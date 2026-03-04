Apple'ın yeni ekranı "Studio Display XDR" radyologlara özel ayarlarla geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni ekranı Studio Display XDR, DICOM tıbbi görüntülemeyi destekliyor. Radyologlar, ayrı bir tıbbi görüntüleme monitörüne ihtiyaç duymadan görüntüleri doğrudan Studio Display XDR üzerinde görebilecek.

Apple Studio Display tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Tıbbi özellikler ve görüntüleme modu

Dahili DICOM ön ayarları ve Tıbbi Görüntüleme Kalibratörü ile Apple Studio Display XDR, standart görüntüleme modundan özel radyoloji moduna geçerek tıp uzmanlarına günlük Mac iş akışlarına uyum sağlayan ve klinik görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayan esnek bir kurulum sunuyor.

Studio Display XDR, bu tıbbi işlevselliği, 27 inç 5K Retina XDR panel, 2.304 yerel karartma bölgesine sahip mini-LED arka aydınlatma, 2000 nit'e kadar parlaklık, 1.000.000:1 kontrast oranı ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere üst düzey ekran donanımıyla birleştiriyor. Neticede, radyologlara tanısal incelemeyi destekleyen ayrıntılı kontrast, tutarlı parlaklık ve doğru gri tonlama performansı sunuyor.

Apple, hastalara yönelik bakımı iyileştirmek için sağlık topluluğuyla yenilik yapmaya ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Şirket ayrıca, Tıbbi Görüntüleme Kalibratörünün FDA onayının beklemede olduğunu, yakında Amerika’da kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu, daha geniş klinik benimseme için önemli bir adım.

Tıbbi iş akışı için tasarlanmış ekran teknolojisi

Studio Display XDR, farklı aydınlatma ortamlarında tutarlı görüntü sunumunu korumaya yardımcı olan hassas parlaklık kontrolüyle birlikte hem P3 hem de Adobe RGB renk gamlarını destekliyor. Ek olarak, kullanıcılar ekran modlarını kolayca değiştirebiliyor; bu, bir radyoloğun donanımı değiştirmeden tanısal inceleme ve genel üretkenlik görevleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak.

Apple Studio Display XDR fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

Apple Studio Display XDR, 11 Mart’ta 200.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Apple Studio Display XDR, radyologlara özel ayarlarla geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: