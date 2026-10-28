Apple, selfie ile yaş doğrulama özelliğini kullanıma sundu

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Tam Boyutta Gör iOS'te halihazırda kredi kartı kullanımı veya kimlik belgesi tarama gibi yaş doğrulama yöntemleri bulunuyordu; iOS 27.2 ile birlikte bunlara bir yenisi daha eklendi: selfie çekmek.

iPhone'lar için iOS 27.2 güncellemesi çıktı: İşte yenilikler 1 gün önce eklendi

Selfie ile yaş doğrulama hangi işlemlerde isteniyor?

Apple’ın yayınladığı belgeye göre bu seçenek, kullanıcılar yeni bir Apple Hesabı oluşturduklarında, cihaz yazılımını güncellediklerinde, belirli güvenlik ayarlarını değiştirdiklerinde veya 18 yaş ve üzeri olarak derecelendirilmiş uygulamaları indirmeye ya da satın almaya çalıştıklarında, desteklenen eyalet, ülke veya bölgelerde karşılarına çıkacak.

Selfie ile yaş doğrulama nasıl yapılıyor?

Bu özellik, iOS 27.2, iPadOS 27.2 veya daha yeni bir sürümün yüklü olmasını gerektiriyor. Kullanıcılar, istendiğinde selfie seçeneğini tercih edip yüzlerini çerçeve içine yerleştirdikten sonra başlarını sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ettirerek Apple’ın yaş tahmin sisteminin farklı açılardan analiz yapmasını sağlıyor.

Apple yaş tahminini nasıl yapıyor?

Apple, selfie görüntüsünün hem cihaz üzerinde hem de Private Cloud Compute sistemi aracılığıyla çalışan yaş tahmin modelleri kullanılarak analiz edildiğini belirtiyor. Elde edilen sonuçlar cihaz üzerinde birleştiriliyor. Apple, selfie görüntüsüne erişemediklerini, yaş doğrulama işlemi tamamlandığında da görüntünün silindiğini söylüyor.

Hesabın yetişkin bir kullanıcıya ait olduğu doğrulandıktan sonra, kullanıcı belirli kısıtlı işlem ve hizmetlere, her seferinde aynı süreci tekrarlamasına gerek kalmadan erişebiliyor.

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Kredi kartı kullanımı veya devlet tarafından verilmiş kimlik belgesi gibi alternatif yaş doğrulama yöntemleri geçerli olmaya devam edecek.

iOS 27.2 güncellemesiyle sunuldu

Bu yeni doğrulama yöntemi, Siri AI dil desteği ve Apple’ın çeşitli uygulama ve hizmetlerinde yapılan diğer değişiklikleri de beraberinde getiren iOS 27.2 güncellemesinin bir parçası olarak sunuldu.

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Apple, selfie ile yaş doğrulama özelliğini kullanıma sundu

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