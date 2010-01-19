Apple: Son eserimizi görmeniz için 27 Ocak'ta bekliyoruz

Haber Editörü
Uzun süredir tablet çözümünü Ocak ayının sonunda duyuracağı iddia edilen Apple, basın kuruluşlarına gönderdiği üzerinde "Son eserimizi görmek için gelin- Come see our latest creation" yazılı davetiye ile 27 Ocak'da özel bir etkinlik yapacağını duyurdu. İddialarda belirtildiği gibi Yerba Bueno Center for Arts'da yapılacak olan etkinlik Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.
Apple'ın bu etkinlikte, daha gelişmiş iPhone ve taşınabilir Mac'in buluşması olduğu düşünülen iSlate'in üzerindeki örtüyü kaldırması ve iPhone OS 4.0'ı tanıtması bekleniyor. Amerikanın saygın basın kuruluşlarından FoxNews, firmanın etkinlikte yazılım çözümlerinden iLife 2010'u da tanıtacağını belirtiyor.
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bide tasarımı aynı olmuş daha iyisini bekliyordum
son 4 ayda 25000 ziyaretçi itunes store a gelmiş ve 140000 bilinen program varmış. ve 3 milyar kez program indirilmiş... 3 milyar....
Nereden takip edebileceğimiz konusunda bir fikrin varmı dostum
Türkiye saatiyle, Saat 20:00 denk geliyor
bloomberg gösterebiliyor bazen