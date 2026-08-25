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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay, Apple'ın iPhone ve iPad'deki Apple Store uygulaması için yeni yapay zeka destekli alışveriş asistanı üzerinde çalıştığına dair bir rapor yayınlanmıştı. Şirket şimdi bunu bazı kullanıcılara sunmaya başladı.

Yapay zeka dünyasında bu hafta (24 Ağustos 2026) 21 sa. önce eklendi

Apple Store'daki sanal alışveriş asistanı neler yapabilecek?

Tam Boyutta Gör Uygulamanın sağ alt köşesindeki parıltılı konuşma balonuna dokunarak sanal alışveriş asistanına ulaşılabilecek. Kullanıcılar, Apple ürünleri, mevcut Apple Store siparişleri, takas (değiş tokuş) değerleri, ödeme seçenekleri ve daha fazlası hakkında sorular sorabilecek ya da aşağıdaki öneri listesinden seçim yapabilecek:

En yeni Apple ürünleri

Takas değerini hesapla (yurt dışı)

Operatör tekliflerini göster (yurt dışı)

Bana bir Apple Watch seçmeme yardımcı ol

iPhone aylık ödemeleri (yurt dışı)

iPad serisini karşılaştır

Apple, sanal alışveriş asistanının yapay zeka ile desteklendiğini, dolayısıyla yanlış bilgiler verebileceğini söylüyor. Ayrıca kalite ve sistem performansını sağlamak ve dolandırıcılığı takip etmek için kayıtları saklayabileceğini belirtiyor.

Apple Store uygulamasındaki alışveriş asistanına erişim herkese açık değil. Apple, belirli kullanıcılara erken önizleme olarak sunulduğunu söylüyor. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.

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Apple Store uygulamasına yapay zeka asistanı geliyor

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