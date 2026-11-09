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    Apple, Siri'yi yapay zeka ajanına dönüştürmek için harekete geçti

    Apple, Siri'yi üçüncü taraf uygulamalarda işlem yapabilen ve uzun süreli görevleri kullanıcı adına yürütebilen bir yapay zeka ajanına dönüştürmeye hazırlanıyor.

    Apple, Siri'yi yapay zeka ajanına dönüştürmek için harekete geçti Tam Boyutta Gör

    Apple, Siri'yi yalnızca komutlara yanıt veren bir asistandan daha fazlasına dönüştürmek istiyor. Şirketin yeni planları kapsamında Siri, Apple uygulamalarını daha kapsamlı şekilde yönetebilecek, üçüncü taraf uygulamalarda işlem yapabilecek ve kullanıcı adına uzun süreli görevleri takip edebilecek. Apple'ın bu hamleyle OpenAI ve Meta gibi rakiplerinin yapay zeka ajanlarına yetişmeyi hedeflediği belirtiliyor.

    Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple CEO'su John Ternus, yapay zeka çalışmalarından sorumlu Craig Federighi'ye Siri'nin geliştirme sürecini hızlandırması için baskı yapıyor. Şirket, kısa sürede işlevsel yapay zeka destekli Siri sürümü ortaya çıkarmış olsa da rakiplerinin gerisinde kaldığının farkında. Bu nedenle Apple, Siri'nin yeteneklerini genişletmek ve onu daha gelişmiş bir yapay zeka ajanına dönüştürmek istiyor.

    Siri, uygulamaları daha kapsamlı yönetebilecek

    Apple'ın Siri için planladığı ilk önemli yenilik, şirketin kendi uygulamaları üzerinde daha ayrıntılı kontrol sağlayabilmesi olacak. Şu anda iOS 27.3 geliştirici beta sürümünü kullanan geliştiriciler, Siri'nin Apple uygulamalarında gerçekleştirebildiği işlemlerin kapsamının genişlediğini keşfetmiş durumda.

    Yeni sistemle kullanıcılar, Siri'ye belirli bir uygulamada hangi işlemleri yapabildiğini sorabilecek ve ardından bu işlemleri doğrudan sesli komutlarla gerçekleştirmesini isteyebilecek. Örneğin Siri, Fotoğraflar uygulamasında görüntüleri kırpıp döndürebilecek, Safari'de açık sekmeleri düzenleyebilecek.

    Mark Gurman'a göre Apple, bu yetenekleri aralık ayında iOS 27.3 ile genel kullanıma sunmayı planlıyor. Böylece Siri, uygulamaları yalnızca açıp kapatan veya basit komutları yerine getiren bir asistandan daha işlevsel bir araca dönüşecek.

    Apple'ın daha büyük hedefi ise Siri'yi üçüncü taraf uygulamalarla entegre etmek. Bu özellik sayesinde asistan, Apple'ın kendi yazılımlarının dışına çıkarak farklı hizmetlerde de kullanıcı adına işlem gerçekleştirebilecek. Örneğin kullanıcılar Siri'den yemek siparişi vermesini isteyebilecek. Böylece farklı uygulamalara ayrı ayrı girmek yerine işlemler doğrudan Siri üzerinden tamamlanabilecek.

    Gurman, üçüncü taraf uygulama desteğinin 2027 ilkbaharında bir önizleme sürümü olarak sunulmasının planlandığını belirtiyor. Bu özelliğin iOS 27.5 veya iOS 27.6 güncellemelerinden biriyle kullanıma sunulması bekleniyor. Zamanlama, Apple'ın 2027 WWDC etkinliğinden önce bu yetenekleri göstermeyi hedeflediğine işaret ediyor.

    Siri için dönüşüm sürecek

    Apple'ın planları uygulama kontrolü ve üçüncü taraf entegrasyonuyla da sınırlı değil. Şirket, Siri'nin tek seferlik komutları yerine getirmekten çıkarak kullanıcı adına uzun süreli görevleri takip edebilen bir yapay zeka ajanına dönüşmesini hedefliyor.

    Bu yaklaşımda yapay zeka, kendisine verilen bir hedefe ulaşmak için gerekli adımları belirleyebiliyor, süreci takip edebiliyor ve kullanıcıdan her aşamada yeni bir komut beklemeden çalışmayı sürdürebiliyor. Örneğin bir projeyle ilgili farklı görevleri planlayabiliyor, ihtiyaç duyulduğunda çalışmaya ara verip daha sonra kaldığı yerden devam edebiliyor.

    OpenAI'ın Dots, Meta'nın Muse ve xAI'ın Grok gibi yapay zeka çözümleri bu alanda benzer yetenekler sunuyor. Gurman, Apple'ın bu yönde ilerlemek istediğini ve daha gelişmiş bir yapay zeka ajanı olarak çalışan Siri'nin 2027 gibi erken bir tarihte ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Şirketin bu değişime yönelmesinde tüketici beklentilerinin ve yapay zeka pazarındaki rekabetin etkili olduğu ifade ediliyor.

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