Apple Store uygulamasına yapay zeka asistanı geliyor

Apple Store'daki sanal alışveriş asistanı neler yapabilecek?
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Apple, sanal alışveriş asistanının yapay zeka ile desteklendiğini, dolayısıyla yanlış bilgiler verebileceğini söylüyor. Ayrıca kalite ve sistem performansını sağlamak ve dolandırıcılığı takip etmek için kayıtları saklayabileceğini belirtiyor.
Apple Store uygulamasındaki alışveriş asistanına erişim herkese açık değil. Apple, belirli kullanıcılara erken önizleme olarak sunulduğunu söylüyor. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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