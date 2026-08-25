Apple’ın M5 sunucuları ortaya çıktı

Yeni nesil Apple bulut sunucuları
Apple Intelligence yükünü karşılamak amacıyla inşa edilse de ortaya çıkan devasa yük Apple’ın geniş bir planlama yapmasına engel oldu. Sunucu sistemlerinin bir ara M3 Ultra ve M4 işlemcilerine geçiş yapacağı iddia edilse de bu gerçekleşmedi.
Apple bir yandan mevcut sistemlerini genişletirken bir yandan da elini güçlendirmek amacıyla Nvidia Blackwell hızlandırıcıları üzerinde çalışan Google Cloud altyapısından yardım aldı. Devasa yükü bir nebze hafiflettikten sonra ise M5 yongalı sunucuların da üretimine başladı.
Şubat ayında hazırlıkları başlayan M5 yongalı kişisel Apple işlem sunucuları Houston şehrinde üretiliyor. Yeni sunucuların modüler olduğu sürekli bir devri daim düşünülerek planlandığı belirtiliyor. Daha güçlü Ultra yongalardan ziyade verimliliğe odaklanan M5 yongasının Apple’a termal sıkıntılar yaşamadan tek bir alanda daha fazla yonga kullanmasına olanak tanıyacağı tahmin ediliyor. Yeni sunucuların ne kadar yükü üzerine alacağı veya Google Cloud desteğinin yerine geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
daha korkutucu bişey görmedim