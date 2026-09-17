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    2011’de çekilmişti: Apple, sunucu pazarına geri dönmeyi düşünüyor

    Apple, yapay zeka odaklı sunucularla kurumsal pazara dönmeye hazırlanıyor. M8 Ultra çiplerini Nvidia teknolojileriyle birleştirecek sistemin 2029'da piyasaya çıkması bekleniyor.

    Apple, sunucu pazarına geri dönmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Apple, yapay zeka geliştiricilerinin artan ilgisiyle birlikte kurumsal sunucu pazarına dönmeyi değerlendiriyor. Şirketin, iki veya dört M8 Ultra çipi kullanan ve Nvidia NVLink teknolojisini destekleyen yapay zeka sunucuları üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Projenin 2029 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

    Planın merkezinde M8 Ultra var

    Apple, 2002 yılında piyasaya sürdüğü Xserve sunucularıyla kurumsal pazarda yer almaya başlamıştı. Ancak yaklaşık dokuz yıllık bir sürenin ardından 2011 yılında Xserve’in fişi çekilmişti. The Information tarafından aktarılan yeni bilgilere göre ise şirket, sunucu pazarına yeniden giriş yapmayı değerlendiriyor.

    Apple, sunucu pazarına geri dönmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Yeni sunucu projesinde Apple'ın masaüstü bilgisayarlarda kullandığı yüksek performanslı M serisi Ultra çipleri temel alması bekleniyor. Şirketin planları arasında, henüz detayları belirsiz olan M8 Ultra bulunuyor. Şirketin, bu işlemcilerinden iki veya dört tanesini aynı sistemde bir araya getiren yapılandırmalar planladığı bildiriliyor.

    Yeni sunucularda Apple'ın M8 Ultra çiplerini birbirine bağlamak için Nvidia NVLink Fusion teknolojilerinden yararlanılması gündemde. NVLink, işlemciler arası iletişimi sağlarken NVLink-C2C, çip içindeki farklı yongalar arasındaki bağlantıyı yönetebilir. Ürün için öngörülen çıkış tarihi ise 2029.

    Aktarılanlara göre bu proje, bir yıl önce John Ternus'un donanım mühendisliği bölümünü yönettiği dönemde ortaya çıktı. Ternus, 1 Eylül itibariyle artık Apple’ın yeni CEO’su konumunda. Sunucu projesinin hayata geçmesi halinde bu girişim, Ternus'un şirket yönetimindeki donanım odaklı yaklaşımının önemli örneklerinden biri olabilir.

    Apple’ın dönüş için nedenleri var

    Apple, sunucu pazarına geri dönmeyi düşünüyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın sunucu pazarına dönüş planının arkasındaki nedenlerden biri, Mac mini ve Mac Studio modellerinin yapay zeka geliştiricileri arasındaki artan popülaritesi. OpenAI'ın on binlerce Mac mini ve Mac Studio satın aldığı, Anthropic'in ise AWS üzerinden Mac mini kiraladığı bildiriliyor. Bazı şirketler birden fazla Mac Studio'yu raf sistemlerine yerleştirerek yerel yapay zeka altyapıları kuruyor.

    Apple ayrıca Broadcom iş birliğiyle Baltra kod adlı yapay zeka hızlandırıcısı geliştiriyor. TSMC'nin 3 nm N3E veya N3P üretim sürecini kullanabileceği belirtilen çipin 2026 sonu veya 2027 başında gelmesi bekleniyor. Şirket, büyük ölçekli yapay zeka çıkarım ihtiyaçlarını Baltra üzerinden karşılamayı, ilerleyen dönemde ise M8 Ultra tabanlı sunucuları bağımsız raf sistemleri olarak sunmayı planlayabilir.

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