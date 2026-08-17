Apple Sports uygulamasına Türkiye Süper Ligi eklendi

Türkiye Süper Ligi maçları canlı takip edilebilecek
Apple Sports uygulaması Temmuz ayında yedi futbol ligi daha için destek kazanmıştı. Böylece son bir ayda toplam 14 lig eklendi. Uygulama yalnızca iPhone'a indirilebiliyor ve Türkiye Süper Lig desteği 4.3 sürümüyle birlikte geldi.
Apple Sports, ilk olarak Şubat 2024'te ABD, Kanada ve İngiltere’de sunuldu, daha sonra Avrupa ve Meksika'ya yayıldı. Uygulama, çeşitli ligler ve karşılaşmalar için skorları, istatistikleri, puan durumlarını, oynanacak maçları ve daha fazlasını gösteriyor.
Apple Sports Apple Distribution International Spor 71,9 MBBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: