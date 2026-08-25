Apple’ın M5 sunucuları ortaya çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple Intelligence ile birlikte kullanıcıların karmaşık yapay zekâ taleplerini işlemek için inşa edilen kişisel Apple bulut sunucuları ya da PCC sistemleri önemli bir aşamaya geçiş yapıyor. Apple M2 Ultra ile başlayan yolculuk M5 yongasına geçiş yapıyor.

Yeni nesil Apple bulut sunucuları

Apple Intelligence yükünü karşılamak amacıyla inşa edilse de ortaya çıkan devasa yük Apple’ın geniş bir planlama yapmasına engel oldu. Sunucu sistemlerinin bir ara M3 Ultra ve M4 işlemcilerine geçiş yapacağı iddia edilse de bu gerçekleşmedi.

T3 Gemstone O1 özellikleri ve fiyatı 20 sa. önce eklendi

Apple bir yandan mevcut sistemlerini genişletirken bir yandan da elini güçlendirmek amacıyla Nvidia Blackwell hızlandırıcıları üzerinde çalışan Google Cloud altyapısından yardım aldı. Devasa yükü bir nebze hafiflettikten sonra ise M5 yongalı sunucuların da üretimine başladı.

Şubat ayında hazırlıkları başlayan M5 yongalı kişisel Apple işlem sunucuları Houston şehrinde üretiliyor. Yeni sunucuların modüler olduğu sürekli bir devri daim düşünülerek planlandığı belirtiliyor. Daha güçlü Ultra yongalardan ziyade verimliliğe odaklanan M5 yongasının Apple’a termal sıkıntılar yaşamadan tek bir alanda daha fazla yonga kullanmasına olanak tanıyacağı tahmin ediliyor. Yeni sunucuların ne kadar yükü üzerine alacağı veya Google Cloud desteğinin yerine geçip geçmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple sunucularda yeni dönem

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: