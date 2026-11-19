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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple servislerinde yaşanan erişim sorunlarının nedeni netleşti. Şirket; iCloud, Apple Pay ve App Store'da görülen geniş çaplı kesintinin dahili bir güncellemeden kaynaklandığını duyurdu. Kullanıcıların oturum kapatma ve işlem yapamama sorunlarına yol açan durumun bir siber saldırı olmadığını belirten teknoloji devi, sistemlerin büyük çoğunluğunun normale döndüğünü açıkladı. Etkilenen diğer tüm hizmetlerin de kısa sürede açılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple'ın çevrimiçi servisleri 17 Kasım'da geniş çaplı bir kesintiyle karşı karşıya kaldı. iCloud, Apple Pay ve App Store dahil birçok hizmete erişimde sorun yaşanırken, kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadı ve bazı işlemleri tamamlayamadı. Apple, kesintinin nedenini şirket içinde gerçekleştirilen bir güncelleme olarak açıkladı.

Apple kesintinin kaynağını açıkladı

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleştirilen dahili bir güncellemenin bazı servislerde kesintiye yol açtığı paylaşıldı. Sistemlerin büyük bölümünün yeniden çalışır duruma geldiğini aktaran Apple, kalan hizmetleri de en kısa sürede devreye almak için çalıştığını söyledi. Ayrıca yaşanan sorunların bir siber saldırıdan kaynaklanmadığının altını çizdi.

Kesinti takip platformu Downdetector verilerine göre Apple servisleriyle ilgili şikayetler, 17 Kasım'da ABD Doğu Saati ile yaklaşık 11.40 itibarıyla artmaya başladı. Öğleden sonra saat 13.00'e yaklaşırken sorun bildiren kullanıcı sayısı yaklaşık 2 bine ulaştı.

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Kullanıcılar özellikle iCloud hesaplarından beklenmedik şekilde çıkış yapıldığını ve yeniden oturum açmaya çalışırken hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Bunun yanında Apple Music, App Store indirmeleri, Apple ile Giriş Yap ve iPhone etkinleştirme işlemlerinde de sorunlar yaşandı. Ancak anlık olarak iCloud, Apple Pay ve App Store dahil etkilenen servislerin büyük ölçüde normale döndüğünü belirtelim.

Gmail ve Marriott hizmetlerinde de sorun yaşandı

Aynı dönemde Downdetector üzerinde Marriott Bonvoy ve Google'ın Gmail hizmetinde de sorunlar yaşandı. Gmail kullanıcıları e-postalarına erişmekte sorun yaşarken Marriott.com ve Marriott Bonvoy uygulamasında oturum açma problemleri görüldü. Ancak Apple, Google ve Marriott yaşanan kesintilerin birbiriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı. Google ise Gmail sorunları hakkında haberin yayımlandığı sırada henüz resmi bir değerlendirme paylaşmamıştı.

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