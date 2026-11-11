Apple resmi destek forumu kalıcı olarak kapatılıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

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Oynat Apple, uzun süredir faaliyette olan resmi destek forumunu kapatma kararı aldı. 20 Kasım tarihinde tamamen sonlandırılacak olan Apple Destek Topluluğu, şimdiden yeni gönderilere kapatılarak salt okunur duruma getirildi. 1998 yılından bu yana kullanıcıların bilgi ve tecrübe paylaştığı platformun ardından, sorunların çözümü için artık doğrudan resmi Apple Destek internet sitesi kullanılacak. Şirket, bu adımı stratejik değerlendirmeler sonucunda attığını açıkladı. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Daha önce Apple ürününüzle ilgili bir sorunuz olduysa veya bir sorunla karşılaştıysanız, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların birbirlerine sorun giderme konusunda yardımcı olduğu ve ipuçları paylaştığı, Apple'ın resmi tartışma forumları olan Apple Support Community sitesine denk gelmişsinizdir. Bu site, 20 Kasım itibarıyla kalıcı olarak kapatılacak ve kullanıcıların sorunlarına çözüm bulmak için Apple Support sitesinde arama yapacak.

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Apple Support Community 20 Kasım'da kapatılacak

Apple Support Community forumları, an itibarıyla yalnızca okunabilir duruma getirilmiş, yeni konu açmak mümkün değil. Sitede hâlâ giriş yapma düğmesi bulunuyor ancak bu, Apple çalışanlarına özel portala yönlendiriyor.

"Apple Support Community, 20 Kasım 2026 tarihinde kalıcı olarak kapatılacaktır. Bugünden itibaren yeni gönderi kabul etmeyecek olup, site yalnızca okunabilir durumda olacaktır.

Güvenilir rehberlik ve destek bilgilerine, resmi Apple Destek sitesi üzerinden erişmeye devam edebilirsiniz.

Apple ürünleriyle ilgili konularda başkalarına yardımcı olmak için zamanlarını ve uzmanlıklarını paylaşan topluluk üyelerine teşekkür ederiz."

Apple, 1998 yılından beri (o dönem Apple Tech Exchange idi) kullanıcıların birbirlerine teknik destek sağlayabildiği online tartışma forumunu sürdürüyor. Şirket, MacRumors'a yaptığı açıklamada, strateji ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir değerlendirmenin ardından Apple Destek Topluluğu'nu sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.

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Apple Support Community kalıcı olarak kapatılıyor

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