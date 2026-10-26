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    Apple Mağazalarında iPhone iadeleri için yeni güvenlik sistemi

    Apple, iPhone hırsızlığını önlemek adına köklü ve yeni bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem mağazalarda uygulanmaya başladı. İşte tüm detaylar:                      

    Apple Mağaza iPhone iade için yeni sistem Tam Boyutta Gör
    Apple’ın kapalı iPhone kutularının içindeki eksik parçaları kontrol etmek ve olası hırsızlıkları tespit etmek için bir perakende aracı geliştirdiği bildiriliyor.

    iPhone iadelerinde kutu açılmadan, özel bir araçla kontrol edilecek

    Söz konusu araç, Apple'ın iPhone'ları ambalajlarını açmadan güncelleyebilmesini sağlayan "Presto" teknolojisini temel alıyor. Bu yeni sistem, Apple Store'ların iade işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmesine, envanter kayıplarını önlemesine ve doğrulanmış ürünlerin stokta kalmasını sağlamasına yardımcı olabilir.

    iPhone'larda, özellikle Şubat 2026'dan itibaren Çalınan Aygıt Koruması (Stolen Device Protection) özelliğinin varsayılan olarak etkinleştirilmesiyle birlikte, hırsızlığa karşı oldukça güçlü koruma önlemleri bulunuyor. Ancak Mark Gurman'ın açıklamasına göre, mağazalardaki hırsızlık sorununu çözecek yeni bir sistem devreye alındı.

    Gurman, Apple'ın karşı karşıya kaldığı bir soruna dikkat çekti: Bazı alıcılar (veya gruplar), iPhone ya da diğer Apple cihazlarını satın alıp kutularındaki aksesuarları çalıyor ve ardından ürünleri mağazalara iade ediyor. Hatta kötü niyetli bu kişiler, cihazların içindeki parçaları sökebiliyor veya cihazı çalıp, kutuyu sanki hiç açılmamış gibi yeniden paketleyerek iade edebiliyor. Bu eylemi büyük ölçekte gerçekleştiren söz konusu kişiler, çaldıkları aksesuarları, parçaları veya cihazları ikinci el piyasasında satıyor. Bu durum suç teşkil etmesine rağmen, adeta ticari bir boyuta ulaşmış durumda.

    Apple Store çalışanları, bu tür sorunların önüne geçmek amacıyla, iade edilen iPhone ve diğer cihazların kutularını -ürün ambalajı kapalı olsa dahi- açarak içeriklerini kontrol ediyor. Dürüst bir alıcı, üründe hiçbir sorun olmasa bile geçerli bir nedenle iade talebinde bulunabilir ancak kutu mührünün açılması, cihazın Apple depolarına gönderilmesini ve mağaza envanterinden çıkarılmasını gerektiriyor.

    Apple'ın geliştirdiği yeni araç sayesinde bu uygulama değişecek. Artık Apple, kutuyu açmaya gerek kalmadan içindeki iPhone’u tarayabilecek ve tanı testleri yaparak her şeyin yerli yerinde olup olmadığını kontrol edebilecek. Böylece, ürün ambalajı doğrulama kontrollerinden geçtiğinde, mağaza envanteri anında güncellenebilecek. Söz konusu yeni cihazlar bu ayın başlarında Apple mağazalarına ulaştı ve artık kullanılıyor.

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    emrahmt 2 gün önce

    tuhaf

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