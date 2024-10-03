Apple, App Store reklamlarını Türkiye'de aktif etti

Apple Search Ads, Türkiye'de kullanıma açıldı
Apple, arama reklamlarının geliştiricilerin organik aramadan 2 kat daha fazla gösterim elde etmesine yardımcı olduğunu, bunun ufak geliştiricilere de çok fayda sağladığını söylüyor. Search Ads, tıklama başına maliyet modeliyle çalışıyor; bu nedenle geliştiriciler yalnızca kullanıcı bir reklama tıkladığında ödeme yapıyor.
Search Ads, ilk olarak iki yıl önce uygulama ürün sayfalarında yayınlandığında, düşük kaliteli kumar ve kumarhane reklamları, ilgili olmayan, profesyonel bağımsız yazılımların yanında gösterildiğinden önemli bir topluluk tepkisine yol açmıştı. O zamanlar Apple, kumar gibi belirli reklam kategorilerinin mağazasında görünmesini duraklatarak yanıt verdi. Bu politika sürüyor. Bu sayfadan Apple’ın izin verdiği/vermediği reklam türlerine göz atabilirsiniz.Kaynakça https://9to5mac.com/2024/10/02/apple-search-ads-expands-to-turkey-and-20-additional-countries/ https://searchads.apple.com Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.