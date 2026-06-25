Apple Türkiye'den Mac ve iPad modellerine zam: Mac Mini fiyatı cep yakacak

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Tam Boyutta Gör Apple, küresel ölçekte uygulamaya aldığı fiyat artışını Türkiye'de de yürürlüğe koydu. Şirketin Mac ve iPad ürün grubunda dikkat çeken zamlar yapılırken iPhone, Apple Watch ve AirPods modellerinin fiyatları ise değişmedi.

Yeni zamlar da gelebilir

Apple, yaptığı açıklamada “Tüketici elektroniği sektörü benzeri görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya,” derken “Yapay zeka veri merkezlerinin hızlı genişlemesi, bellek ve depolama talebinde olağanüstü bir artış yarattı. Bir bileşen fiyatının bu kadar hızlı ve bu kadar çok arttığını daha önce hiç görmedik” ifadelerini kullandı.

Apple, “birçok üründe fiyat artışına başlamamız gereken bir noktaya ulaştık” diyerek, ilerleyen dönemde daha fazla fiyat artışının da olabileceğini ima etti.

Mac ve iPad fiyatları yükseldi

Güncellenen fiyat listesine göre MacBook Neo artık 37.999 TL yerine 45.999 TL, Mac mini ise 37.999 TL yerine 51.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.

Dizüstü bilgisayar tarafında 13 inç M5 MacBook Air'in başlangıç fiyatı 67.999 TL'den 84.999 TL'ye, 14 inç M5 MacBook Pro'nun başlangıç fiyatı ise 104.999 TL'den 129.999 TL'ye yükseldi.

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iPad ailesinde de benzer bir tablo görülüyor. 11 inç M5 iPad Pro artık 77.999 TL, 11 inç M4 iPad Air 47.999 TL, A16 işlemcili iPad ise 29.999 TL başlangıç fiyatıyla listeleniyor.

Apple TV ve HomePod da zamlandı

Fiyat artışı yalnızca Mac ve iPad modelleriyle sınırlı kalmadı. Apple TV 4K'nın başlangıç fiyatı 13.499 TL'ye yükselirken, HomePod 20.999 TL, HomePod mini ise 7.999 TL fiyat etiketine ulaştı.

Buna karşın iPhone, Apple Watch ve AirPods ürünlerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

Apple Macbook ve iPad fiyatları (Haziran 2026) Ürün Eski fiyat Yeni fiyat Artış oranı MacBook Neo 37.999 TL 45.999 TL %21,1 Mac mini 37.999 TL 51.999 TL %36,8 13 inç M5 MacBook Air 67.999 TL 84.999 TL %25,0 14 inç M5 MacBook Pro 104.999 TL 129.999 TL %23,8 11 inç M5 iPad Pro 64.999 TL 77.999 TL %20,0 11 inç M4 iPad Air 37.999 TL 47.999 TL %26,3 A16 iPad 22.999 TL 29.999 TL %30,4

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