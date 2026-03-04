Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'ın yeni ekranı "Studio Display XDR" radyologlara özel ayarlarla geliyor

    Apple, mini-LED teknolojili yeni ekranı Studio Display XDR'ı tanıttı. Studio Display XDR, çok çeşitli profesyonel görevler için tasarlanmış ve özellikle tıp alanında kullanışlı.

    Apple Studio Display XDR DICOM tıbbi görüntüleme Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni ekranı Studio Display XDR, DICOM tıbbi görüntülemeyi destekliyor. Radyologlar, ayrı bir tıbbi görüntüleme monitörüne ihtiyaç duymadan görüntüleri doğrudan Studio Display XDR üzerinde görebilecek.

    Tıbbi özellikler ve görüntüleme modu

    Dahili DICOM ön ayarları ve Tıbbi Görüntüleme Kalibratörü ile Apple Studio Display XDR, standart görüntüleme modundan özel radyoloji moduna geçerek tıp uzmanlarına günlük Mac iş akışlarına uyum sağlayan ve klinik görüntüleme ihtiyaçlarını karşılayan esnek bir kurulum sunuyor.

    Studio Display XDR, bu tıbbi işlevselliği, 27 inç 5K Retina XDR panel, 2.304 yerel karartma bölgesine sahip mini-LED arka aydınlatma, 2000 nit'e kadar parlaklık, 1.000.000:1 kontrast oranı ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere üst düzey ekran donanımıyla birleştiriyor. Neticede, radyologlara tanısal incelemeyi destekleyen ayrıntılı kontrast, tutarlı parlaklık ve doğru gri tonlama performansı sunuyor.

    Apple, hastalara yönelik bakımı iyileştirmek için sağlık topluluğuyla yenilik yapmaya ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Şirket ayrıca, Tıbbi Görüntüleme Kalibratörünün FDA onayının beklemede olduğunu, yakında Amerika’da kullanıma sunulacağını doğruladı. Bu, daha geniş klinik benimseme için önemli bir adım.

    Tıbbi iş akışı için tasarlanmış ekran teknolojisi

    Studio Display XDR, farklı aydınlatma ortamlarında tutarlı görüntü sunumunu korumaya yardımcı olan hassas parlaklık kontrolüyle birlikte hem P3 hem de Adobe RGB renk gamlarını destekliyor. Ek olarak, kullanıcılar ekran modlarını kolayca değiştirebiliyor; bu, bir radyoloğun donanımı değiştirmeden tanısal inceleme ve genel üretkenlik görevleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyacak.

    Apple Studio Display XDR fiyatı ne kadar, ne zaman çıkacak?

    Apple Studio Display XDR, 11 Mart’ta 200.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp sık görüşülenler silme adult hikayeler dolap sipariş iptali selectra kilo aldırır mı 4 mevsim lastik alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Plus
    Apple iPhone 16 Plus
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum