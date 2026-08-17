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    Apple Sports uygulamasına Türkiye Süper Ligi eklendi

    Apple'ın Mayıs ayında Türkiye'deki kullanıcılara açtığı spor uygulamasını yeni liglerle güncelledi. Artık, Türkiye Süper Ligi maçları da canlı takip edilebilecek.

    Apple Sports Türkiye Süper Ligi maçları eklendi Tam Boyutta Gör
    Apple Sports uygulaması bugün Avusturya Bundesliga, İngiltere Women’s Super League, Yunan Super League, Hindistan Indian Super League, Suudi Arabistan Saudi Pro League, İspanyol Liga F ve Türkiye Süper Ligi dahil olmak üzere ek futbol ligleri için destek sağlayacak şekilde güncellendi.

    Türkiye Süper Ligi maçları canlı takip edilebilecek

    Apple Sports uygulaması Temmuz ayında yedi futbol ligi daha için destek kazanmıştı. Böylece son bir ayda toplam 14 lig eklendi. Uygulama yalnızca iPhone'a indirilebiliyor ve Türkiye Süper Lig desteği 4.3 sürümüyle birlikte geldi.

    Apple Sports, ilk olarak Şubat 2024'te ABD, Kanada ve İngiltere’de sunuldu, daha sonra Avrupa ve Meksika'ya yayıldı. Uygulama, çeşitli ligler ve karşılaşmalar için skorları, istatistikleri, puan durumlarını, oynanacak maçları ve daha fazlasını gösteriyor.

    Apple Sports Apple Sports Apple Sports Apple Sports Apple Distribution International Spor 71,9 MB

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