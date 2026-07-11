Apple'dan OpenAI'a ticari sır davası: Eski çalışanlar suçlamaların odağında

Tam Boyutta Gör Apple, OpenAI ve şirketin donanım ekibindeki bazı yöneticilerine, şirketin ticari sırlarını ve gizli bilgilerini çaldıkları gerekçesiyle dava açtı. Dava, OpenAI'nin eski Apple çalışanlarını işe alırken şirketin gizli bilgilerini elde ettiği ve bunlardan yeni donanım projelerinde faydalandığı iddiasını içeriyor.

Kaliforniya Kuzey Bölgesi Federal Mahkemesi'nde açılan davada OpenAI, şirketin Donanım Direktörü Tang Tan, teknik ekip üyesi Chang Liu ve io Products suçlandı. io Products, Tang Tan'ın eski Apple tasarım şefi Jony Ive, eski Apple tasarım yöneticisi Evans Hankey ve eski Apple tasarımcısı Scott Cannon ile birlikte kurduğu girişim olarak biliniyor.

Tang Tan daha önce Apple'da Ürün Tasarımı Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış ve iPhone, AirPods ile Apple Watch projelerinde çalışmıştı. Chang Liu ise Apple'da kıdemli elektrik mühendisi olarak görev almıştı.

Apple: Gizli bilgiler sistematik olarak toplandı

Apple'ın dava dilekçesine göre OpenAI, eski Apple çalışanlarını işe alırken yalnızca yeteneklerinden değil, Apple'a ait gizli bilgi ve ticari sırlardan da yararlandı. Apple, Tang Tan'ın iş görüşmelerinde adaylardan kendilerine ait donanım bileşenlerini getirmelerini istediğini ve Apple'daki geçmişini kullanarak adaylardan daha fazla gizli bilgi almaya çalıştığını öne sürüyor.

Dava dosyasında ayrıca eski Apple kıdemli elektrik mühendisi Chang Liu'nun şirkete ait dizüstü bilgisayarı iade etmediği ve bir kimlik doğrulama açığından yararlanarak Apple'ın dahili dosyalarına erişmeye devam ettiği iddia ediliyor.

OpenAI'nin çalışanlara talimat verdiği iddiası

Apple, OpenAI'nin yeni işe aldığı çalışanlara eski işverenlerinden ayrılırken mümkün olduğunca uzun süre erişimlerini korumaları ve eski işverenlerini hemen açıklamamaları yönünde tavsiyelerde bulunduğunu da iddia etti. Şirkete göre bu yöntem, gizli bilgilere erişimin sürdürülmesini amaçlıyordu.

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400'den fazla eski Apple çalışanı OpenAI'da çalışıyor

Apple, şu anda OpenAI bünyesinde 400'den fazla eski Apple çalışanının görev yaptığını da mahkemeye sundu. Şirket, Şubat ayında OpenAI ile iletişime geçerek endişelerini ilettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirtti.

OpenAI suçlamaları reddetti

OpenAI ise suçlamaları reddederek, "Diğer şirketlerin ticari sırlarıyla ilgilenmiyoruz. Her yerde insanları güçlendiren yenilikçi teknolojiler geliştirmeye odaklanmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Apple'ın kamera destekli AirPods, yapay zeka odaklı giyilebilir cihazlar ve ev robotları üzerinde çalıştığı uzun süredir gündemde. OpenAI'nin ise eski Apple tasarım ekibiyle birlikte akıllı hoparlör benzeri yeni bir yapay zeka cihazı geliştirdiği iddia ediliyor.

Apple davada jüri yargılaması, maddi tazminat, avukatlık ücretlerinin karşılanması ve OpenAI'nin Apple'a ait ticari sırları kullanmasının yasaklanmasını talep ediyor.