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    Apple Store'larda iPhone Duo krizi büyüyor: Cihaz değişimi yapılamıyor!

    Apple, iPhone Duo'nun iç ekranında çatlama sorunu yaşayan kullanıcılara değişim için AppleCare ile iletişime geçmelerini söyledi. Ancak tedarik sıkıntıları yüzünden bu, çoğu mağazada mümkün olmuyor.

    Apple Store iPhone Duo krizi büyüyor Cihaz değişimi yapılamıyor! Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone Duo'nun iç ekranında çatlama sorunu yaşayan kullanıcılara değişim için AppleCare ile iletişime geçmelerini söyledi. Ancak tedarik sıkıntıları yüzünden bu, çoğu mağazada mümkün olmuyor.

    Ciddi tedarik sıkıntısı!

    Bloomberg’den Mark Gurman, sınırlı iPhone Duo stoklarının,sorunu yaşayan kullanıcılar için süreci karmaşıklaştırdığını belirtiyor. Bazı Apple Store mağazaları, ellerinde yedek cihaz bulunmadığından anında değişim yapamıyor.

    Apple değişim önerse de, çoğu mağazada uygulanmıyor

    Bu durum, Apple için alışılmadık bir tabloyu ortaya çıkarıyor. Şirket, az sayıda iPhone Duo cihazını etkileyen iç ekran sorunu olduğunu kabul etti ve sorunu yaşayan müşterilere cihaz değişimi için başvurmalarını önerdi. Ne var ki, cihazın piyasaya sürüldüğü dönemde yaşanan ve satın almayı zorlaştıran tedarik sıkıntıları, değişim için kullanılabilecek cihaz sayısını da kısıtlıyor.

    Bazı müşteriler sorunsuz bir şekilde cihaz değişimi yapabilirken, bazıları gittikleri mağazalarda stok bulunmadığı gerçeğiyle yüz yüze geldi. Gurman, bazı durumlarda AppleCare üzerinden işlem yapmanın, mağazaya giderek değişim talep etmekten daha iyi seçenekler sunabileceğini ifade ediyor. Bu noktada AppleCare+ hizmetinin Türkiye’de olmadığını belirtmek gerekiyor.

    Apple’ın ilk iPhone Duo stoklarının yaklaşık %80’ini fiziksel mağazalara gönderdiği, internetten siparişlerde ise teslimat sürelerinin ön siparişlerin başlamasından kısa bir süre sonra aylar sonrasına sarktığı bildiriliyor.

    Türkiye'de "kullanıcı hatası" olarak değerlendiriliyor

    Apple, ekran sorununun az sayıda cihazı etkilediğini belirtse de gerçekte böyle değil; hatta kutu açılışının hemen ardından bu sorunu yaşayan onlarca kullanıcı var. Daha da kötüsü, Apple Türkiye bu sorunu kullanıcı hatası olarak görüyor.

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    MaximumHero 17 saat önce

    Köfteci Yusuf

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