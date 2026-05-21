Apple Sports uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuldu

Apple Sports artık Türkiye’de
Toplamda 170 ülkeye açılan Apple Sports uygulaması NBA, NHL, NCAA, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Premier League ve Apple'ın yayın haklarına sahip olduğu Amerikan futbol ligi olan MLS dahil olmak üzere diğer birçok ligi destekliyor.
Uygulama, kullanıcılara çok sayıda büyük spor ligindeki skorları, takım istatistiklerini, bahis oranlarını ve daha fazlasını takip etme, ayrıca ana paneli özgürce özelleştirme imkânı sunuyor. Yeni güncelleme ile artık 2026 Dünya Kupası’nın bütün maçları da uygulamadan takip edilebilecek.
Kullanıcılar bir takımı takip ettiklerinde Canlı Etkinlikler kısmı aktif hale geliyor ve iPhone ya da Apple Watch kilit ekranında ilgili takımın verileri görünüyor. Ayrıca iPad ve MacBook ana ekranına da widget koyabiliyorsunuz. Uyumlu ülkelerde ise ilgili karşılaşmalara tıklandığında Apple TV uygulamasına geçiliyor.
Apple Sports Apple Distribution International Spor 71,9 MBBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?
titanfall gerçek oluyor desenize
Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.