Apple, Snow Leopard'ın 5.büyük güncellemesi Mac OS X 10.6.5'i yayınladı

Sıkı takipçilerimiz; Apple'ın bu hafta 3 önemli güncellemeyi yayınlayacağı yönündeki iddaların yer aldığı haberimizi hatırlayacaktır. O haberimizde belirttiğimiz Apple'ın Mac OS X 10.6.5'i bugün yayınlayacağı yönündeki iddialar doğru çıktı ve Cupertino'lu, Mac OS X Snow Leopard'ın 5.büyük güncellemesini Software Update üzerinden son kullanıcıya sundu. Hatırlanacağı gibi Apple; sistemin 4.büyük güncellemesini Temmuz ayında son kullanıcıya sunmuş ve o tarihten bu yana OS X 10.6.5'in denemelerini geliştiriciler aracılığıyla gerçekleştirmişti.

517 MB boyutundaki güncelleme; yayınlanan son derleme 10H574 ile birebir benzerlik gösterirken; içerisinde şu iyileştirmeleri ya da düzeltmeleri barındırıyor;

Microsoft Exchange sunucuları ile güvenliğinin arttırılması

iPhoto ve Aperture'da meydana gelen görüntü işleme performansının ele alınması

Oyunlar ve grafik uygulamalarının performansının ve kararlılığının ele alınması

Yazdırma işlemleri arasındaki gecikmenin düzeltilmesi

AirPort Extreme'e bağlanan bazı HP yazıcılarında görünen sorunun ele alınması

Address Book'dan iCal'a kişilerin sürüklerken oluşan sorunun giderilmesi

Safari 5 ile bazı sitelerde gezinme esnasında ortaya çıkan VoiceOver sorununun giderilmesi

OpenType Font'larında oluşan aralık sorununun giderilmesi

Bazı Mac sistemlerinde MainStage'in performansının iyileştirilmesi

Dictionary'de Wikipedia'den yanlış bilgi aktarımına neden olan sorunun giderilmesi

Bluetooth'lu Braille görüntüleme birimleriyle olan güvenliğin arttırılması