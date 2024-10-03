Apple, App Store reklamlarını Türkiye'de aktif etti

Tam Boyutta Gör iPhone & iPad uygulama mağazasında dört tür arama reklamı gösteriliyor. Bugün sekmesinde çıkan reklamlar, Arama sayfasında gösterilen reklamlar, arama sonuçlarının en üstündeki reklamlar ve diğer uygulamaların ürün sayfalarının en altındaki reklamlar olmak üzere App Store’da farklı yerlerde çıkan reklamlar artık Türkiye’deki kullanıcılara da gösterilecek.

Rekabet Kurulu, Apple’a App Store özelinde soruşturma açtı 3 ay önce eklendi

Apple Search Ads, Türkiye'de kullanıma açıldı

Apple, arama reklamlarının geliştiricilerin organik aramadan 2 kat daha fazla gösterim elde etmesine yardımcı olduğunu, bunun ufak geliştiricilere de çok fayda sağladığını söylüyor. Search Ads, tıklama başına maliyet modeliyle çalışıyor; bu nedenle geliştiriciler yalnızca kullanıcı bir reklama tıkladığında ödeme yapıyor.

Search Ads, ilk olarak iki yıl önce uygulama ürün sayfalarında yayınlandığında, düşük kaliteli kumar ve kumarhane reklamları, ilgili olmayan, profesyonel bağımsız yazılımların yanında gösterildiğinden önemli bir topluluk tepkisine yol açmıştı. O zamanlar Apple, kumar gibi belirli reklam kategorilerinin mağazasında görünmesini duraklatarak yanıt verdi. Bu politika sürüyor. Bu sayfadan Apple’ın izin verdiği/vermediği reklam türlerine göz atabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple Search Ads Türkiye'de aktif edildi