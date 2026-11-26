Yapay Zeka Özeti:
- Apple TV’nin sevilen komedi dizisi Ted Lasso için beklenen müjdeli haber geldi. Ekim ayında tamamlanan dördüncü sezonuyla rekor izlenmeye ulaşan yapım, platformun en popüler içeriklerinden biri oldu. Başrolünde Jason Sudeikis’in yer aldığı Emmy ödüllü dizi, bu büyük başarının ardından Apple’dan resmi onayı aldı ve beşinci sezonuyla ekranlara dönmeye hak kazandı. Yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı ise şimdilik merak konusu.
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Ted Lasso 5. Sezonuyla Geri Dönecek
Nitekim Apple da dün Ted Lasso'ya 5. sezon onayını resmi olarak verdi. Apple'ın sevilen dizisi yakında 5. sezonuyla geri dönecek.
Jason Sudeikis'in başrolünü üstlendiği Ted Lasso, Amerikan futbolu koçluğu yaparken hiçbir deneyimi olmamasına rağmen İngiltere Premier Lig ekiplerinden AFC Richmond'ın başına getirilen Ted Lasso'nun eğlenceli hikâyesini konu alıyor. Ted'in iyimser ve samimi kişiliği, kulüpte de havayı değiştiriyor.
En İyi Komedi Dizisi dâhil olmak üzere çok sayıda Emmy Ödülü kazanan Ted Lasso, Apple TV'nin ilk döneminde başarı yakalamasında kilit rol oynayan yapımlardan biriydi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli