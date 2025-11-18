iPhone kullanıcıları için yeni dönem: Siri zorunluluğu kalkıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın iOS 26.2 betasında, Siri entegrasyonuna dair önemli bir yenilik keşfedildi. Japonya'daki kullanıcılar, yan tuş uzun basma hareketini Siri yerine üçüncü parti bir asistana atayabilecek. Bu yenilik, Apple ekosisteminde ilk olacak ve köklü bir dönüşüm anlamına geliyor.

iPhone kullanıcıları için yeni dönem

iOS 26.2 beta 3 içinde bulunan özel Siri kodlarında, "Yan Tuşu Başka Bir Varsayılan Uygulamaya Ata", "Bu uygulama artık yan tuşla kullanılamıyor" ve "Bölgenizde desteklenmiyor" gibi yeni ayar setleri keşfedildi. Bu da, Apple'ın yan tuş işlevini sistem dışı bir asistana açtığını doğruluyor.

Şu an için bu özellik, yalnızca Japonya'daki iPhone kullanıcıları için sunulacak. Yani hem cihazın hem de Apple Kimliği'nin Japonya’da kayıtlı olması gerekecek. Böylece kullanıcılar, Siri yerine Google Gemini, Amazon Alexa veya onaylanmış başka bir üçüncü parti asistanı varsayılan hale getirebilecek.

Bu değişimin zamanlaması tesadüf değil. Japonya'da bu yıl kabul edilen Mobil Yazılım Rekabet Yasası, dijital platformların kendi hizmetlerine donanım tuşları üzerinden ayrıcalık tanımasını yasaklıyor. Ayrıca benzer bir uygulamanın Avrupa Birliği'ne de ulaşacağını söyleyelim ancak Apple'ın belgeleri, şimdilik yan tuş atamasının kesin olarak yalnızca Japonya'da kullanılabileceğini gösteriyor.

Japonya dışındaki kullanıcılar için ise tek olumlu sinyal, Apple'ın Google gibi firmalarla Siri içinde üçüncü parti yapay zeka entegrasyonları geliştirdiğine dair son sızıntılar. Bu iş birlikleri, Siri'nin daha modern ve rekabetçi bir yapıya evrilmesine kapı aralayabilir.

