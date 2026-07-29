Tam Boyutta Gör Apple Upgrade programı, daha önceki spekülasyonların aksine, tüketicilerin ödemelerini aksatması durumunda cihaz işlevselliğini kısıtlamayacak. Apple sözcüsü, kiralanmış iPhone'lar, iPad'ler, Mac'ler ve Apple Watch'lar için kısıtlı mod olmayacağını doğruladı. Daha önceki raporlar, iOS 27 kodunun olası cihaz sınırlamalarına işaret ettiğini öne sürüyordu ancak şimdi Apple bunun olmayacağını açıkladı.

Apple'da cihaz kiralama dönemi başladı: Aylık 18 dolara iPhone! 18 sa. önce eklendi

Geçen hafta geliştiriciler iOS 27'de gizlenmiş yeni bir kod bulduklarında spekülasyonlar başladı. Kod, taksidi ödenmeyen iPhone’da uygulamaları ve hizmetleri sınırlayabilecek bir sistemi tanımlıyor gibi görünüyordu. Ayrıca kiralanan cihazlar için ödemenin gecikmesi veya aksaması durumunda devreye girecek yazılımsal bir güvenlik ve kilit mekanizmasına “Partner Finance Lock” atıfta bulunuyordu.

Bu, birçok kişinin Apple'ın bu kısıtlı modu yeni cihaz kiralama programı için bir uygulama aracı olarak kullanmayı planladığına inanmasına yol açtı. Şirket bu kodun aslında ne için tasarlandığını açıklamadı ancak BT departmanlarının şirket tarafından verilen telefonları yönetmesine olanak tanıyan kurumsal kullanım için tasarlanmış olabilir.

Ödemesi geciken iPhone'lar kullanıma kapatılmayacak!

Yeni başlatılan Apple Upgrade programı, tüketicilere iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch'ları 12 ila 36 ay arasında kiralama imkanı sunuyor. Ödeme gecikmesi yine de finansal ve sözleşmesel sorunlara yol açacak olsa da, Apple sözcüsü Brian Bumbery, şirketin ödeme gecikmesi nedeniyle cihaz işlevselliğine herhangi bir sınırlama getirmeyeceklerini açıkça belirtti.

Kiralama sözleşmesi yaptığınızda bütçe sorunlarıyla karşılaşsanız bile cihazınızı normal şekilde kullanmaya devam edebileceksiniz. Sürenizin sonunda yeni bir modele geçme, cihazı satın alma veya iade etme seçeneğiniz mevcut.

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Apple, taksidi ödenmeyen iPhone'a kısıtlama uygulamayacak

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