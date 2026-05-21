Apple Sports uygulaması Türkiye’de kullanıma sunuldu

Apple’ın spor müsabakalarını takip edebilmek amacıyla 2024 yılında kullanıma sunduğu Apple Sports uygulaması bugüne kadar belirli ülkelere sınırlı kalmıştı. 2026 Dünya Kupası organizasyonunun hemen öncesinde 90 ülkeye daha açıldı.

Apple Sports artık Türkiye’de

Toplamda 170 ülkeye açılan Apple Sports uygulaması NBA, NHL, NCAA, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Premier League ve Apple'ın yayın haklarına sahip olduğu Amerikan futbol ligi olan MLS dahil olmak üzere diğer birçok ligi destekliyor.

Uygulama, kullanıcılara çok sayıda büyük spor ligindeki skorları, takım istatistiklerini, bahis oranlarını ve daha fazlasını takip etme, ayrıca ana paneli özgürce özelleştirme imkânı sunuyor. Yeni güncelleme ile artık 2026 Dünya Kupası’nın bütün maçları da uygulamadan takip edilebilecek.

Kullanıcılar bir takımı takip ettiklerinde Canlı Etkinlikler kısmı aktif hale geliyor ve iPhone ya da Apple Watch kilit ekranında ilgili takımın verileri görünüyor. Ayrıca iPad ve MacBook ana ekranına da widget koyabiliyorsunuz. Uyumlu ülkelerde ise ilgili karşılaşmalara tıklandığında Apple TV uygulamasına geçiliyor.

