Apple Türkiye'den iPad ve MacBook modellerine zam!

iPad fiyatları ne kadar oldu?
Zamla birlikte en ucuz iPad’in fiyatı (11 inç iPad A16) 16.999 TL’den 19.999 TL’ye, iPad Mini A17 Pro fiyatı 24.999 TL’den 29.999 TL’ye, iPad Air M3 fiyatı 29.999 TL’den 34.999 TL’ye yükseldi.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|11 inç iPad A16 128 GB
|16.999 TL
|19.999 TL
|iPad Mini A17 Pro
|24.999 TL
|29.999 TL
|11 inç iPad Air M3
|29.999 TL
|34.999 TL
|13 inç iPad Air M3
|39.999 TL
|45.999 TL
Mac Mini M4 fiyatı 29.999 TL’den 36.999 TL’ye 13 inç MacBook Air M4 fiyatı 49.999 TL’den 57.999 TL’ye, 15 inç MacBook Air M4 fiyatı 59.999 TL’den 67.999 TL’ye, iMac M4 fiyatı 62.999 TL’den 72.999 TL’ye çıktı. MacBook Pro, iPhone, Apple Watch ve AirPods fiyatlarında değişiklik olmadı.
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|13 inç MacBook Air M4 16/256 GB
|49.999 TL
|57.999 TL
|15 inç MacBook Air M4 16/256 GB
|59.999 TL
|67.999 TL’
|Mac Mini M4
|29.999 TL
|36.999 TL
|iMac M4 24 inç
|62.999 TL
|72.999 TL
