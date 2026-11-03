Apple servis gelirleri rekor düzeye ulaştı

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, dördüncü çeyrekte 114.5 milyar dolar gelir elde etti. Dünya genelinde aktif kullanılan cihaz sayısı 2.5 milyarı aşarken, dijital servis gelirleri yüzde 10 artışla 31.57 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. iCloud, Apple Music ve App Store gibi hizmetler, kullanıcılara sunulan güçlü ekosistem sayesinde şirkete düzenli ve yüksek nakit akışı sağlamaya devam ediyor. Bu durum, yazılım servislerinin şirket geleceğindeki kritik rolünü gösteriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, 26 Eylül 2026 tarihinde sona eren 2026 mali yılı dördüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçları açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artışla 114.5 milyar dolarlık çeyrek geliri elde etti. Şirket, dünya genelinde aktif olarak kullanılan cihaz sayısının da 2.5 milyar barajını aştığını yineledi. Akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan akıllı saatlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu sayı, donanım üreticisine dijital abonelik satışı konusunda inanılmaz bir avantaj sağlıyor.

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2.5 milyar+ aktif cihaz

Aktif 2.5 milyar Apple cihazı, şirkete aralarında iCloud, Apple Music, Apple TV ve App Store'un da bulunduğu Servisler için daha geniş bir olası hedef kitlesi sağlıyor. Donanım satın alımlarından farklı olarak abonelikler ve diğer dijital hizmetler, müşteriler cihazlarını satın aldıktan çok sonra bile kazandırabiliyor.

Servislerden 31.57 milyar dolar

Eylül çeyreğinde Servis gelirleri bir önceki yıla göre yaklaşık %10 artışla 31.57 milyar dolara ulaştı. Bir kullanıcı iPhone satın aldığında, genellikle yalnızca donanımla yetinmiyor. Örneğin, fotoğraflarını yedekleme ihtiyacı, kullanıcıları iCloud depolama planlarına abone olmaya yöneltiyor. Aynı mantık, şirketin tüm ürün yelpazesi için de geçerli; ister Mac üzerinde çalışıyor ister yeni iPad'de içerik tüketiyor olsun, kullanıcılar aynı dijital ekosistemin bir parçası haline geliyor. Bu hazır kullanıcı kitlesi, şirketin son finansal raporunda servisler bölümünden 31.57 milyar dolarlık rekor gelir elde etmesinin temel nedenini oluşturuyor.

Apple yönetimi, finansal sonuçları açıklarken yazılımın gelecekteki büyüme için kritik öneme sahip olduğunu dikkat çekti. Fiziksel cihazlar zamanla eskir veya yenilenmeleri gerekir ancak aylık ödemeler, uzun vadede son derece güvenilir nakit akışı sağlar. Milyonlarca kullanıcı, Apple Music üzerinden müzik dinlemek veya Apple TV'de orijinal yapımları izlemek için her ay düzenli ödeme yapıyor.

Apple, kendi sunduğu aboneliklerin yanı sıra App Store üzerinden gerçekleştirilen işlemlerden de pay alıyor. Kullanımdaki 2.5 milyar aktif cihaz, üçüncü taraf geliştiriciler için oyunlarını ve uygulamalarını satabilecekleri devasa bir kitle sunuyor. İnsanlar Apple cihazları satın almaya devam ettiği sürece, şirketin servisler bölümü gelecekte de büyük finansal kazançlar elde etmeyi sürdürecek.

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Apple servis gelirleri rekor düzeye ulaştı

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