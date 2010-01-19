Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: Son eserimizi görmeniz için 27 Ocak'ta bekliyoruz

9 yıl
79,8b
1
520
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple: Son eserimizi görmeniz için 27 Ocak'ta bekliyoruz
Tam Boyutta Gör

Uzun süredir tablet çözümünü Ocak ayının sonunda duyuracağı iddia edilen Apple, basın kuruluşlarına gönderdiği üzerinde "Son eserimizi görmek için gelin- Come see our latest creation" yazılı davetiye ile 27 Ocak'da özel bir etkinlik yapacağını duyurdu. İddialarda belirtildiği gibi Yerba Bueno Center for Arts'da yapılacak olan etkinlik Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.

Apple'ın bu etkinlikte, daha gelişmiş iPhone ve taşınabilir Mac'in buluşması olduğu düşünülen iSlate'in üzerindeki örtüyü kaldırması ve iPhone OS 4.0'ı tanıtması bekleniyor. Amerikanın saygın basın kuruluşlarından FoxNews, firmanın etkinlikte yazılım çözümlerinden iLife 2010'u da tanıtacağını belirtiyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
technical death metal 9 yıl
her sey basit bu pc falan degil kitap okumak icin gelistirilmis koca ekranli itouch..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nafiz_33187 9 yıl
Gördüğüm kadarıyla 16 ve 64 gbligi varmış
bide tasarımı aynı olmuş daha iyisini bekliyordum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arenwap 9 yıl
Bu cihazın haptığı herşeyi iphone zaten yapıyor ekstra birşey yok. Benim beklediğim gibi çıkmadı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gduman 9 yıl
Tasarim ayni isletim sistemi ayni, islemci ve ram le falan beni kandiramazlar. Iphone varken bunu almam. Bulasik yikiyor yada utu yapiyorsa belki :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mert 9 yıl
Müzik çalar değişmiş;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hook1903 9 yıl
kocaman ekranın altında kçücük tuş benim hoşuma gitmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buckethead® 9 yıl
Böyle bir alete nasıl flash koymazlar, yuh...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
technical death metal 9 yıl
kalın çerçeve bence çok hantal bir görünüm vermiş millet kenar çerçeveleri küçültüp ekranı büyütüyor apple ise tam tersi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mempa 9 yıl
Belki hareketli goruntude buyulenecegiz ama simdilik resimlerdeki ön dis kasasi hayal kirikligina ugratti beni:(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61gün 9 yıl
We have over over 140k apps in the app store. And a few weeks ago we announced users have downloaded 3 billion applications.”


son 4 ayda 25000 ziyaretçi itunes store a gelmiş ve 140000 bilinen program varmış. ve 3 milyar kez program indirilmiş... 3 milyar....

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FBcoskunFB 9 yıl
flash player yok dedi.komik.ileride gelir bence.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-Slim 9 yıl
AT / T ne alaka ya telefon degil sey degil anlamadım :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.WondercrafteR. 9 yıl
Arkadaşlar etkinlik Pasifik saati ile 10.00 am'de, TR saati ile 17.00'de başlıyor bir saat kaldı bilginize :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WonnicK 9 yıl

.WondercrafteR.

Arkadaşlar etkinlik Pasifik saati ile 10.00 am'de, TR saati ile 17.00'de başlıyor bir saat kaldı bilginize :))

Nereden takip edebileceğimiz konusunda bir fikrin varmı dostum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drony 9 yıl

.WondercrafteR.

Arkadaşlar etkinlik Pasifik saati ile 10.00 am'de, TR saati ile 17.00'de başlıyor bir saat kaldı bilginize :))


Türkiye saatiyle, Saat 20:00 denk geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juan - Juan 9 yıl
valla bende meraklandım sımdı neyse aksam goruruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmer iraz 9 yıl
Bu tanıtımı tv den izleyecegimiz bikanal bilenvarmı arkadaşlarrrrr?????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GALATARSENAL 9 yıl

ahmer iraz

Bu tanıtımı tv den izleyecegimiz bikanal bilenvarmı arkadaşlarrrrr?????


bloomberg gösterebiliyor bazen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmer iraz 9 yıl
Arkadaşlar bu tanıtımı izleyecegimiz bi Tv kanalbilen varmı ????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
79844 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tablet, mac ve
3 etiket daha Apple iPad iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Darksiders : Wrath of War - Artılar Eksiler Videosu 9 yıl Pardus ekibi merak edilenleri cevaplıyor! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim