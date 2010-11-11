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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Snow Leopard'ın 5.büyük güncellemesi Mac OS X 10.6.5'i yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
1
13
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Sıkı takipçilerimiz; Apple'ın bu hafta 3 önemli güncellemeyi yayınlayacağı yönündeki iddaların yer aldığı haberimizi hatırlayacaktır. O haberimizde belirttiğimiz Apple'ın Mac OS X 10.6.5'i bugün yayınlayacağı yönündeki iddialar doğru çıktı ve Cupertino'lu, Mac OS X Snow Leopard'ın 5.büyük güncellemesini Software Update üzerinden son kullanıcıya sundu. Hatırlanacağı gibi Apple; sistemin 4.büyük güncellemesini Temmuz ayında son kullanıcıya sunmuş ve o tarihten bu yana OS X 10.6.5'in denemelerini geliştiriciler aracılığıyla gerçekleştirmişti.

517 MB boyutundaki güncelleme; yayınlanan son derleme 10H574 ile birebir benzerlik gösterirken; içerisinde şu iyileştirmeleri ya da düzeltmeleri barındırıyor;

  • Microsoft Exchange sunucuları ile güvenliğinin arttırılması
  • iPhoto ve Aperture'da meydana gelen görüntü işleme performansının ele alınması
  • Oyunlar ve grafik uygulamalarının performansının ve kararlılığının ele alınması
  • Yazdırma işlemleri arasındaki gecikmenin düzeltilmesi
  • AirPort Extreme'e bağlanan bazı HP yazıcılarında görünen sorunun ele alınması
  • Address Book'dan iCal'a kişilerin sürüklerken oluşan sorunun giderilmesi
  • Safari 5 ile bazı sitelerde gezinme esnasında ortaya çıkan VoiceOver sorununun giderilmesi
  • OpenType Font'larında oluşan aralık sorununun giderilmesi
  • Bazı Mac sistemlerinde MainStage'in performansının iyileştirilmesi
  • Dictionary'de Wikipedia'den yanlış bilgi aktarımına neden olan sorunun giderilmesi
  • Bluetooth'lu Braille görüntüleme birimleriyle olan güvenliğin arttırılması

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DH Misafiri 9 yıl
İlk göze çarpan Bootlogo değişmiş. Daha açık gri arka plan üstüne daha büyük elma bu sefer elmanın rengi siyah :)
Büyüyoruz demeye mi getiriyor steeve amca nedir, mavi'nin çokmu çok oluyoruz reklamı misali ..
@yusuf
Arkadaşım, bu değişiklik bende yok ama ekran görüntüsü verebilir misiniz ? İlk açılıştaki gelen elma da bir fark olmadı, bende...
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yusuf 9 yıl

DH Misafiri

İlk göze çarpan Bootlogo değişmiş. Daha açık gri arka plan üstüne daha büyük elma bu sefer elmanın rengi siyah :)

Büyüyoruz demeye mi getiriyor steeve amca nedir, mavi'nin çokmu çok oluyoruz reklamı misali ..

@yusuf

Arkadaşım, bu değişiklik bende yok ama ekran görüntüsü verebilir misiniz ? İlk açılıştaki gelen elma da bir fark olmadı, bende...



Ah evet düzeltmeyi unutmuşum bu kısmı, Güncelleme yüklendikten sonraki Restart'ta 1 kereye mahsus gösterdi, demin bi restart yaptım aynı eskisi gibi gri üstüne gri elma geldi. Bi sıkıntı yok
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losthell 9 yıl
Hemen steam oyunculari icin şunu belirteyim, css daha oynanabilir hale gelmiş 9400m ile çok takılırken şimdi toparlanmış oynanabilir seviyeye gelmiş.
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2smoke 9 yıl
İndiriyorum bakalım, umarım expose saçmalaması ve grafik performansı artmıştır.

İlginç bir durum var :), SW Update üzerinde çeşitli rakamlar çıkıyor, mesela verilen örnek resimde 517 demiş, bazı yerde 550, bende 497, ama direk indirince şu an 644mb bişey indiriyor. Direk inende acaba extra bir güvenlik paketi felan mı var ki ?
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Batuist 9 yıl
Kullanıcılarına hayırlı olsun...
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Fashionality 9 yıl

Batuist

Kullanıcılarına hayırlı olsun...

+1
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yusuf 9 yıl
yaklaşık 680mb şuan iniyor bakalım. Darısı yarın ios 4.2'nin başına.
Haber için teşekkürler sevgili shady.
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