Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, standart iPhone 18 modeli olmadan satış rekoru kırdı

    Apple, standart iPhone 18 modelini piyasaya sürmediği çeyrekte satış rekoru kırdı. Şirketin ilgili çeyrekteki toplam gelirleri ise 114,48 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Apple, standart iPhone 18 modeli olmadan satış rekoru kırdı Tam Boyutta Gör

    Teknoloji devi Apple, yeni standart iPhone 18 modelini piyasaya sürmediği çeyrekte iPhone gelirini yüzde 17 artırarak 57,58 milyar dolara çıkardı. Şirket, artan bellek maliyetleri nedeniyle yılın son çeyreğinde kâr marjının düşmesini bekliyor.

    iPhone gelirleri beklentileri aştı

    Apple, 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde 114,48 milyar dolar gelir ve 30,7 milyar dolar net kâr açıkladı. Böylece şirket, piyasanın beklentilerini hem gelir hem de kâr tarafında aşmış oldu. Apple, mali yılın tamamı için 478,8 milyar dolar gelir ve 132,2 milyar dolar net gelir kaydetti.

    iPhone segmentinden elde edilen gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 57,58 milyar dolara ulaştı. Analistlerin beklentisi 56,54 milyar dolar seviyesindeydi. Ancak iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri ile yapılan fiyat artışları bu yükselişte etkili oldu.

    Bilindiği üzere Apple, artık kademeli lansman stratejisine geçiş yaptı. Bu yıl yeni CEO'su John Ternus yönetiminde iPhone 18 Pro modelleri ve ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo satışa sunuldu. Gelecek yılın başında ise standart iPhone 18 modellerinin çıkması bekleniyor.

    Öte yandan iPhone Duo’ya olan talebin de beklenenden yüksek olduğu aktarılıyor. üretim kapasitesinin talebi karşılayamaması nedeniyle bazı siparişlerin teslimat tarihleri 2027'ye uzamış durumda.

    Ternus, Reuters'a yaptığı açıklamada iPhone Duo'nun ekran sorunları nedeniyle iade edilen cihazların toplam satışların çok küçük bir bölümünü oluşturduğunu ve Apple'ın bu cihazları değiştirdiğini belirtti. Şirket, talebi karşılayamadığını kabul ederken arz ve talebin ne zaman dengeleneceğine ilişkin bir tarih vermedi.

    Mac gelirleri yükseldi, iPad satışları geriledi

    Apple'ın diğer ürün ve hizmet kategorilerinde farklı sonuçlar görüldü. Mac gelirleri yüzde 24 artışla 10,79 milyar dolara ulaşarak 9,61 milyar dolarlık analist beklentisini aştı. App Store komisyonları, Apple TV ve Apple Music aboneliklerini kapsayan Hizmetler geliri ise 31,57 milyar dolar oldu.

    iPad gelirleri yüzde 10 düşerek 6,23 milyar dolara geriledi. Giyilebilir ürünler ve aksesuarlar kategorisi de 8,30 milyar dolarlık gelirle beklentilerin altında kaldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mod saat ne demek araç paket sorgulama doblo bagaj hacmi merdiven kaplama evde bira yapımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    XIAOMI Poco X8 Pro Max
    XIAOMI Poco X8 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum