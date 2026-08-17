2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple Sports uygulaması bugün Avusturya Bundesliga, İngiltere Women’s Super League, Yunan Super League, Hindistan Indian Super League, Suudi Arabistan Saudi Pro League, İspanyol Liga F ve Türkiye Süper Ligi dahil olmak üzere ek futbol ligleri için destek sağlayacak şekilde güncellendi.

Apple Sports erişime açıldı 2 ay önce eklendi

Türkiye Süper Ligi maçları canlı takip edilebilecek

Apple Sports uygulaması Temmuz ayında yedi futbol ligi daha için destek kazanmıştı. Böylece son bir ayda toplam 14 lig eklendi. Uygulama yalnızca iPhone'a indirilebiliyor ve Türkiye Süper Lig desteği 4.3 sürümüyle birlikte geldi.

Apple Sports, ilk olarak Şubat 2024'te ABD, Kanada ve İngiltere’de sunuldu, daha sonra Avrupa ve Meksika'ya yayıldı. Uygulama, çeşitli ligler ve karşılaşmalar için skorları, istatistikleri, puan durumlarını, oynanacak maçları ve daha fazlasını gösteriyor.

Apple Sports Apple Distribution International Spor 71,9 MB

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Apple Sports uygulamasına Türkiye Süper Ligi eklendi

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