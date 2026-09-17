2011’de çekilmişti: Apple, sunucu pazarına geri dönmeyi düşünüyor

Planın merkezinde M8 Ultra var
Apple, 2002 yılında piyasaya sürdüğü Xserve sunucularıyla kurumsal pazarda yer almaya başlamıştı. Ancak yaklaşık dokuz yıllık bir sürenin ardından 2011 yılında Xserve’in fişi çekilmişti. The Information tarafından aktarılan yeni bilgilere göre ise şirket, sunucu pazarına yeniden giriş yapmayı değerlendiriyor.
Yeni sunucularda Apple'ın M8 Ultra çiplerini birbirine bağlamak için Nvidia NVLink Fusion teknolojilerinden yararlanılması gündemde. NVLink, işlemciler arası iletişimi sağlarken NVLink-C2C, çip içindeki farklı yongalar arasındaki bağlantıyı yönetebilir. Ürün için öngörülen çıkış tarihi ise 2029.
Aktarılanlara göre bu proje, bir yıl önce John Ternus'un donanım mühendisliği bölümünü yönettiği dönemde ortaya çıktı. Ternus, 1 Eylül itibariyle artık Apple’ın yeni CEO’su konumunda. Sunucu projesinin hayata geçmesi halinde bu girişim, Ternus'un şirket yönetimindeki donanım odaklı yaklaşımının önemli örneklerinden biri olabilir.
Apple’ın dönüş için nedenleri var
Apple ayrıca Broadcom iş birliğiyle Baltra kod adlı yapay zeka hızlandırıcısı geliştiriyor. TSMC'nin 3 nm N3E veya N3P üretim sürecini kullanabileceği belirtilen çipin 2026 sonu veya 2027 başında gelmesi bekleniyor. Şirket, büyük ölçekli yapay zeka çıkarım ihtiyaçlarını Baltra üzerinden karşılamayı, ilerleyen dönemde ise M8 Ultra tabanlı sunucuları bağımsız raf sistemleri olarak sunmayı planlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: