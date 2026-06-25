Apple'ın yeni zammı tüm dünyadaki fiyatları etkiledi: Mac ve iPad fiyatları uçtu

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Tam Boyutta Gör Apple, son dönemde teknoloji sektörünü zorlayan bellek ve depolama maliyetlerindeki artışı küresel fiyatlarına yansıtmaya başladı. Şirketin çevrim içi mağazasında yapılan son güncellemeyle birlikte Mac ve iPad modellerinin fiyatları birçok pazarda yükseldi. Zam dalgası, özellikle giriş ve orta-üst segment ürünlerde daha görünür hale gelmiş durumda.

Mac ve iPad fiyatları yükseldi

Son artışın en dikkat çekici taraflarından biri, yalnızca belirli modellerin değil, Apple'ın farklı fiyat segmentlerindeki cihazlarının da etkilenmiş olması. Güncellenen listeye göre giriş seviyesi MacBook Neo artık 599 dolar yerine 699 dolardan başlıyor. 512 GB depolamalı MacBook Air modelinin fiyatı 1.099 dolardan 1.299 dolara yükselirken, 1 TB depolamalı MacBook Pro da 1.699 dolardan 1.999 dolara çıktı.

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Benzer tablo iPad tarafında da görülüyor. 128 GB iPad Air modeli 599 dolar yerine 749 dolarlık yeni fiyatla listelenirken, 256 GB Wi-Fi iPad Pro modelinin başlangıç fiyatı da 999 dolardan 1.199 dolara yükseldi. Öte yandan M4 Pro işlemcili Mac mini de bu güncellemeden payını aldı. Apple, bu modelin başlangıç fiyatını 200 dolar artırarak 1.599 dolara çıkardı. Hatırlanacağı üzere cihaz, Ekim 2024'te 1.399 dolarlık fiyat etiketiyle duyurulmuştu.

Küresel Macbook ve iPad fiyatları Ürün Eski Fiyat Yeni fiyat MacBook Neo (giriş model) 599 dolar 699 dolar MacBook Air 512 GB 1.099 dolar 1.299 dolar MacBook Pro 1 TB 1.699 dolar 1.999 dolar iPad Air 128 GB 599 dolar 749 dolar iPad Pro Wi-Fi 256 GB 999 dolar 1.199 dolar Mac mini M4 Pro 1.399 dolar 1.599 dolar

Apple fiyatları neden artırıyor?

Apple’ın zam kararının arkasında ise doğrudan bileşen maliyetleri bulunuyor. Şirket, yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımların bellek ve depolama çiplerine olan talebi ciddi biçimde artırdığını, bunun da tedarik zinciri genelinde fiyat baskısı yarattığını söylüyor. Kısacası Apple'ın son fiyat güncellemesi, tek bir pazara yönelik sınırlı bir düzenleme değil. Eğer bellek ve depolama maliyetlerindeki yükseliş sürerse, Apple'ın diğer ürün kategorilerinde de benzer güncellemeler görmemiz sürpriz olmayacak.

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