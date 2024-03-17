Apple şimdiye kadarki en gelişmiş iPhone'u 2027 yılında çıkarabilir

Pandemiden sonra Apple'ın ekran altı Face ID'ye sahip bir iPhone üretmesi bekleniyordu ve güvenilir analist Ming-Chi Kuo, bu yıl çıkacak iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinin panel altı Face ID'ye sahip olacağını iddia etmişti.
Tam ekran iPhone hayali uzakta
Ancak Omdia'nın kıdemli pazar araştırmacısı Kang Min-soo, Seul'deki 2024 Kore Ekran Konferansı'nda izleyicilere ekran altı Face ID'nin, 2027 yılında piyasaya sürülecek iPhone modellerinde kullanıma sunulacağını söyledi. Bu kararın nedenleri belirtilmemiş olsa da, ekran altına sensör ve kamera yerleştirmek ve bu teknolojilerin sorunsuz çalışmasını sağlamanın oldukça zorlu bir süreç olduğu biliniyor.
Ayrıca Cupertino merkezli şirketin 2026 yılında, açıldığında yedi ila sekiz inç arasında bir ekrana sahip olan bir telefon/tablet hibriti çıkaracağı da öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.