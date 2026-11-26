Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple TV’nin sevilen komedi dizisi Ted Lasso için beklenen müjdeli haber geldi. Ekim ayında tamamlanan dördüncü sezonuyla rekor izlenmeye ulaşan yapım, platformun en popüler içeriklerinden biri oldu. Başrolünde Jason Sudeikis’in yer aldığı Emmy ödüllü dizi, bu büyük başarının ardından Apple’dan resmi onayı aldı ve beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hak kazandı. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik merak konusu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör 2023 yılında yayınlanan 3. sezonuyla ekranlara veda eden Ted Lasso, yoğun ilgi üzerine geri döndü ve bu yıl 4. sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Ekim ayında tamamlanan 4. sezon, dizinin en çok izlenen sezonu olurken, Apple TV'nin de bugüne kadar en çok ilgi gören dizi sezonlarından biri oldu. Bu yoğun ilgi, yeni sezonların da önünü açtı.

Ted Lasso 5. Sezonuyla Geri Dönecek

Nitekim Apple da dün Ted Lasso'ya 5. sezon onayını resmi olarak verdi. Apple'ın sevilen dizisi yakında 5. sezonuyla geri dönecek.

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Jason Sudeikis'in başrolünü üstlendiği Ted Lasso, Amerikan futbolu koçluğu yaparken hiçbir deneyimi olmamasına rağmen İngiltere Premier Lig ekiplerinden AFC Richmond'ın başına getirilen Ted Lasso'nun eğlenceli hikâyesini konu alıyor. Ted'in iyimser ve samimi kişiliği, kulüpte de havayı değiştiriyor.

En İyi Komedi Dizisi dâhil olmak üzere çok sayıda Emmy Ödülü kazanan Ted Lasso, Apple TV'nin ilk döneminde başarı yakalamasında kilit rol oynayan yapımlardan biriydi.

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