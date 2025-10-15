Giriş
    Apple Türkiye'den iPad ve MacBook modellerine zam!

    Bugün yeni iPad ve MacBook modellerini satışa sunan Apple, önceki modellerin fiyatında yaklaşık yüzde 15'lik artışa gitti. Zamlı iPad ve MacBook fiyatları haberimizde.

    Apple Türkiye'den iPad ve MacBook modellerine zam! Tam Boyutta Gör
    Bugün M5 çipli MacBook Pro ve iPad modellerini satışa sunan Apple, önceki modellerin fiyatında artışa gitti. iPad, MacBook Air, Mac Mini ve iMac modelleri yaklaşık olarak yüzde 15 zamlandı.

    iPad fiyatları ne kadar oldu?

    Zamla birlikte en ucuz iPad’in fiyatı (11 inç iPad A16) 16.999 TL’den 19.999 TL’ye, iPad Mini A17 Pro fiyatı 24.999 TL’den 29.999 TL’ye, iPad Air M3 fiyatı 29.999 TL’den 34.999 TL’ye yükseldi.

    Zamlı iPad Fiyatları
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    11 inç iPad A16 128 GB 16.999 TL 19.999 TL
    iPad Mini A17 Pro 24.999 TL 29.999 TL
    11 inç iPad Air M3 29.999 TL 34.999 TL
    13 inç iPad Air M3 39.999 TL 45.999 TL

    Mac Mini M4 fiyatı 29.999 TL’den 36.999 TL’ye 13 inç MacBook Air M4 fiyatı 49.999 TL’den 57.999 TL’ye, 15 inç MacBook Air M4 fiyatı 59.999 TL’den 67.999 TL’ye, iMac M4 fiyatı 62.999 TL’den 72.999 TL’ye çıktı. MacBook Pro, iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatlarında değişiklik olmadı.

    Zamlı Mac Fiyatları
    Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
    13 inç MacBook Air M4 16/256 GB 49.999 TL 57.999 TL
    15 inç MacBook Air M4 16/256 GB 59.999 TL 67.999 TL’
    Mac Mini M4 29.999 TL 36.999 TL
    iMac M4 24 inç 62.999 TL 72.999 TL
