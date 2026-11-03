Apple, standart iPhone 18 modeli olmadan satış rekoru kırdı

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Teknoloji devi Apple, yeni standart iPhone 18 modelini piyasaya sürmediği çeyrekte iPhone gelirini yüzde 17 artırarak 57,58 milyar dolara çıkardı. Şirket, artan bellek maliyetleri nedeniyle yılın son çeyreğinde kâr marjının düşmesini bekliyor.

iPhone gelirleri beklentileri aştı

Apple, 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde 114,48 milyar dolar gelir ve 30,7 milyar dolar net kâr açıkladı. Böylece şirket, piyasanın beklentilerini hem gelir hem de kâr tarafında aşmış oldu. Apple, mali yılın tamamı için 478,8 milyar dolar gelir ve 132,2 milyar dolar net gelir kaydetti.

iPhone segmentinden elde edilen gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 57,58 milyar dolara ulaştı. Analistlerin beklentisi 56,54 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri ile yapılan fiyat artışları bu yükselişte etkili oldu.

Bilindiği üzere Apple, artık kademeli lansman stratejisine geçiş yaptı. Bu yıl yeni CEO'su John Ternus yönetiminde iPhone 18 Pro modelleri ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo satışa sunuldu. Gelecek yılın başında ise standart iPhone 18 modellerinin çıkması bekleniyor.

Öte yandan iPhone Duo’ya olan talebin de beklenenden yüksek olduğu aktarılıyor. üretim kapasitesinin talebi karşılayamaması nedeniyle bazı siparişlerin teslimat tarihleri 2027'ye uzamış durumda.

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Ternus, Reuters'a yaptığı açıklamada iPhone Duo'nun ekran sorunları nedeniyle iade edilen cihazların toplam satışların çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu ve Apple'ın bu cihazları değiştirdiğini belirtti. Şirket, talebi karşılayamadığını kabul ederken arz ve talebin ne zaman dengeleneceğine ilişkin bir tarih vermedi.

Mac gelirleri yükseldi, iPad satışları geriledi

Apple'ın diğer ürün ve hizmet kategorilerinde farklı sonuçlar görüldü. Mac gelirleri yüzde 24 artışla 10,79 milyar dolara ulaşarak 9,61 milyar dolarlık analist beklentisini aştı. App Store komisyonları, Apple TV ve Apple Music aboneliklerini kapsayan Hizmetler geliri ise 31,57 milyar dolar oldu.

iPad gelirleri yüzde 10 düşerek 6,23 milyar dolara geriledi. Giyilebilir ürünler ve aksesuarlar kategorisi de 8,30 milyar dolarlık gelirle beklentilerin altında kaldı.

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Apple, standart iPhone 18 modeli olmadan satış rekoru kırdı

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