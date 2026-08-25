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    Apple Store uygulamasına yapay zeka asistanı geliyor

    Apple Store uygulamasına yapay zeka destekli sanal alışveriş asistanı geliyor. AI, yeni ürünlerle ilgili soruları yanıtlayacak, ürün karşılaştırmaları yapacak, siparişleri kontrol edecek.

    apple store uygulaması yapay zeka sanal alışveriş asistanı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay, Apple'ın iPhone ve iPad'deki Apple Store uygulaması için yeni yapay zeka destekli alışveriş asistanı üzerinde çalıştığına dair bir rapor yayınlanmıştı. Şirket şimdi bunu bazı kullanıcılara sunmaya başladı.

    Apple Store'daki sanal alışveriş asistanı neler yapabilecek?

    Apple Store AI asistanı Tam Boyutta Gör
    Uygulamanın sağ alt köşesindeki parıltılı konuşma balonuna dokunarak sanal alışveriş asistanına ulaşılabilecek. Kullanıcılar, Apple ürünleri, mevcut Apple Store siparişleri, takas (değiş tokuş) değerleri, ödeme seçenekleri ve daha fazlası hakkında sorular sorabilecek ya da aşağıdaki öneri listesinden seçim yapabilecek:
    • En yeni Apple ürünleri
    • Takas değerini hesapla (yurt dışı)
    • Operatör tekliflerini göster (yurt dışı)
    • Bana bir Apple Watch seçmeme yardımcı ol
    • iPhone aylık ödemeleri (yurt dışı)
    • iPad serisini karşılaştır

    Apple, sanal alışveriş asistanının yapay zeka ile desteklendiğini, dolayısıyla yanlış bilgiler verebileceğini söylüyor. Ayrıca kalite ve sistem performansını sağlamak ve dolandırıcılığı takip etmek için kayıtları saklayabileceğini belirtiyor.

    Apple Store uygulamasındaki alışveriş asistanına erişim herkese açık değil. Apple, belirli kullanıcılara erken önizleme olarak sunulduğunu söylüyor. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi yok.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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