtiğimiz haftalarda SRD adı verilen özel iPhone programını duyurarak sürpriz yapmıştı.



    https://www.engadget.com/apple-loss-lawsuit-corellium-120347028.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    3 saat önce
    ccc231

    guzel

    7 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    8 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    16 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Akasha_Ether (gkhn kc) 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu iyi bir haber. Bu sistemi iyi bir şekilde pazarlayabilirlerse her yazılım firması kendi device farmını çok daha düşük fiyatlara çok daha efektif ve ölçeklenebilir şekilde kurabilir.

    Yaygınlaşması durumunda test mühendislerinin değeri daha da artacaktır.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Teknik üretmek neyse de genel satışa açık sunulmuş bir ürün yada hizmet için yancı bir firma iş yaptığında, misal samsung'un yaptığı bir telefona kulaklık, kılıf yada kablo üretip satabilmek için veya bir yazılım ürettiniz sisteme entegre çalışıyor MS exchange gibi bir yazılım yaptınız, yada bir donanım PS5/ Xbox X cihaza bir şey yapmaya çalıştığınızda firmadan izin almanız gerekiyor, üreticinin kopyalanamaz teknik patent dışında kazanç kapıları uydurulmasına son verilmesi lazım.
    Firmalar büyüdükçe semiriyor kendi sömürü eko sistemini oluşturuyor.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İyi de ayda 99 dolara cihazın gerçeğini alırım orada?

    https://corellium.com/security-research#pricing
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BekirHan (Bekir Han) 53 dk. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Hedef kitlesi son kullanıcı değil dostum, geliştiriciler. Tarayıcıdan her ulaştığında sıfır bir telefon gibi farklı şeyleri deneyebiliyor geliştiriciler. Fiziksel bir telefondan çok daha pratik haliyle.
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