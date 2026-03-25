    Apple, Siri’yi baştan yaratıyor: Özel uygulama ve derin entegrasyon geliyor

    Apple’ın Siri için bağımsız uygulama ve kapsamlı yapay zeka yenilikleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Yeni Siri, iOS 27 ile daha gelişmiş ve sistem genelinde entegre bir yapıya kavuşabilir.

    Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka dönüşümünü bu yıl sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre şirketin yenilenen dijital asistanı Siri, 2026’da düzenlenecek WWDC etkinliğinde tanıtılacak ve iOS 27 ile macOS 27 sürümleriyle birlikte kullanıma sunulacak. Yeni Siri’nin, klasik bir sesli asistandan çok daha öteye geçerek sistem genelinde çalışan kapsamlı bir yapay zeka ajanına dönüşmesi hedefleniyor.

    Uygulamalar arası işlem yeteneği geliyor

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni raporuna göre Apple’ın geliştirdiği yeni Siri, yalnızca komutlara yanıt veren bir yapıdan çıkıp, uygulamalar arası etkileşim kurabilen ve kullanıcı adına görev tamamlayabilen bir sistem haline geliyor. Bu kapsamda Siri, e-posta, mesajlar ve notlar gibi kişisel verilerden yararlanarak daha bağlamsal yanıtlar üretebilecek. Aynı zamanda Apple News üzerinden günlük haber özetleri sunma yeteneği de geliştirilecek.

    Yeni sürümle birlikte Siri’nin web tabanlı içerikleri analiz ederek daha detaylı yanıtlar, özetler, görseller ve yapılandırılmış bilgiler sunabilmesi bekleniyor.

    Bağımsız Siri uygulaması olacak

    Apple’ın dikkat çeken yeniliklerinden biri de Siri için ayrı bir uygulama geliştirmesi. Daha önce böyle bir planın olmadığı ifade edilse de son bilgiler şirketin bu yönde ilerlediğini gösteriyor. Yeni uygulama, Siri’yi metin ve ses tabanlı etkileşimleri bir arada sunan sohbet odaklı bir platforma dönüştürecek.

    Uygulama içinde kullanıcılar geçmiş konuşmalarına erişebilecek, sohbetler arasında arama yapabilecek, yeni sohbetler başlatabilecek ve içerikleri favorilere ekleyebilecek. Ayrıca belge ve fotoğraf yükleyerek Siri’ye analiz yaptırma imkanı da sunulacak. Arayüzün Apple’ın mesajlaşma uygulamasına benzer şekilde baloncuk tabanlı bir sohbet yapısıyla tasarlandığı belirtiliyor.

    Apple, Siri için farklı arayüz seçeneklerini de test ediyor. Bunlardan biri, asistanın iPhone ekranının üst kısmındaki Dynamic Island alanına entegre edilmesi. Bu tasarımda Siri aktif edildiğinde kullanıcıya “Ara veya Sor” benzeri bir yönlendirme sunuluyor.

    Sorgu işlendiği sırada Dynamic Island üzerinde parlayan bir Siri simgesi ve “aranıyor” ifadesi yer alıyor. Sonuçlar hazır olduğunda ise arayüz genişleyerek yarı saydam bir panel haline geliyor ve kullanıcı burada konuşmayı sürdürebiliyor.

    Apple’ın planları arasında, mevcut arama sistemi olan Spotlight’ın yerini Siri’nin alması da bulunuyor. Bu değişimle birlikte Siri, cihaz üzerindeki çok daha geniş veri kaynaklarına erişebilecek. Ayrıca sistem uygulamalarına entegre edilecek “Ask Siri” (Siri’ye Sor) seçeneği, kullanıcıların seçili metinler hakkında ek bilgi istemesini veya ilgili e-postalara hızlı erişim sağlamasını mümkün kılacak.

    Bunun yanında klavye tarafında da “Write with Siri” (Siri ile yaz) gibi yeni özelliklerin sunulması ve yazım araçlarının doğrudan Siri ile entegre edilmesi bekleniyor.

    Yeni Siri, Apple’ın “Apple Intelligence” adını verdiği yapay zeka platformunun merkezinde yer alacak. Daha önce iOS 18 için planlanan bazı gelişmiş özelliklerin ertelenerek iOS 27’ye taşındığı zaten daha önce raporlanmıştı. Bu özellikler arasında Siri’nin ekran içeriğini anlayabilmesi, uygulamalar arasında işlem yapabilmesi ve bağlamsal farkındalığının artırılması bulunuyor.

    Apple’ın bu büyük dönüşümü 8 Haziran 2026’da düzenlenecek WWDC açılış konuşmasında resmi olarak tanıtması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/ai/apple-could-give-siri-a-standalone-app-and-an-ask-siri-button-in-ios-27-202802492.html https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/ios-27-features-apple-ai-reboot-with-siri-app-new-interface-ask-siri-button?srnd=homepage-americas
    Forumdan Konular

    dikloron ampul içilirse ne olur karbonlu polen filtresi citoles nasıl bırakılır columbia ayakkabı kalıpları nasıl sarımsak sakal çıkarır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Vivo Y19S
    Vivo Y19S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V 15
    Acer Nitro V 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
