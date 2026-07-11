Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan OpenAI'a ticari sır davası: Eski çalışanlar suçlamaların odağında

    Apple, OpenAI ve bazı eski çalışanlarına, şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları gerekçesiyle dava açtı. İşte detaylar...                     

    Apple, ticari sırlarını çaldığı gerekçesiyle OpenAI'a dava açtı Tam Boyutta Gör
    Apple, OpenAI ve şirketin donanım ekibindeki bazı yöneticilerine, şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları gerekçesiyle dava açtı. Dava, OpenAI'nin eski Apple çalışanlarını işe alırken şirketin gizli bilgilerini elde ettiği ve bunlardan yeni donanım projelerinde faydalandığı iddiasını içeriyor.

    Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada OpenAI, şirketin Donanım Direktörü Tang Tan, teknik ekip üyesi Chang Liu ve io Products suçlandı. io Products, Tang Tan'ın eski Apple tasarım şefi Jony Ive, eski Apple tasarım yöneticisi Evans Hankey ve eski Apple tasarımcısı Scott Cannon ile birlikte kurduğu girişim olarak biliniyor.

    Tang Tan daha önce Apple'da Ürün Tasarımı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve iPhone, AirPods ile Apple Watch projelerinde çalışmıştı. Chang Liu ise Apple'da kıdemli elektrik mühendisi olarak görev almıştı.

    Apple: Gizli bilgiler sistematik olarak toplandı

    Apple'ın dava dilekçesine göre OpenAI, eski Apple çalışanlarını işe alırken yalnızca yeteneklerinden değil, Apple'a ait gizli bilgi ve ticari sırlardan da yararlandı. Apple, Tang Tan'ın iş görüşmelerinde adaylardan kendilerine ait donanım bileşenlerini getirmelerini istediğini ve Apple'daki geçmişini kullanarak adaylardan daha fazla gizli bilgi almaya çalıştığını öne sürüyor.

    Dava dosyasında ayrıca eski Apple kıdemli elektrik mühendisi Chang Liu'nun şirkete ait dizüstü bilgisayarı iade etmediği ve bir kimlik doğrulama açığından yararlanarak Apple'ın dahili dosyalarına erişmeye devam ettiği iddia ediliyor.

    OpenAI'nin çalışanlara talimat verdiği iddiası

    Apple, OpenAI'nin yeni işe aldığı çalışanlara eski işverenlerinden ayrılırken mümkün olduğunca uzun süre erişimlerini korumaları ve eski işverenlerini hemen açıklamamaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da iddia etti. Şirkete göre bu yöntem, gizli bilgilere erişimin sürdürülmesini amaçlıyordu.

    400'den fazla eski Apple çalışanı OpenAI'da çalışıyor

    Apple, şu anda OpenAI bünyesinde 400'den fazla eski Apple çalışanının görev yaptığını da mahkemeye sundu. Şirket, Şubat ayında OpenAI ile iletişime geçerek endişelerini ilettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirtti. 

    OpenAI suçlamaları reddetti

    OpenAI ise suçlamaları reddederek, "Diğer şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmiyoruz. Her yerde insanları güçlendiren yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklanmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

    Apple'ın kamera destekli AirPods, yapay zeka odaklı giyilebilir cihazlar ve ev robotları üzerinde çalıştığı uzun süredir gündemde. OpenAI'nin ise eski Apple tasarım ekibiyle birlikte akıllı hoparlör benzeri yeni bir yapay zeka cihazı geliştirdiği iddia ediliyor.

    Apple davada jüri yargılaması, maddi tazminat, avukatlık ücretlerinin karşılanması ve OpenAI'nin Apple'a ait ticari sırları kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/apple-sues-openai-over-alleged-theft-of-trade-secrets-claims-company-mentored-incoming-employees-on-bringing-confidential-information https://cand.uscourts.gov/cases-e-filing/cases/526-cv-07078/apple-inc-v-liu-et-al
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ücretsiz takipçi chery tiggo 8 pro kullanıcı yorumları slazenger mağazaları radar tabelası kaç km geçerli toyota corona

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ 15ARP10E
    Lenovo LOQ 15ARP10E
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum