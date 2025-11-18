Giriş
    iPhone kullanıcıları için yeni dönem: Siri zorunluluğu kalkıyor

    Apple, iOS 26.2 ile Japonya’daki iPhone kullanıcılarına büyük bir yenilik getiriyor. Yan tuşa uzun basıldığında Siri yerine üçüncü parti bir asistan atanabilecek.

    Apple, Siri'den vazgeçiyor: Tuş amasında zorunluluk kalkacak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iOS 26.2 betasında, Siri entegrasyonuna dair önemli bir yenilik keşfedildi. Japonya'daki kullanıcılar, yan tuş uzun basma hareketini Siri yerine üçüncü parti bir asistana atayabilecek. Bu yenilik, Apple ekosisteminde ilk olacak ve köklü bir dönüşüm anlamına geliyor.

    iPhone kullanıcıları için yeni dönem

    iOS 26.2 beta 3 içinde bulunan özel Siri kodlarında, "Yan Tuşu Başka Bir Varsayılan Uygulamaya Ata", "Bu uygulama artık yan tuşla kullanılamıyor" ve "Bölgenizde desteklenmiyor" gibi yeni ayar setleri keşfedildi. Bu da, Apple'ın yan tuş işlevini sistem dışı bir asistana açtığını doğruluyor.

    Şu an için bu özellik, yalnızca Japonya'daki iPhone kullanıcıları için sunulacak. Yani hem cihazın hem de Apple Kimliği'nin Japonya’da kayıtlı olması gerekecek. Böylece kullanıcılar, Siri yerine Google Gemini, Amazon Alexa veya onaylanmış başka bir üçüncü parti asistanı varsayılan hale getirebilecek. 

    Bu değişimin zamanlaması tesadüf değil. Japonya'da bu yıl kabul edilen Mobil Yazılım Rekabet Yasası, dijital platformların kendi hizmetlerine donanım tuşları üzerinden ayrıcalık tanımasını yasaklıyor. Ayrıca benzer bir uygulamanın Avrupa Birliği'ne de ulaşacağını söyleyelim ancak Apple'ın belgeleri, şimdilik yan tuş atamasının kesin olarak yalnızca Japonya'da kullanılabileceğini gösteriyor.

    Japonya dışındaki kullanıcılar için ise tek olumlu sinyal, Apple'ın Google gibi firmalarla Siri içinde üçüncü parti yapay zeka entegrasyonları geliştirdiğine dair son sızıntılar. Bu iş birlikleri, Siri'nin daha modern ve rekabetçi bir yapıya evrilmesine kapı aralayabilir.

